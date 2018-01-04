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С 1 января введен в действие новый перечень товаров, работ, услуг по госзакупкам, осуществляемым единым организатором

Приказом Министра финансов РК от 25 декабря 2017 года № 743 утвержден новый Перечень товаров, работ, услуг, по которым организация и проведение государственных закупок осуществляется единым организатором, вступающий в действие с 1 января 2018 года.

Организация и проведение государственных закупок по перечню товаров, работ, услуг, осуществляемые единым организатором государственных закупок, распространяется на государственные закупки товаров, работ и услуг, проводимые посредством электронных государственных закупок, за исключением государственных закупок, осуществляемых Государственным учреждением «Управление делами Президента Республики Казахстан» и его ведомствами.

Наряду с этим, признаются утратившими силу:

1) приказ исполняющего обязанности Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2017 года № 130 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, по которым организация и проведение государственных закупок осуществляется единым организатором»;

2) приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 июня 2017 года 387 «О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2017 года № 130 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, по которым организация и проведение государственных закупок осуществляется единым организатором».


4 января 2018, 14:30
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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