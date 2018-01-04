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Как во Франции будут бороться с фейковыми новостями в интернете

4 января 2018, 12:40

Власти Франции подготовят до конца года законопроект, направленный на борьбу с распространением фейковых новостей и пропаганды.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует разработать законопроект против распространения недостоверной информации в интернете, особенно в период выборов, сообщает РБК со ссылкой на France 24.

По его словам, распространением «пропагандистских материалов» занимаются «тысячи аккаунтов» в социальных сетях. Социальные сети должны взять на себя обязательства повысить прозрачность информации о проплачиваемых материалах, раскрывать личность рекламодателей и тех, кто их контролирует. Французский лидер также допустил ограничение на количество рекламы в социальных сетях.

Планируемые меры позволят по решению суда обязать администрацию социальной сети или сайта удалить тот или иной контент, заблокировать аккаунт конкретного пользователя либо заблокировать доступ к конкретному сайту, пояснил Макрон.

Он добавил, что законопроект предполагается разработать и представить до конца 2018 года. В первом квартале года правительство намерено собирать и изучать предложения по этому направлению.


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