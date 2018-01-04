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Трёхдверный VW Polo Coupe: первые изображения

4 января 2018, 14:29

Не секрет что в прошлом году немецкая компания Volkswagen завершила серийное производство компактной спортивной модели Scirocco.

Цифровую визуализацию стильной 3-дверной модели VW Polo Coupe разработал известный бразильский дизайнер Клебер Сильва (Kleber Silva), который опубликовал своё видение новинку на сайте Behance. По мнению автора, такой автомобиль мог бы «сделать серьёзную замену» ушедшей модели Volkswagen Scirocco.

Справедливости ради стоит сказать, что у нас нет оснований полагать, что немецкая марка Volkswagen планирует выпустить такую модель. Как уже отмечалось, название Volkswagen Scirocco в будущем будет использована для электрифицированной модели, а 3-дверную версию Volkswagen Polo производитель «убил» при смене поколения автомобиля.

Хотя, как показывает время, всё может измениться в один момент. Поэтому нельзя исключать возможности, что перспективная 3-дверная модель VW Polo Coupe когда-нибудь появится на мировом рынке. Отметим, что, по мнению независимого дизайнера, такая машина оказалась бы наиболее доступной версией популярного хэтчбека Volkswagen Polo.

Via livecars


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