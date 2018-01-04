Криптовалюты: запретить нельзя разрешить

Анет Нурмагамбетов,

прокурор Управления по защите

общественных интересов

прокуратуры г. Астаны

Криптовалюты, в частности, биткойн как первая криптовалюта, разработанная по технологии блокчейна, является одной из самых популярных тем 2017 года.

Финансистам данный феномен интересен с точки зрения «революции» всей финансовой системы мира, юристы пытаются понять правовую природу «новых денег XXI века», а обыватели сожалеют о том, что не инвестировали в биткойны несколько лет назад. Но прежде чем обсуждать достаточно сложную, на первый взгляд, материю криптовалюты, необходимо понять, на чем основана система блокчейна и чем привлекательны криптовалюты.

Блокчейн (дословно с англ. «цепь блоков») - это технология распределенной (децентрализованной) базы данных, где список записи не прерывается, а последовательно увеличивается и состоит из блоков, которые хранят информацию. Новые записи «привязываются» к старым и подтверждаются за счет зашифрованных криптографических алгоритмов. По сути, это зашифрованная книга учета, в которую невозможно внести изменения извне, что и привлекает все больше пользователей биткойна. Технология автономна и не нуждается в эмитенте крипто-валюты, так как она является пиринговой (с англ. peer-to-peer, Р2Р - от партнера к партнеру, одноранговой) системой или сетью равноправных участников, которые переводят крипто-валюту друг другу напрямую без посредника. Отсутствие эмитента в лице центрального банка дает возможность участникам самостоятельно производить новые единицы криптовалюты за счет того, что они осуществляют сложные математические расчеты и тот участник, чей компьютер первым осуществил данный расчет, получает вознаграждение в виде единицы криптовалюты.

Некоторые исследователи относят криптовалюты к виду частных денег - к деньгам, выпущенным несубъектами публичной власти, и указывают, что такого рода деньги существовали и ранее, так как монополия государств на эмиссию денег утвердилась лишь в XIII - XV веках. Известно, что принцип королевской монетной регалии, т.е. исключительное право короля на чеканку и на выпуск в обращение монет получил распространение во Франции в указанный период.

Из теории государства и права известно, что экономическая самостоятельность государства обеспечивается наличием национальной валюты, монопольным правом эмиссии денежных знаков в своей стране и единой налоговой системой. Однако криптовалюты на современном этапе являются частью объективной реальности, велением времени, базирующимся на тенденциях развития современной экономики и совершенствовании технологий, которые нельзя просто приостановить или отменить. Все больше компаний рассматривают возможность оплаты товаров и услуг криптовалютой, и отрицание государствами наличия данного явления уже невозможно. Несомненно одно, что обращение криптовалюты в Республике Казахстан требует законодательного урегулирования.

Феномен криптовалют заключается в том, что они обладают достоинствами, которые можно отнести и к недостаткам с точки зрения государственного регулирования: наличие анонимности в расчетах, высокой степени защищенности операций и невозвратность платежей.

В связи с тем, что использование криптовалюты основывается на математических принципах и представляет собой технологический процесс, в котором участие государства отсутствует, государство не имеет возможности полного контроля над оборотом криптовалют. Однако государство в лице правоохранительных органов опасается случаев финансирования терроризма и иной преступной деятельности, продажи или покупки наркотических средств, отмывания денежных средств, полученных незаконным путем. Фискальные органы заинтересованы в уплате налогов, центральные банки беспокоятся за высокую волатильность криптовалют и за отсутствие контроля над их эмиссией. Для решения этих задач важно определиться, к какому из объектов гражданского права можно отнести криптовалюты: деньгам, ценным бумагам, товарам, информации или другим видам. На сегодняшний день крипто-валюты не соответствуют ни одному из существующих объектов гражданских прав. В связи с этим предлагается урегулирование криптовалют как объекта sui generis.

При этом в нормативном регулировании оборота криптовалют заинтересованы и сами участники, так как имеются трудности в обосновании доходов от их продажи, выполнении требований валютного контроля, а также должного отсутствия судебной защиты. Необходимо отметить, что технически обеспечить исполнение решения суда при передаче криптовалюты за товар или услугу сложнее, чем в случае денежного перевода через системы банков второго уровня, где последние вправе «заморозить» транзакцию и вернуть деньги прежнему собственнику по решению суда, тогда как в системе блокчейн это возможно лишь тогда, когда контрагент самостоятельно вернет криптовалюту.

Стоит отметить, что механизм децентрализованной эмиссии и оборота криптовалюты технически не позволит Национальному Банку РК регулировать данную сферу как оборот национальной и иностранных валют. Но регулятор вправе установить порядок создания и деятельности криптовалютных бирж, где осуществляется обмен криптовалют на реальные деньги. Такое регулирование позволит идентифицировать участников оборота и осуществлять мониторинг их деятельности, однако при желании участники могут уйти от такого контроля со стороны местных властей и воспользоваться зарубежными биржами.

С учетом вышеизложенного, на сегодня органы прокуратуры должны обратить внимание на оборот криптовалют с точки зрения появления фактов мошенничества, краж, создания финансовых пирамид, основанных на торговле криптовалютами. Неосведомленность большей части населения и ажиотаж, вызванный бурным ростом стоимости биткойна, является крайне привлекательным для разного рода мошенников, которые под видом продажи криптовалют могут передать металлические монеты с логотипом биткойна, перевести более дешевые криптовалюты или вовсе не исполнить свое обязательство.

Таким образом, необходимо проводить разъяснительную работу с населением, а в случаях принятия криптовалют в качестве средств платежа за товары, работы, услуги в порядке ст. 32 Закона РК «О прокуратуре» разъяснять физическим лицам и представителям юридических лиц о недопустимости нарушений законности, в том числе ст. 127 ГК РК, где установлено, что денежной единицей и законным платежным средством в Республике Казахстан является тенге.