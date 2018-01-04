Цены предприятий-производителей промышленной продукции в январе-декабре 2017 года
В январе-декабре 2017 года цены предприятий-производителей повысились на 17,6%. Увеличение цен наблюдалось в горнодобывающей промышленности на 27,2%, обрабатывающей - на 8,3%. Промышленная продукция подорожала на 18,8%, услуги промышленного характера - на 6,9%.
|
Изменение цен предприятий-производителей промышленной продукции
|
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Декабрь 2017 г. к
|
Январь-декабрь 2017 г. к январю-декабрю 2016 г.
|
ноябрю 2017 г.
|
декабрю 2016 г.
|
декабрю 2015 г.
|
Промышленная продукция, включая услуги промышленного характера
|
3,5
|
17,6
|
35,8
|
15,3
|
Промышленная продукция
|
3,9
|
18,8
|
38,7
|
16,3
|
Средства производства
|
14,2
|
22,3
|
30,9
|
11,9
|
Продукция промежуточного потребления
|
4,3
|
21,6
|
43,7
|
18,6
|
Потребительские товары
|
0,0
|
3,4
|
14,8
|
4,6
|
Услуги промышленного характера
|
0,3
|
6,9
|
10,8
|
6,7
За период с начала года цены предприятий-производителей на газ природный стали выше на 51,7%, мазут - на 38,8%, нефть - на 31,6%, пропан и бутан сжиженные - на 18,8%, металлические руды - на 15,8%, топливо дизельное - на 14,8%, уголь - на 10,3%, бензин - на 9,4%.
Увеличение цен отмечено на цинк на 23,7%, медь - на 19,7%, алюминий - на 12,7%, ферросплавы - на 9,8%, свинец - на 9,5%, прокат черных металлов - на 2%.
Повышение цен производителей наблюдалось на молочные продукты на 9,2%, мясо скота - на 6,6%, чай - на 5,4%, рис - на 3,7%, хлеб - на 2,2%, рыбу - на 2,1%, макаронные изделия - на 1,4%, их снижение - на крупы на 28,5%, сахар - на 24,3%, муку ржаную - на 8,3%, пшеничную - на 3%, мясо птицы - на 6,9%, масло растительное - на 6,7%, маргарин - на 5,7%.
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