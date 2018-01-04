Законопроект нуждается в обсуждении

К. Марасулов,

председатель президиума Алматинской областной

коллегии адвокатов, заслуженный деятель адвокатуры РК

Реформирование судебно-правоохранительной системы страны приняло динамичный характер. Процесс этот коснулся и законодательства, регулирующего деятельность судебно-правовых органов республики.

Как известно, Министерством юстиции республики инициируется новый закон «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», который должен прийти на смену прежнему Закону «Об адвокатской деятельности». Проект нового закона породил бурные дебаты и дискуссии между Министерством юстиции и адвокатским сообществом. Как человек, которому небезразлична судьба этого важнейшего института гражданского общества и который отдал много лет работе в судебной и адвокатской сфере, хочу высказать свое мнение по законопроекту.

Адвокатура - это профессиональное сообщество адвокатов, которое как институт гражданского общества является общественной некоммерческой организацией, она не входит в систему органов государственной власти и органов местного самоуправления. Она действует на основе принципов законности, независимости, самоуправления, корпоративности, а также принципа равноправия адвокатов. На государство возложена обязанность не контролировать и надзирать за деятельностью адвокатуры, а обеспечивать гарантии независимости адвокатуры. Справедливости ради следует отметить, что законопроект содержит нормы, которые направлены на поднятие престижа адвокатуры и заслуживают внимания. Это касается вопросов разработки тарифов оплаты юридических услуг, оказываемых адвокатами. Несомненно, что разработчиком этих тарифов должна быть Республиканская коллегия адвокатов. Следует обсудить тему принятия присяги адвокатами, вступившими в областные коллегии, а также ношения мантий адвокатами, участвующими в судебном процессе.

Однако анализ положений законопроекта показывает, что его основная идея заключается в постановке адвокатуры в полную зависимость от уполномоченного органа государства - Министерства юстиции Казахстана. При этом используются доводы о защите интересов общества, много разговоров на тему «бесплатной юридической помощи бедным», которую хотят вменить адвокатам, сместив тем самым акценты с конституционной обязанности самого государства перед своими гражданами на независимую от государства структуру - адвокатское сообщество.

В законопроекте отсутствуют многие гарантии адвокатской деятельности, которые имеются в действующем законе. Так, права адвокатов в досудебном расследовании и судебном процессе оказались урезаны, исключены нормы, направленные на их защиту от давления и угроз со стороны правоохранительных органов. По логике вещей, новый закон должен быть совершенней прежнего и соответствовать целям защиты прав и интересов граждан.

Так, вызывают сомнение нормы законопроекта о введении единой информационной системы для адвокатов при сдаче отчетности о своей работе. Дело в том, что адвокат не имеет права раскрывать адвокатскую тайну, которая стала ему известна после заключения с клиентом договора об оказании юридических услуг. Поскольку адвокатура является некоммерческой организацией, а права и обязанности адвоката, основания его ответственности указаны в договоре, заключаемом между ним и клиентом, то полагаю, что необходимости в страховании деятельности адвоката не имеется. Нет юридических оснований для введения в состав комиссий по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью, работников системы юстиции. Как уже говорилось, адвокатское сообщество - это некоммерческое, самостоятельное, профессиональное объединение, вхождение государственных органов в рабочие структуры адвокатуры посягает на ее независимость. Что касается представителей общественных организаций, то нахождение их представителей в составе аттестационных комиссий возможно при наличии не более 30 процентов от общего количества комиссии.

Особо следует остановиться на теме «баснословных» заработков адвокатов и расходования коллегиями вступительных взносов и других платежей адвокатов. Отношения адвоката с клиентом строятся, как уже говорилось, на основании двустороннего и добровольного договора без принудительных инструментов. Сумма юридических услуг отражается в договоре, все прозрачно и открыто. Поскольку деятельность адвокатуры основана на принципах самоокупаемости, то она сама обеспечивает себя имуществом, куда входят приобретение, ремонт служебных зданий, транспорта, техники и инвентаря, содержание управленческого и технического аппарата и т.д. За истекший период Алматинской областной коллегией адвокатов были приобретены здания для восьми юридических консультаций и президиума облколлегии адвокатов, отремонтированы восемь зданий юридических консультаций. Имеется необходимость в приобретении еще 20 помещений и техники для областной коллегии адвокатов. Вот на эти нужды и тратятся первоначальные взносы и ежегодные единовременные взносы адвокатов. Государство и его органы никакого участия в материально-техническом обеспечении адвокатуры не принимает. Следует отметить, что в ряде стран СНГ также действуют первоначальные взносы, а в тех странах, где они отсутствуют, государство взяло на себя обязанность по предоставлению служебных зданий адвокатам. В Украине, где первоначальный взнос адвоката отсутствует, имеется ряд обязательных платежей адвокатов, направленных на финансирование органов самоуправления адвокатуры. Большинство международных правовых организаций и экспертов выступили против нововведений, намечаемых законопроектом. Думается, данный законопроект нуждается в широком обсуждении и глубокой проработке его норм рабочей комиссией, куда войдут как представители судебных и правоохранительных органов, так и представители адвокатского сообщества, общественных организаций, ученые, практики, международные эксперты и граждане нашей страны.