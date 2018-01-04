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Утвержден перечень товаров, работ, услуг, по которым организация и проведение государственных закупок осуществляется единым организатором

Аннотация к документу: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 743 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, по которым организация и проведение государственных закупок осуществляется единым организатором»

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» утвержден перечень товаров, работ, услуг, по которым организация и проведение государственных закупок осуществляется единым организатором.

Перечень товаров, работ, услуг, по которым организация и проведение государственных закупок осуществляется единым организатором*

 

№ п/п

Наименование

1.

Товары:

1.1.

автомобильные транспортные средства, механические транспортные средства

1.2.

вертолеты

1.3.

сервера, средства телекоммуникаций и их составные части (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса/аукциона двадцатитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете)

1.4.

рабочие станции, персональные компьютеры, моноблоки, мониторы, экраны, процессоры, ноутбуки, многофункциональные устройства, принтеры, сканеры (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса/аукциона двадцатитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете)

1.5.

лицензионное программное обеспечение (программные продукты), аппаратно-программный комплекс (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса/аукциона двадцатитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете)

1.6.

мебель (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса/аукциона тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете)

1.7.

медицинская техника и изделия медицинского назначения, за исключением товаров, предусмотренных в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса/аукциона двадцатитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете)

1.8.

товары легкой промышленности (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса/аукциона тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете)

2.

Работы:

2.1.**

создание (строительство) и (или) реконструкция объектов (систем), реализуемые за счет бюджетных средств, где администраторами бюджетных программ выступают центральные исполнительные и иные центральные государственные органы

2.2.**

реконструкция, строительство и проектно-изыскательные работы на развитие автомобильных дорог, водного транспорта, гражданской авиации и воздушного транспорта, реализуемые за счет бюджетных средств, где администраторами бюджетных программ выступают центральные исполнительные и иные центральные государственные органы (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса стотысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете)

2.3.**

разработка проектно-сметной документации, реализуемые за счет бюджетных средств, где администраторами бюджетных программ выступают центральные исполнительные и иные центральные государственные органы

2.4.**

капитальный ремонт, средний ремонт, текущий ремонт, содержание, обеспечение, ремонтно-реставрационные работы имеющихся объектов, реализуемые за счет бюджетных средств, где администраторами бюджетных программ выступают центральные исполнительные и иные центральные государственные органы (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса пятидесятитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете)

3.

Услуги:

3.1.

создание, внедрение и развитие информационных систем (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса двадцатитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете)

3.2.

сопровождение информационных систем (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса двадцатитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете)

3.3.

системно-техническое обслуживание, ремонт аппаратно-программных комплексов (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса двадцатитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете)

3.4.

полиграфические услуги (полиграфические работы) и производство печатной продукции (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса двадцатитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете)

3.5.

техническая поддержка лицензионного программного обеспечения (продукта) (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса двадцатитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете)

3.6.**

инжиниринговые услуги, реализуемые за счет бюджетных средств, где администраторами бюджетных программ выступают центральные исполнительные и иные центральные государственные органы

 Приказ вводится в действие с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.

 

4 января 2018, 13:04
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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