Дома и социальные объекты в Шымкенте планируют строить с применением инноваций

Дома и социальные объекты в Шымкенте планируют строить с применением инноваций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

«В Шымкенте рассматривается вопрос внедрения инновационных решений в строительство жилья: технологий быстрого и экономичного возведения, энергосберегающих технологий, а также IT решений в строительстве. Уже создан консультативно-технический совет, состоящий из опытных специалистов в сфере строительства с целью профессионального обсуждения инноваций», - говорится в распространенном сообщении.

В целом по информации пресс-службы в городе в 2018 году продолжится строительство 162 жилых домов: 56 - на бюджетные средства, 9 - на средства Нацкомпаний, 97 за счет частных инвестиций. Планируется, что в эксплуатацию будут сданы 20 жилых домов.

Кроме того, за счет бюджетных средств в 2018 году будет сдан в эксплуатацию еще 21 объект: 10 объектов инженерных коммуникаций и 11 социальных объектов (в том числе 7 школ и 1 детский сад).