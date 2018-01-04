Организатор секс-притона в Астане приговорена к 7 годам

Ее сообщники - две женщины и мужчина получили по 6 лет лишения свободы.

Члены ОПГ за организацию и содержание притона для занятия проституцией в Астане приговорены к лишению свободы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.

Напомним, 29 августа 2017 года в 14.30 часов сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД на транспорте в ходе оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу, зарегистрированному в едином реестре досудебных расследований по ст. 309 ч.2 п.1 УК РК (Организация и содержание притона для занятия проституцией в группе лиц по предварительному сговору) была задержана 43-летняя уроженка Южно-Казахстанской области.

При проверке транспортные полицейские установили, что задержанная, создав и руководя преступной группой, участниками которой являлись две женщины, 1977, 1984 годов рождения, и один мужчина, 1987 г.р., организовали и содержали притон для занятия проституцией, а также занимались сводничеством в районе железно-дорожного вокзала Астаны, в период с 2010 по август 2017 года.

29 декабря текущего года Сарыаркинским районным судом №2 Астаны организатор преступной группы приговорена к 7 годам лишения свободы, а ее сообщники приговорены к 6 годам лишения свободы.

фото: МК