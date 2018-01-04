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Названы самые популярные модели авто, сдающиеся на утилизацию в РК

4 января 2018, 12:40

«Возрастным» транспортным средством стал «Москвич» 1942 года выпуска.

Министерство энергетики РК совместно с Оператором РОП подвело итоги реализации Программ по стимулированию сдачи старых транспортных средств. Общее количество принятых на утилизацию вышедших из эксплуатации транспортных средств на 30 декабря 2017 года составило - 47 111 единиц, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Оператора РОП.

Самые популярные модели автомобилей, сдаваемые на утилизацию: «ВАЗ- 2105», «ВАЗ- 2106», «ВАЗ 2101», «ГАЗ 3110», «Москвич -2140» и «Мазда 626». «Возрастным» транспортным средством стал «Москвич» 1942 года выпуска в г. Семей, замыкает группу 3 автомобиля 2015 года выпуска.

Средний возраст принятых на утилизацию автотранспортных средств в диапазоне 25 -30 лет .

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, по состоянию на 1 ноября 2017 года в стране количество зарегистрированных легковых автомобилей составило составило 3,9 миллиона единиц. В общем числе зарегистрированных легковых автомобилей преобладает транспорт с годом выпуска превышающим 20 лет (35,9%)

Фото: express-k.kz.


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