Условия для устойчивого роста

Михаил Максимов

Национальный банк Казахстана приступил к поэтапному снижению целевых ориентиров по инфляции. Ожидается, что обеспечение стабильности цен не только поддержит благосостояние граждан, но и простимулирует инвестиционную активность бизнеса.

Новый коридор

По итогам 2017 года инфляция в Казахстане сложилась на уровне 7,1%. Таким образом, рост потребительских цен не вышел за пределы целевого коридора в 6-8%, установленного на данный период.

Нисходящей траектории инфляции способствовали денежно-кредитная политика (ДКП) Национального банка, а также стабильная ситуация на сырьевых рынках, ослабление внешнего инфляционного давления и укрепление обменного курса в первой половине года. Между тем уже в нынешнем году регулятор приступил к постепенному снижению целевых ориентиров по инфляции.

По итогам 2018 года рост цен на товары и услуги не должен выйти за пределы коридора 5-7%, по результатам 2019 года - 4-6%, а в 2020-й и последующие годы инфляция должна сложиться на уровне ниже, но близко к 4%.

Обеспечивая низкий и предсказуемый уровень инфляции, Национальный банк стремится способствовать более эффективному распределению ресурсов в экономике и развитию устойчивых темпов экономического роста. Регулятор отмечает, что стабильность цен позволяет поддерживать благосостояние граждан, снижать неопределенность, предоставляя возможность домохозяйствам и предприятиям принимать решения о сбережении и инвестировании на более длительном горизонте планирования.

При низких темпах инфляции повышается уверенность предпринимателей в будущем, снижаются издержки и, соответственно, принимаются управленческие решения о развитии бизнеса и расширении производственных возможностей, что в конечном итоге ведет к увеличению долгосрочных инвестиций и сбалансированному развитию экономики.

Вместе с тем существует ряд внешних и внутренних рисков, которые могут помешать достижению целевых показателей по инфляции.

«Во-первых, несмотря на то что со стороны бюджетной политики риски остаются минимальными (в 2018 году планируется снизить объем поступлений в бюджет из Национального фонда, отказавшись от целевых трансфертов и снизив размер гарантированного трансферта), существует неопределенность относительно консолидации бюджета и достижения запланированного уровня дефицита, что создает риски пересмотра бюджетных параметров и роста вливаний в экономику», - отмечает Нацбанк РК в «Основных направлениях ДКП на 2018 год».

Во-вторых, по оценке монетарных властей, возможна реализация рисков повышения цен, связанных с конъюнктурой отдельных товарных рынков. «Существующая структура продовольственных рынков подвержена влиянию шоков предложения из-за неразвитой конкурентной среды, слабой рыночной инфраструктуры, мелкотоварности сельскохозяйственного производства», - говорится в материалах Нацбанка.

Кроме того, возможное изменение условий торговли и соответствующее ухудшение состояния платежного баланса может способствовать повышению волатильности курса тенге. Реализация такого риска способна привести к усилению девальвационных и инфляционных ожиданий и росту инфляции, что потребует ужесточения денежно-кредитной политики.

Перечисленные риски в случае их реализации могут существенно снизить эффективность денежно-кредитной политики и, как следствие, привести к отклонению уровня инфляции от установленного целевого коридора.

Равновесный курс

После перехода к режиму свободно плавающего курса тенге в августе 2015 года обменный курс постепенно стабилизировался под влиянием фундаментальных внешних и внутренних факторов.

В минувшем году обменный курс тенге формировался при минимальном вмешательстве со стороны Национального банка. В первом полугодии в условиях стабилизации ситуации на внешних товарных рынках наблюдалось постепенное укрепление обменного курса. Исключением стал III квартал, когда давление на курс оказали возросшие девальвационные ожидания, спровоцированные распространившимися слухами о якобы скором снижении курса тенге.

Повышение девальвационных ожиданий привело к избыточному спросу на иностранную валюту и, как следствие, росту волатильности и тенденции ослабления тенге. Для стабилизации ситуации на валютном рынке и удовлетворения возникшего спроса Нацбанк проводил интервенции, но, несмотря на это, участие регулятора на валютных торгах было ограниченным.

Интервенции проводились в июне (доля от общего объема торгов на биржевом валютном рынке - 2,9%), в августе (1,8%), сентябре (2,1%) и октябре (10,6%). Участие Национального банка в валютных торгах было направлено исключительно на сглаживание краткосрочных и спекулятивных колебаний, не связанных с влиянием фундаментальных факторов.

В результате минувший год можно назвать вполне удачным для национальной валюты, которая за этот период укрепилась почти на один тенге за доллар. Если на 1 января 2017 года официальный курс составлял 333,29 тенге за доллар, то на аналогичную дату 2018-го - 332,33 тенге за доллар.

В 2018 году Нацбанк обещает продолжать неукоснительно следовать режиму плавающего обменного курса.

«В условиях режима свободно плавающего обменного курса на курс тенге оказывают влияние внутренние и внешние факторы. К внешним факторам прежде всего относятся мировые цены на нефть и ситуация в странах - основных торговых партнерах Казахстана. А к внутренним факторам относятся девальвационные ожидания, изменение внутренних ставок, темпы дедолларизации сбережений. Динамика курса тенге в 2018 году будет зависеть от изменения фундаментальных факторов», - отмечал в конце 2017 года председатель Национального банка Данияр Акишев.

При этом, как ожидается, значительные и дестабилизирующие краткосрочные колебания обменного курса, не имеющие под собой фундаментальной основы, будут сглаживаться интервенциями Национального банка.

Важную роль в обеспечении стабильного обменного курса играет своевременность поступления в страну валютных доходов от экспорта товаров. В 2018 году Национальный банк, не отказываясь от принципов либерализации валютного режима, продолжит работу по оптимизации валютного контроля и валютного регулирования, текущее состояние которых приводит к ряду рисков.

«Существующий либеральный режим зачастую используется для легитимного вывода капитала из страны и удержания полученных резидентами доходов за рубежом, что создает системные риски в экономике и способствует росту давления на курс национальной валюты», - отмечается в «Основных направлениях ДКП на 2018 год».

В частности, требуют законодательной корректировки вопросы возврата в страну находящихся на зарубежных счетах доходов от внешнеэкономической деятельности, не обусловленных операционной необходимостью, особенно предприятий государственного или квазигосударственного сектора.

Ставка на тенге

В текущем году Нацбанк продолжит создавать условия для снижения долларизации депозитов, уровень которой, несмотря на тенденцию снижения, остается относительно высоким.

Важным направлением по дедолларизации является стимулирование формирования сбережений и активов населения и предпринимателей в национальной валюте и, соответственно, их перетока из иностранной валюты. Для этого будет сохраняться дифференциал между рекомендованными (предельными) ставками вознаграждения по депозитам физических лиц в национальной валюте и в иностранной валюте, которые устанавливаются АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов».

Сохранение привлекательности тенговых депозитов способствовало снижению доли валютных депозитов в банковской системе. К примеру, в январе 2016 года уровень долларизации депозитов достигал 70%, сейчас этот показатель снизился примерно до 50%.

Максимальные рекомендуемые ставки по депозитам физических лиц в национальной валюте были сохранены на уровне 14%, тогда как ставки по депозитам в иностранной валюте были снижены с 2% до 1,5% с 1 июля 2017 года с дальнейшим понижением до 1% с 1 декабря 2017 года.

Оздоровление банковского сектора

Ключевым элементом финансовой системы страны является банковский сектор. Только здоровая и полноценно функционирующая банковская система способна эффективно содействовать развитию реального сектора экономики. В связи с этим в минувшем году была принята Программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, рассчитанная на 5 лет.

Как ожидается, ее реализация приведет к очистке балансов банков второго уровня от проблемной задолженности (за счет обеспечения капитализации, списания, прощения долга и других мер по улучшению качества активов), увеличению совокупного собственного капитала, что окажет поддержку кредитованию реального сектора экономики.

Вместе с тем эксперты не ждут быстрого и существенного повышения кредитной активности банков, так как этот процесс будет сдерживаться непростой ситуацией в реальном секторе экономики.

Проводимые Национальным банком опросы банков демонстрируют, что ускорение темпов кредитования будет потенциально сдерживаться ограниченным числом качественных заемщиков и рисками ухудшения финансового состояния текущих заемщиков, а также низкой платежной дисциплиной крупного бизнеса.

По оценкам Национального банка, в 2018 году ожидаются умеренные темпы роста кредитования, которые будут сопоставимы с темпами номинального роста ВВП. При этом данный рост будет поддерживаться за счет отдельных, более устойчивых крупных и средних банков с консервативной кредитной политикой. По отдельным банкам, которые будут продолжать решение накопленных проблем, возможно снижение кредитного портфеля.

В среднесрочной перспективе рост собственного капитала, снижение неработающих кредитов, пересмотр и оптимизация действующих стратегий и бизнес-моделей банков второго уровня приведут к повышению их активности в кредитовании, расширению и развитию новых и эффективных видов банковских услуг.