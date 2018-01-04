Показатель эффективности правосудия

Гульсум Махашева,

судья СМЭС Карагандинской области

Результатом разрешения любого гражданского дела является исполнение решения суда. Исполнение решения суда, по сути, определяет не только эффективность правосудия, но и авторитет судебной власти.

В соответствии с п. 3 ст. 76 Конституции РК решения, приговоры и иные постановления судов имеют обязательную силу на всей территории республики. При условии, что решение вступило в законную силу, его исполнение обязательно как для должника, так и для судебных исполнителей, и для любых должностных лиц, государственных органов, организаций и граждан.

Потому нарушенные права не могут быть восстановлены в полном объеме лишь вынесением судебного акта. Без реального исполнения решения суда теряются весь смысл и принципы судебного разбирательства. Соответственно, исполнение решений суда является важнейшим этапом, отражающим эффективность правосудия в целом и действенность механизма исполнительного производства.

Хорошо, если ответчик (должник) окажется законопослушным и по вступлении решения в законную силу добровольно исполнит решение суда. Но как быть, если должник (ответчик) всячески будет уклоняться от исполнения, вступившего в законную силу решения суда? Тогда, разумеется, наступает этап принудительного исполнения решения. Для этого взыскатель предъявляет выданный судом исполнительный лист судоисполнителю для возбуждения исполнительного производства, либо сам суд направляет непосредственно исполнительный лист в региональную палату судебных исполнителей и будет начат процесс принудительного исполнения решения суда.

В настоящее время исполнительное производство является самостоятельным институтом, находящимся под юрисдикцией Министерства юстиции РК, и процесс исполнения решения полностью регламентирован Законом РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».

Систему исполнения исполнительных документов образуют: уполномоченный орган, его территориальные органы, их отделы, Республиканская палата частных судоисполнителей и частные судоисполнители.

Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению полностью расписаны в ст. 11 Закона. Гл. 5 Закона предусмотрены меры принудительного исполнения судебного акта. Мерами по обеспечению исполнения исполнительных документов являются:

- наложение ареста на имущество должника, включая деньги и ценные бумаги, находящиеся у него либо у иных физических или юридических лиц (в том числе в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, а также в страховых организациях), за исключением наложения ареста на: ценные бумаги, находящиеся на лицевых счетах центрального депозитария в системах реестров держателей ценных бумаг и являющиеся взносами в клиринговые (гарантийные или резервные) фонды, маржевыми взносами, полным и (или) частичным обеспечением исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов; имущество, являющееся предметом по операциям репо, заключенным в торговых системах организаторов торгов методом открытых торгов; финансовые инструменты, являющиеся взносами в клиринговые фонды, маржевыми взносами, полным и (или) частичным обеспечением исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов;

- изъятие движимого имущества должника, находящегося у него либо у иных физических или юридических лиц;

- изъятие недвижимого имущества должника, находящегося у него либо у иных физических или юридических лиц;

- запрещение должнику совершать определенные действия, в том числе запрещение органам юридического лица принимать решения, а равно приостановление действия принятых решений по отчуждению движимого и недвижимого имущества, имущественных и неимущественных прав, ценных бумаг и долей в уставном капитале и имуществе юридического лица;

- запрещение должнику пользоваться принадлежащим ему на праве собственности имуществом, в том числе деньгами, либо указание пользоваться им в пределах, установленных судебным исполнителем;

- опечатывание имущества должника;

- изъятие правоустанавливающих документов;

- запрещение другим лицам передавать имущество, в том числе деньги, должнику или выполнять по отношению к нему иные действия.

В необходимых случаях может быть применено несколько видов обеспечения исполнения.

Судебный исполнитель принимает меры по обеспечению исполнения исполнительных документов по пп. 1), 2-1) и 6) п. 2 настоящей статьи с санкции суда, получаемой в порядке, установленном ГПК РК.

При неисполнении физическим лицом, руководителем (исполняющим обязанности) юридического лица, являющегося должником требований на сумму более 20 МРП, содержащихся в исполнительном документе, а также при неисполнении более трех месяцев исполнительных документов о взыскании периодических платежей судоисполнитель вправе, а по заявлению взыскателя обязан вынести постановление о временном ограничении на выезд указанных лиц из РК, санкционируемое судом.

При неисполнении должником без уважительных причин исполнительного документа о взыскании с физического лица суммы более 250 МРП; о взыскании с юридического лица суммы более 1250 МРП; неимущественного характера - судоисполнитель по истечении срока исполнения, предусмотренного ст. 39 настоящего Закона, а по исполнительным документам о взыскании алиментов в случае образования задолженности направляет в суд представление о временном запрещении выдавать должнику лицензии, разрешения и специальные права, а также о приостановлении действия ранее выданных должнику лицензий, разрешений и специальных прав.

Таким образом, Законом предоставлены достаточные полномочия судоисполнителю для принятия эффективных мер для исполнения судебного акта и, как показывает практика, судоисполнителями принимаются активные меры по своевременному исполнению решений судов.

В настоящее время, с введением института частных судоисполнителей, создана конкурентная среда и отмечается повышение ответственности судебных исполнителей и заинтересованность в скорейшем исполнении судебных актов, что, безусловно, содействует повышению и укреплению авторитета судов и доверия граждан, юридических лиц.

Как суды, так и судоисполнители принимают меры к завершению спора путем заключения сторонами мирового соглашения как на стадии судебного разбирательства, так и на стадии исполнения решения суда. В случае, если стороны все же не достигли мирного урегулирования спора до вынесения судом решения, это не исключает возможности заключения мирового соглашения на стадии исполнительного производства.