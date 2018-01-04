В пределах ответственности страховщика

А. Савинова,

судья Верховного Суда РК

Наиболее распространенным видом обязательного страхования является страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, которое направлено на защиту лиц, пострадавших в результате воздействия транспортного средства, являющегося источником повышенной опасности. Эти отношения регулируются Законом от 1 июля 2003 года № 446-II «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств».

Страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий).

Формами страхования по степени обязательности являются добровольное и обязательное, по объекту страхования - личное и имущественное.

Обязательное страхование - страхование, осуществляемое в силу требований закона. То есть страхование должно осуществляться независимо от того, хочет или не хочет этого сам страхователь. Особенностью обязательного страхования является то, что при большинстве его видов страхование осуществляется в пользу третьих лиц.

Неисполнение требования государства об обязательном страховании ответственности влечет за собой негативные последствия для нарушителя. За управление транспортным средством без страхового полиса предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Кроме того, нарушитель вынужден будет возмещать вред потерпевшему в полном объеме за счет собственных средств.

Застраховав свою гражданско-правовую ответственность, владелец транспортного средства страхует риск возникновения обязанности по возмещению вреда, причиненного в результате воздействия транспортного средства. Иными словами, вред, причиненный транспортным средством, возмещает за виновного страховая компания. Однако наличие договора страхования не всегда исключает ответственность самого причинителя вреда. Законом о страховании ответственности владельцев транспортных средств предусмотрены пределы ответственности страховщика. Так, предельный объем ответственности страховщика по одному страховому случаю составляет за вред, причиненный имуществу одного потерпевшего, - в размере причиненного вреда, но не более 600 МРП. Если реальный размер вреда, определенный с учетом износа, составляет более 600 МРП, то в этом случае разницу потерпевшему будет выплачивать страхователь.

Кроме того, ст. 28 Закона о страховании ответственности владельцев транспортных средств предусмотрен перечень оснований, по которым страховщик, осуществивший страховую выплату, имеет право обратного требования к страхователю (застрахованному) в пределах уплаченной суммы.

Анализ данной нормы показывает, что законодатель предусмотрел возможность регресса тогда, когда действия или бездействие страхователя могли способствовать возникновению страхового случая (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, техническая неисправность транспортного средства, управление транспортным средством лицом, которое не имеет такого права и т.п.). Таким образом, страхователь, наказывается за неправомерное поведение, которое привело к возникновению страхового случая.

При осуществлении страховщиком этого права на практике возникает множество споров между страхователями и страховщиками. Так, к примеру, право обратного требования возникает у страховщика, если будет установлено, что страховой случай произошел вследствие технических неисправностей транспортного средства, о которых страхователь (застрахованный) знал или должен был знать.

Из буквального значения указанной нормы следует, что необходимо установить причинную связь между неисправностью и наступившим страховым случаем и, самое главное, страховщик должен доказать, что страхователь (застрахованный) знал или должен был знать о наличии таких неисправностей.

В связи с этим Верховный Суд в Нормативном постановлении «О судебной практике по спорам, вытекающим из договоров страхования» разъяснил, что выражение «должен был знать» означает, что неисправность была явной, такой, которую водитель или владелец транспортного средства мог выявить при визуальном осмотре транспортного средства перед выездом.

В частности, имеют значение случаи управления водителем (допуска к этому иным владельцем) заведомо технически неисправным транспортным средством, например, транспортным средством с недействующей рабочей тормозной системой или рулевым управлением, прочими неисправностями и при условиях, при которых Правилами дорожного движения и Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации (утвержденными постановлением Правительства от 13 ноября 2014 года № 1196) запрещена эксплуатация транспортных средств, и которые водитель или владелец транспортного средства в состоянии выявить до начала движения без обращения к специалистам.

Решением суда был удовлетворен иск страховой компании к страхователю о взыскании суммы в порядке регресса. В суде было установлено, что дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был причинен вред третьим лицам, произошло из-за неисправности сцепного устройства. Водитель в суде показал, что о неисправности знал и неоднократно сообщал об этом владельцу, однако последний проведение ремонта откладывал на поздний срок.

Если в перечисленных в ст. 28 Закона о страховании ответственности владельцев транспортных средств виновником причиненного вреда является лицо, эксплуатирующее транспортное средство в силу трудовых отношений с его владельцем или в присутствии его владельца без оформления письменной формы сделки, то страховщик имеет право обратного требования к владельцу данного транспортного средства. К примеру, если водитель, состоящий в трудовых отношениях с транспортной компанией, совершил ДТП и скрылся с места происшествия, то страховая компания, осуществив страховую выплату, может предъявить регрессное требование к владельцу автомобиля - транспортной компании.

На практике нередко страховые компании ошибочно предъявляют требования о взыскании суммы солидарно как с владельца транспортного средства, так и с лица, управлявшего этим транспортным средством.

Так, решением суда был удовлетворен иск страховой компании к владельцу и водителю о взыскании солидарно суммы в порядке обратного требования. В суде было установлено, что водитель в присутствии владельца управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за что был привлечен к административной ответственности.

Удовлетворяя требования истца, суд сослался на п. 3 ст. 287 Гражданского кодекса, согласно которому при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников, так и от любого из них в отдельности, причем как полностью, так и в части долга.

Однако при этом суд не учел, что в силу п. 1 ст. 287 ГК солидарная обязанность или солидарное требование возникают, если это предусмотрено договором или установлено законодательными актами, в частности, при неделимости предмета обязательства.

Солидарная ответственность владельцев источников повышенной опасности предусмотрена законом лишь при причинении вреда третьим лицам в результате взаимодействия этих источников (п. 2 ст. 931 ГК). Во всех остальных случаях отвечает только один владелец, который впоследствии, при наличии на то законных оснований, может предъявить требования о возмещении вреда к своему работнику или лицу, управлявшему транспортным средством в его присутствии.

Выгодоприобретатель в страховании - это лицо, которое является получателем страховой выплаты. Если по добровольным видам страхования выгодоприобретатель назначается страхователем, то по обязательным видам страхования выгодоприобретатель определяется законодательными актами, регулирующими данный вид страхования. В соответствии с п. 4 ст. 25 Закона о страховании ответственности владельцев транспортных средств выгодоприобретателем является потерпевший (в случае его смерти - лицо, имеющее согласно законам Республики Казахстан право на возмещение вреда в связи со смертью потерпевшего), а также страхователь (застрахованный) или иное лицо, возместившее потерпевшему (лицу, имеющему право на возмещение вреда) причиненный вред в пределах объема ответственности страховщика, установленного настоящим Законом, и получившее право на страховую выплату.

Таким образом, если в результате наступления страхового случая вред причинен гражданину, к примеру, он получил травму, то именно он как выгодоприобретатель имеет право на получение страховой выплаты в размере, установленной законом.

Если же потерпевший в результате ДТП погиб, то страховую выплату в размере 1000 МРП смогут получить лишь лица, имеющие согласно законам РК право на возмещение вреда в связи со смертью потерпевшего. Перечень данных лиц предусмотрен ст. 940 ГК. К ним относятся нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания; ребенок умершего, родившийся после его смерти, а также один из родителей, супруг либо другой член семьи, независимо от трудоспособности, который не работает и занят уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, братьями и сестрами, не достигшими четырнадцати лет.

Членам семьи или наследникам застрахованного, не относящимся к указанному перечню, страховая выплата не осуществляется.

В связи с этим следует разъяснить, что по договору личного страхования жизни объектом страхования является жизнь и здоровье застрахованного, поэтому смерть застрахованного как страховой случай охватывается договором страхования. Тогда как по договору обязательного страхования гражданско-правовой ответственности объектом страхования является не жизнь и здоровье страхователя, а имущественный интерес застрахованного лица, связанный с его обязанностью, установленной гражданским законодательством РК, возместить вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц.

Соответственно, для осуществления страховой выплаты недостаточно одного лишь факта наступления смерти в результате воздействия источника повышенной опасности, необходимо установить, возникает ли обязанность виновного лица возместить вред, причиненный смертью потерпевшего.

В качестве примеров неправильного применения указанных норм закона можно привести решения судов, которыми были удовлетворены иски граждан к страховым компаниям о взыскании страховой выплаты в размере 1000 МРП. В одном случае в результате ДТП погибла дочь истца, во втором случае сын истца. Удовлетворяя требования истцов, суды не учли, что истцы не относятся к лицам, перечисленным в ст. 940 ГК, они не состояли на иждивении погибших, следовательно, у владельца источника повышенной опасности не возникло перед ними обязательство по возмещению материального вреда в связи со смертью потерпевшего.

В то же время лица, хотя и не являющиеся выгодоприобретателями, но осуществившие погребение потерпевшего, в силу п. 6 ст. 24 Закона о страховании ответственности владельцев транспортных средств имеют право на возмещение от страховщика расходов на погребение в размере 100 МРП. При этом отсутствует необходимость предоставления страховщику документов, подтверждающих расходы на погребение потерпевшего.

В судебной практике наиболее частыми являются споры о размере вреда, причиненного транспортному средству в результате ДТП.

В связи с этим следует учитывать, что в 2016 году в Закон о страховании ответственности владельцев транспортных средств были внесены изменения в части, касающейся порядка определения размера вреда.

Постановлением Правления Национального Банка РК от 28 января 2016 года № 14 были утверждены Правила определения размера вреда, причиненного транспортному средству, которые устанавливают единые подходы и методы к определению размера вреда, причиненного транспортному средству, в рамках договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.

Если ранее оценку производил независимый эксперт по заявлению, которое, как правило, потерпевший заполнял в страховой компании, но при этом страхователь либо потерпевший могли сразу самостоятельно воспользоваться услугами независимого эксперта, то по действующему закону оценку размера вреда, причиненного имуществу, производит страховщик. Потерпевший при этом должен сохранять поврежденное имущество в таком состоянии, в каком оно находилось после транспортного происшествия, и предоставить возможность страховщику произвести расчет размера вреда.

И только в случае, если страховщик в установленный срок (десять рабочих дней), не произведет оценку размера вреда, потерпевший самостоятельно обращается к услугам оценочной организации. В этом случае страховщик обязан будет принять результаты оценки и осуществить страховую выплату потерпевшему.

После проведения оценки страховщик не позднее десяти рабочих дней со дня осмотра обязан представить отчет об оценке потерпевшему, который в течение трех рабочих дней со дня получения отчета ставит в нем отметку о согласии либо несогласии с результатами проведенного расчета размера вреда.

При несогласии потерпевшего с результатом определенного страховщиком размера вреда он вправе оспорить определенный страховщиком размер вреда в суде.

На практике потерпевшие допускают ошибку, а именно соглашаются с оценкой страховой компании, получают страховое возмещение, а затем начинают оспаривать размер вреда.

В Правилах четко расписан порядок определения размера вреда и в случае возникновения спора, суд будет давать оценку действиям страховщика, насколько он правильно определил размер вреда. При необходимости суд может пригласить независимого специалиста.