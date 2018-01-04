Утвержден перечень товаров, работ, услуг, по которым организация и проведение государственных закупок осуществляется единым организатором

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» утвержден перечень товаров, работ, услуг, по которым организация и проведение государственных закупок осуществляется единым организатором. Перечень товаров, работ, услуг, по которым организация и проведение государственных закупок осуществляется единым организатором* № п/п Наименование 1. Товары: 1.1. автомобильные транспортные средства, механические транспортные средства 1.2. вертолеты 1.3. сервера, средства телекоммуникаций и их составные части (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса/аукциона двадцатитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете) 1.4. рабочие станции, персональные компьютеры, моноблоки, мониторы, экраны, процессоры, ноутбуки, многофункциональные устройства, принтеры, сканеры (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса/аукциона двадцатитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете) 1.5. лицензионное программное обеспечение (программные продукты), аппаратно-программный комплекс (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса/аукциона двадцатитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете) 1.6. мебель (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса/аукциона тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете) 1.7. медицинская техника и изделия медицинского назначения, за исключением товаров, предусмотренных в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса/аукциона двадцатитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете) 1.8. товары легкой промышленности (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса/аукциона тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете) 2. Работы: 2.1.** создание (строительство) и (или) реконструкция объектов (систем), реализуемые за счет бюджетных средств, где администраторами бюджетных программ выступают центральные исполнительные и иные центральные государственные органы 2.2.** реконструкция, строительство и проектно-изыскательные работы на развитие автомобильных дорог, водного транспорта, гражданской авиации и воздушного транспорта, реализуемые за счет бюджетных средств, где администраторами бюджетных программ выступают центральные исполнительные и иные центральные государственные органы (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса стотысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете) 2.3.** разработка проектно-сметной документации, реализуемые за счет бюджетных средств, где администраторами бюджетных программ выступают центральные исполнительные и иные центральные государственные органы 2.4.** капитальный ремонт, средний ремонт, текущий ремонт, содержание, обеспечение, ремонтно-реставрационные работы имеющихся объектов, реализуемые за счет бюджетных средств, где администраторами бюджетных программ выступают центральные исполнительные и иные центральные государственные органы (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса пятидесятитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете) 3. Услуги: 3.1. создание, внедрение и развитие информационных систем (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса двадцатитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете) 3.2. сопровождение информационных систем (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса двадцатитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете) 3.3. системно-техническое обслуживание, ремонт аппаратно-программных комплексов (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса двадцатитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете) 3.4. полиграфические услуги (полиграфические работы) и производство печатной продукции (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса двадцатитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете) 3.5. техническая поддержка лицензионного программного обеспечения (продукта) (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса двадцатитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете) 3.6.** инжиниринговые услуги, реализуемые за счет бюджетных средств, где администраторами бюджетных программ выступают центральные исполнительные и иные центральные государственные органы Приказ вводится в действие с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.