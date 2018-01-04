|
В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О
государственных закупках» утвержден перечень товаров, работ,
услуг, по которым организация и проведение государственных закупок
осуществляется единым организатором.
Перечень
товаров, работ, услуг, по которым организация и проведение государственных
закупок осуществляется единым организатором*
|
№ п/п
|
Наименование
|
1.
|
Товары:
|
1.1.
|
автомобильные
транспортные средства, механические транспортные средства
|
1.2.
|
вертолеты
|
1.3.
|
сервера, средства телекоммуникаций
и их составные части (при превышении суммы, выделенной на проведение
конкурса/аукциона двадцатитысячекратного месячного расчетного показателя,
установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском
бюджете)
|
1.4.
|
рабочие станции,
персональные компьютеры, моноблоки, мониторы, экраны, процессоры, ноутбуки,
многофункциональные устройства, принтеры, сканеры (при превышении суммы,
выделенной на проведение конкурса/аукциона двадцатитысячекратного месячного
расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год
законом о республиканском бюджете)
|
1.5.
|
лицензионное программное
обеспечение (программные продукты), аппаратно-программный комплекс (при превышении
суммы, выделенной на проведение конкурса/аукциона двадцатитысячекратного
месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий
финансовый год законом о республиканском бюджете)
|
1.6.
|
мебель (при превышении
суммы, выделенной на проведение конкурса/аукциона тысячекратного месячного
расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год
законом о республиканском бюджете)
|
1.7.
|
медицинская техника и
изделия медицинского назначения, за исключением товаров, предусмотренных в
рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской
помощи в системе обязательного социального медицинского страхования (при
превышении суммы, выделенной на проведение конкурса/аукциона
двадцатитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на
соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете)
|
1.8.
|
товары легкой
промышленности (при превышении суммы, выделенной на проведение
конкурса/аукциона тысячекратного месячного расчетного показателя,
установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском
бюджете)
|
2.
|
Работы:
|
2.1.**
|
создание (строительство)
и (или) реконструкция объектов (систем), реализуемые за счет бюджетных средств,
где администраторами бюджетных программ выступают центральные
исполнительные и иные центральные государственные органы
|
2.2.**
|
реконструкция,
строительство и проектно-изыскательные работы на развитие автомобильных дорог,
водного транспорта, гражданской авиации и воздушного транспорта,
реализуемые за счет бюджетных средств, где администраторами бюджетных
программ выступают центральные исполнительные и иные центральные
государственные органы (при превышении суммы, выделенной на проведение
конкурса стотысячекратного месячного расчетного показателя, установленного
на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете)
|
2.3.**
|
разработка
проектно-сметной документации, реализуемые за счет бюджетных средств, где
администраторами бюджетных программ выступают центральные исполнительные и
иные центральные государственные органы
|
2.4.**
|
капитальный ремонт,
средний ремонт, текущий ремонт, содержание, обеспечение,
ремонтно-реставрационные работы имеющихся объектов, реализуемые за счет
бюджетных средств, где администраторами бюджетных программ выступают
центральные исполнительные и иные центральные государственные органы (при
превышении суммы, выделенной на проведение конкурса
пятидесятитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на
соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете)
|
3.
|
Услуги:
|
3.1.
|
создание, внедрение и
развитие информационных систем (при превышении суммы, выделенной на проведение
конкурса двадцатитысячекратного месячного расчетного показателя,
установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском
бюджете)
|
3.2.
|
сопровождение
информационных систем (при превышении суммы, выделенной на проведение конкурса
двадцатитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного на
соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете)
|
3.3.
|
системно-техническое
обслуживание, ремонт аппаратно-программных комплексов (при превышении
суммы, выделенной на проведение конкурса двадцатитысячекратного месячного
расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год
законом о республиканском бюджете)
|
3.4.
|
полиграфические услуги (полиграфические
работы) и производство печатной продукции (при превышении суммы, выделенной
на проведение конкурса двадцатитысячекратного месячного расчетного
показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о
республиканском бюджете)
|
3.5.
|
техническая поддержка
лицензионного программного обеспечения (продукта) (при превышении суммы,
выделенной на проведение конкурса двадцатитысячекратного месячного
расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год
законом о республиканском бюджете)
|
3.6.**
|
инжиниринговые услуги,
реализуемые за счет бюджетных средств, где администраторами бюджетных
программ выступают центральные исполнительные и иные центральные
государственные органы
Приказ
вводится в действие с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.