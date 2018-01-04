Врачи алматинских "скорых" смогут передавать диагнозы пациентов в больницу во время пути

Планируется создать единую информационную систему здравоохранения Алматы как один из разделов Smart City.

Подключить все медицинские клиники Алматы к единой информационной системе планируется до конца 2018 года. Об этом в рамках визита депутатов Мажилиса Парламента РК в Алматы рассказал руководитель Управления здравоохранения города Серикбол Мусинов, передает корреспондент BNews.kz.

Как отметил Серикбол Мусинов, на сегодня в Алматы уже разработаны программы, однако, в первую очередь, их необходимо интегрировать между собой.

«Задача наша, чтобы информационные системы были запущены и разработаны в облачных технологиях. Параллельно, чтобы все информационные системы были интегрированы между собой, а также с программами государственных органов и местных исполнительных органов, включая ЦОН и т.д. Работа - непростая. Какой подход более оптимальный и эффективный? В Алматы программы разработаны, но они меж собой не интегрированы. Это создает проблемы как для самих медиков, так и для человека. В этой связи в рамках государственно-частного партнерства мы планируем реализовать проект, создать единую информационную систему здравоохранения Алматы как один из разделов Smart City», - сообщил Серикбол Мусинов.

Так, в декабре 2017 года в рамках ГЧП закуплены более 6 тыс компьютеров во все медицинские организации мегаполиса. Таким образом, все они обеспечены на 100 процентов.

«Проект ГЧП мы согласовываем с акиматом, будем реализовывать, в течение текущего года должны завершить. Таким образом, мы получим информационную систему, соответствующую международным стандартам и требованиям программы «Цифровой Казахстан», - отметил Мусинов.

Перед госудасртвом стоит задача - подключить к программе цифровизации весь Казахстан. Это, в свою очередь, отразится на эффективности работы медицинских служб, считает заместитель председателя Мажилиса Парламента РК, руководитель фракции партии «Нур Отан» Гульмира Исимбаева.

«Во всем мире у больного, пока на скорой помощи везут, уже берут анализы, проводят кардиограмму, и эти данные поступают сразу в клинику до прибытия больного. Врачи уже должны посмотреть эти данные и выработать методику лечения. Архиважная задача, которая сейчас стоит и что еще пока не сделано, – это подключение к единой централизованной информационной системе здравоохранения. Оборудование есть, кадры есть, финансированием обеспечены. На саму эту систему информатизации медицинской системы с 2003 года по стране около 9 млрд тенге выделено, дальше её нужно довести до логического завершения. Тогда, конечно, уровень медицинского обслуживания поднимется значительно выше. Возможности оказать своевременную помощь, не доводя до операбельного решения, также будет больше», - отметила Гульмира Исимбаева.

По словам Исмбаевой, Программа Медицинская Информационная Система до 2020 года должна быть полностью реализована.

Отметим, встреча заместителя председателя Мажилиса Парламента РК, руководителя фракции партии «Нур Отан» Гульмиры Исимбаевой, председателя Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК – члена фракции партии «Нур Отан» Гульнар Иксановой и депутата Мажилиса Парламента РК Серика Сейдуманова состоялась в городском кардиологическом центре. На сегодня он является основным лечебным учреждением для оказания кардиологической помощи в Алматы. В 2017 году здесь было проведено более 600 операций на открытом сердце.

Фото с сайта vistanews.ru