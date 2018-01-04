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Голливудская актриса вышла замуж за свою подругу

4 января 2018, 12:44

Впервые Пейдж и Портер появились вместе на публике летом 2017.

Голливудская актриса Эллен Пейдж вышла замуж за свою подругу Эмму Портнер, сообщает РИА Новости.

"Не верится, что теперь я могу назвать эту необыкновенную женщину своей женой", — написала Пейдж в своем Instagram-аккаунте, опубликовав фотографию с обручальными кольцами.

Впервые Пейдж и Портер появились вместе на публике летом 2017. О своей сексуальной ориентации Пейдж рассказала в феврале 2014 года.

Эллен Пейдж получила мировую известность благодаря съемкам в таких фильмах, как "Люди Икс", "Начало" и "Лицом к лицу". За роль в картине "Джуно" актриса была номинирована на "Оскар".

Фото: HELLO! Russia


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