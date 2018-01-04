Цены предприятий-производителей промышленной продукции в январе-декабре 2017 года

В январе-декабре 2017 года цены предприятий-производителей повысились на 17,6%. Увеличение цен наблюдалось в горнодобывающей промышленности на 27,2%, обрабатывающей - на 8,3%. Промышленная продукция подорожала на 18,8%, услуги промышленного характера - на 6,9%.

Изменение цен предприятий-производителей промышленной продукции в процентах, прирост +, снижение - Декабрь 2017 г. к Январь-декабрь 2017 г. к январю-декабрю 2016 г. ноябрю 2017 г. декабрю 2016 г. декабрю 2015 г. Промышленная продукция, включая услуги промышленного характера 3,5 17,6 35,8 15,3 Промышленная продукция 3,9 18,8 38,7 16,3 Средства производства 14,2 22,3 30,9 11,9 Продукция промежуточного потребления 4,3 21,6 43,7 18,6 Потребительские товары 0,0 3,4 14,8 4,6 Услуги промышленного характера 0,3 6,9 10,8 6,7

За период с начала года цены предприятий-производителей на газ природный стали выше на 51,7%, мазут - на 38,8%, нефть - на 31,6%, пропан и бутан сжиженные - на 18,8%, металлические руды - на 15,8%, топливо дизельное - на 14,8%, уголь - на 10,3%, бензин - на 9,4%.

Увеличение цен отмечено на цинк на 23,7%, медь - на 19,7%, алюминий - на 12,7%, ферросплавы - на 9,8%, свинец - на 9,5%, прокат черных металлов - на 2%.

Повышение цен производителей наблюдалось на молочные продукты на 9,2%, мясо скота - на 6,6%, чай - на 5,4%, рис - на 3,7%, хлеб - на 2,2%, рыбу - на 2,1%, макаронные изделия - на 1,4%, их снижение - на крупы на 28,5%, сахар - на 24,3%, муку ржаную - на 8,3%, пшеничную - на 3%, мясо птицы - на 6,9%, масло растительное - на 6,7%, маргарин - на 5,7%.