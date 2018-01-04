Серийный BMW X7 дебютировал на независимом рендере

Независимые дизайнеры и свободные художники продолжают размышлять на тему совершенно нового флагманского внедорожника BMW X7, официальная премьера которого ожидается в течение 2018 года.

На этот раз своё видение роскошного автомобиля популярного сегмента SUV от баварского производителя опубликовала отечественное издание «Колёса.ру». Как отмечает ресурс, во время создания цифровой визуализации серийного BMW X7 были использованы официальные фотографии предсерийного автомобиля, а также концепта, который компания рассекретила осенью прошлого года.

Очевидно, что флагманский внедорожник BMW X7 получит «самые большие ноздри радиаторной решётки». Помимо этого, в оснащение модели будут входить полностью светодиодные фары головного света. Предполагается, что машина получит аккуратную хромированную отделку и дополнительный молдинг в задней части кузова.

Повторимся, официальная премьера серийного флагманского внедорожника BMW X7 должна состояться в наступившем 2018 году.

Via livecars