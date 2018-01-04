Бывшему руководителю «СК-Фармация» продлили арест
Касаткин был задержан 15 сентября 2017 года.
Бывшему руководителю компании «СК-Фармация» Максиму Касаткину продлили арест до 15 января, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Суд №2 Алматинского района Астаны продлил срок содержания под стражей подозреваемого Маскима Касаткина до 15 января 2018 года», - сообщили в пресс-службе столичного суда.
Как сообщалось ранее, Максим Касаткин был задержан 15 сентября 2017 года. Правоохранительными органами проводится следствие на законность проведенных в 2015 году закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Бывший председатель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК Кайрат Кожамжаров заявил тогда, что дело по ТОО «СК-Фармация» будет доведено до суда.
Анеля Касымова
Фото: informburo.kz
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