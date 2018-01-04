Основные НПА РК, принятые, опубликованные и введенные в действие за 2017 год

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Закон Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 33-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы»

Закон разработан в соответствии с поручением Главы государства, данным на заседании Национальной комиссии по модернизации (далее - Национальная комиссия) 14 июня 2016 года и пунктами 2 и 4.2 Протокола заседания Национальной комиссии от 15 апреля 2016 года № 20-5/И-6.

Основной целью Закона является дальнейшее совершенствование законодательства в сфере государственной службы, путем устранения правовых пробелов, коллизий, оптимизации и ускорения конкурсных процедур, а также приближения стандартов правоохранительной службы к стандартам государственной службы.

Закон состоит из двух частей:

Статья 1. Внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан:

Статья 2. Введение в действие Закона.

Принят: 20.12.2016 г.

Опубликован: «Казахстанская правда» от 31 декабря 2016 г. № 253.

Вступил в силу 11.01.2017 г.

Закон Республики Казахстан от 28 декабря 2016 года № 34-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции и государственной поддержки жилищного строительства»

Согласно изменениям в Налоговом кодексе на период с 1 января 2017 года по 1 января 2018 года дополнительно будут освобождены от НДС обороты по реализации отдельных товаров.

Так, если местом реализации является РК, то дополнительно освобождаются от налога на добавленную стоимость обороты по реализации:

транспортных средств, произведенных на территории свободного склада и реализуемых владельцем свободного склада на территории РК в рамках договора о государственных закупках, заключенного до 1 ноября 2016 года;

товара, произведенного на территории свободного склада исключительно из сырья и (или) материалов, помещенных под таможенную процедуру свободного склада до 1 января 2017 года, и реализуемого владельцем свободного склада на территории Республики Казахстан при одновременном соблюдении следующих условий:

товар включен в перечень, утвержденный уполномоченным органом в сфере индустрии и индустриально-инновационного развития;

имеется подтверждение уполномоченного органа в сфере индустрии и индустриально-инновационного развития об использовании при производстве такого товара сырья и (или) материалов, которые были помещены под таможенную процедуру свободного склада до 1 января 2017 года. Форма подтверждения утверждается уполномоченным органом в сфере индустрии и индустриально-инновационного развития.

Также дополнительно освобождается от НДС импорт сырья и (или) материалов в составе:

транспортного средства, произведенного на территории свободного склада и реализуемого владельцем свободного склада на территории РК в рамках договора о государственных закупках, заключенного до 1 ноября 2016 года;

произведенного на территории свободного склада товара, включенного в перечень, предусмотренный подпунктом 29) статьи 248 Налогового кодекса, если такие сырье и (или) материалы помещены под таможенную процедуру свободного склада до 1 января 2017 года.

Согласно изменениям в Законе «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» индивидуальные предприниматели вправе не осуществлять ведение бухгалтерского учета (кроме составления и хранения первичных документов) и составление финансовой отчетности при соответствии одновременно следующим условиям:

1) применяют в соответствии с налоговым законодательством РК специальные налоговые режимы на основе патента, упрощенной декларации;

2) не состоят на регистрационном учете по НДС;

3) не являются субъектами естественных монополий.

Закон состоит из двух частей:

Статья 1. Внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан:

Статья 2. Введение в действие Закона.

Принят: 28.12.2016 г.

Опубликован: «Казахстанская правда» от 31 декабря 2016 г. № 253.

Вступил в силу 01.01.2017 г. (Подробно см. статью 2)

Закон Республики Казахстан от 28 декабря 2016 года № 35-VI «О контрразведывательной деятельности»

Контрразведывательная деятельность - система контрразведывательных и организационных мероприятий, осуществляемых специальными государственными органами Республики Казахстан, по защите национальных интересов Республики Казахстан от разведывательно-подрывной деятельности.

Закон определяет правовые основы контрразведывательной деятельности и систему гарантий законности ее осуществления.

Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Задачами контрразведывательной деятельности являются:

1) защита от разведывательно-подрывной деятельности:

основ конституционного строя, государственного суверенитета, территориальной целостности, экономического, научно-технического и оборонного потенциала Республики Казахстан;

Президента Республики Казахстан и других охраняемых лиц;

сведений, составляющих государственные секреты Республики Казахстан;

2) предупреждение, вскрытие и пресечение разведывательных и (или) подрывных акций, в том числе связанных с:

осуществлением терроризма и экстремизма;

созданием и деятельностью преступных групп;

незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, радиоактивных веществ и ядерных материалов;

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;

3) контрразведывательное обеспечение государственных органов, государственных юридических лиц, субъектов квазигосударственного сектора, стратегических и иных объектов Республики Казахстан, имеющих важное государственное значение;

4) содействие государственным органам в предупреждении, нейтрализации угроз национальной безопасности и продвижении национальных интересов Республики Казахстан.

Задачи контрразведывательной деятельности могут быть дополнены законами и актами Президента Республики Казахстан.

Закон состоит из 22 статей.

Принят: 28.12.2016 г.

Опубликован: «Казахстанская правда» от 31 декабря 2016 г. № 253.

Вступил в силу 01.03.2017 г.

Закон Республики Казахстан от 28 декабря 2016 года № 36-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам контрразведывательной деятельности»

Закон разработан в целях реализации подходов предусмотренных Законом «О контрразведывательной деятельности», а также устранения возникающих в связи с этим противоречий с действующими законодательными актами.

Закон позволит повысить эффективность предпринимаемых контрразведкой мер по защите Республики Казахстан от разведывательно-подрывной деятельности.

Законом предусматривается:

разграничение между контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельностью, с исключением из Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» положений, касающиеся контрразведки;

особенности начала досудебного расследования по материалам контрразведывательной деятельности;

право органа, уполномоченного на осуществление контрразведывательной деятельности, получать информацию от государственных органов и организаций в установленном порядке;

доступ контрразведки к сведениям, составляющим коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, с санкции прокурора;

меры по соблюдению принципов секретности и конспирации при осуществлении государственных закупок для нужд контрразведывательной деятельности, а также материально-техническому обеспечению органов, осуществляющих противодействие экстремизму и терроризму;

редакционные поправки, связанные с закреплением контрразведывательной деятельности в качестве самостоятельного вида государственной деятельности.

Закон состоит из двух частей:

Статья 1. Внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан:

Статья 2. Введение в действие Закона.

Принят: 28.12.2016 г.

Опубликован: «Казахстанская правда» от 31 декабря 2016 г. № 253.

Вступил в силу 01.03.2017 г. (Подробно см. статью 2)

Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 37-VI «О ратификации Конвенции между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Словения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и на капитал и Протокола к ней»

Существующими налогами, на которые распространяется данная Конвенция, являются, в частности:

в Казахстане:

корпоративный подоходный налог; |

индивидуальный подоходный налог;

налог на имущество юридических и физических лиц

в Словении:

налог на доходы юридических лиц;

налог на доходы физических лиц;

налог на имущество.

Конвенция также применяется к любым идентичным или по существу аналогичным налогам, которые будут взиматься после даты подписания настоящей Конвенции в дополнение или вместо существующих налогов, о чем компетентные органы Договаривающихся Государств уведомят друг друга о любых существенных изменениях в их налоговых законодательствах.

Принят: 30.12.2016 г.

Опубликован: «Казахстанская правда» от 6 января 2017 г., № 3.

Вступил в силу 17.01.2017 г.

Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016 № 38-VI «О пробации»

Пробация - система видов деятельности и индивидуально определяемых мер контрольного и социально-правового характера, направленных на коррекцию поведения лиц, категории которых определены законом, для предупреждения совершения ими уголовных правонарушений.

Закон регулирует общественные отношения в сфере организации и функционирования пробации и устанавливает понятие, цель, задачи, принципы, виды и формы осуществления пробации, а также правовой статус лиц, в отношении которых применяется пробация, и субъектов, ее осуществляющих.

Целью пробации является содействие в обеспечении безопасности общества путем:

1) коррекции поведения подозреваемого, обвиняемого;

2) ресоциализации осужденного;

3) социальной адаптации и реабилитации лица, освобожденного из учреждения уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы.

В соответствии с указанной целью задачами пробации являются:

1) оказание социально-правовой помощи лицам, состоящим на учете службы пробации;

2) исполнение определенных законом видов наказаний, не связанных с лишением свободы;

3) осуществление контроля за осужденным, отбывающим наказание в виде ограничения свободы, осужденным условно, освобожденным условно-досрочно от отбывания наказания в виде лишения свободы;

4) участие в подготовке к освобождению осужденного, отбывающего наказание в учреждении уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы.

Категории лиц, в отношении которых применяется пробация, определяются Уголовным и Уголовно-исполнительным кодексами Республики Казахстан, а также настоящим Законом.

Закон состоит из 21 статьи.

Принят: 30.12.2016 г.

Опубликован: «Казахстанская правда» от 6 января 2017 г., № 3.

Вступил в силу 17.01.2017 г.

Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 39-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пробации»

Внесение изменений и дополнений в законодательные акты Республики Казахстан, направленны на выстраивание организации деятельности пробации.

Предметом регулирования настоящего Закона являются правоотношения в сфере назначения уголовного наказания и его исполнения, оказания содействия в получении социально-правовой помощи лицам, привлекаемым к уголовной ответственности, осужденным к уголовным наказаниям, находящимся под пробационным контролем или освобожденным от отбывания наказания.

Закон состоит из двух частей:

Статья 1. Внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам службы пробации:

1) Уголовно-процессуальный кодекс;

2) Уголовно-исполнительный кодекс;

3) Закон «Об органах внутренних дел Республики Казахстан»;

Статья 2. Введение в действие Закона.

Принят: 30.12.2016 г.

Опубликован: «Казахстанская правда» от 6 января 2017 г., № 3.

Вступил в силу 17.01.2017 г.

Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 40-VI «О дактилоскопической и геномной регистрации»

Геномная информация - кодированная информация об определенных фрагментах дезоксирибонуклеиновой кислоты человека или неопознанного трупа, позволяющая установить его личность, и персональные данные (при наличии) в соответствии с требованиями настоящего Закона.

Геномная регистрация - деятельность, осуществляемая уполномоченными государственными органами в сфере дактилоскопической и (или) геномной регистрации по сбору, обработке, защите биологического материала и геномной информации, установлению или подтверждению личности человека.

Дактилоскопическая информация - биометрические данные об особенностях строения папиллярных узоров пальцев и (или) ладоней рук человека или неопознанного трупа, позволяющие установить его личность, и персональные данные в соответствии с требованиями настоящего Закона.

Законом регулируются отношения, связанные с дактилоскопической и геномной регистрацией граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства, в случаях, предусмотренных настоящим Законом.

Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Дактилоскопическая и геномная регистрация проводится в целях установления и (или) подтверждения личности на основе дактилоскопической или геномной информации.

Уполномоченные государственные органы в сфере дактилоскопической и (или) геномной регистрации в пределах своей компетенции имеют право на сбор, обработку дактилоскопической или геномной информации, отбор и использование биологического материала.

Граждане Республики Казахстан, иностранцы и лица без гражданства, подлежащие дактилоскопической и (или) геномной регистрации, обязаны пройти процедуру дактилоскопирования и (или) отбора биологического материала в случаях, установленных настоящим Законом.

Закон состоит из 39 статей.

Принят: 30.12.2016 г.

Опубликован: «Казахстанская правда» от 6 января 2017 г., № 3.

Вступил в силу 01.01. 2021 г.

Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 41-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дактилоскопической и геномной регистрации»

Целью закона является нормативное правовое обеспечение вопросов, касающихся дактилоскопической и геномной регистрации, а также приведение в соответствие норм действующего законодательства с нормами разрабатываемого проекта Закона «О дактилоскопической и геномной регистрации».

Закон регулирует правовые отношения, функции и полномочия государственных органов, организаций независимо от форм собственности, граждан, иностранцев и лиц без гражданства в области дактилоскопической и геномной регистрации.

Закон закрепляет полномочия государственных органов в сфере дактилоскопической и геномной регистрации, обеспечить реализацию и гарантию защиты прав субъектов дактилоскопических и геномных данных в связи с их сбором, обработкой и защитой.

Закон состоит из двух статей:

Статья 1. предусматривает внесение изменений и дополнений в законодательные акты Республики Казахстан;

Статья 2. порядок введения в действие Закона.

Принят: 30.12.2016 г.

Опубликован: «Казахстанская правда» от 6 января 2017 г., № 3.

Вступил в силу 01.01. 2021 г.

Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 42-VI «О волонтерской деятельности»

Волонтерская деятельность - добровольная социально направленная, выполняемая по свободному волеизъявлению общественно полезная деятельность, осуществляемая на безвозмездной основе в интересах физических и (или) юридических лиц.

Закон Республики Казахстан «О волонтерской деятельности» (далее - Закона) разработан в целях дальнейшего совершенствования законодательства по социальным вопросам и способствует определению системы общественных отношений, возникающих в сфере волонтерской деятельности, повышению эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, содействует развитию гражданского общества в РК, совершенствованию законодательных основ, обеспечивающих эффективное функционирование и развитие волонтерской деятельности в современных условиях.

Предметом регулирования настоящего Закона являются общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением добровольной общественно полезной деятельности путем выполнения работ, оказания услуг на безвозмездной основе в формах и видах, предусмотренных настоящим Законом.

Целями волонтерской деятельности являются:

1) оказание помощи физическим и юридическим лицам, охрана здоровья граждан, защита и охрана окружающей среды, развитие физической культуры и спорта, а также другие цели, направленные на обеспечение общественных благ;

2) формирование гражданской позиции, самоорганизации, чувства социальной ответственности, солидарности, взаимопомощи и милосердия в обществе.

2. К задачам волонтерской деятельности относятся:

1) помощь обществу в решении социальных задач;

2) развитие и поддержка гражданских инициатив, направленных на организацию волонтерской деятельности;

3) разработка и реализация мер по повышению роли волонтерской деятельности во взаимодействии с различными целевыми группами и категориями населения;

4) организация и проведение консультирования, информирования и методического сопровождения волонтеров;

5) формирование группы волонтеров - исполнителей мероприятий проекта;

6) организация обучения волонтерской деятельности.

Закон состоит из 19 статей.

Принят: 30.12.2016 г.

Опубликован: «Казахстанская правда» от 6 января 2017 г., № 3.

Вступил в силу 17.01.2017 г.

Закон Республики Казахстан от 11 января 2017 года № 43-VI «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о передаче осужденных лиц»

Подписанный документ предоставит возможность для развития взаимного сотрудничества между прокуратурами обоих государств в борьбе с преступностью, в сфере защиты прав и свобод человека, а также для осуществления обмена опытом и информацией в области противодействия организованной преступности, терроризму, экстремизму, коррупции, незаконному обороту оружия, наркотиков и психотропных веществ, преступлениям в экономической сфере и сфере информационных технологий, позволит расширить двустороннее партнерство по всем ключевым аспектам правового сотрудничества.

Принят: 11.01.2017 г.

Опубликован: «Казахстанская правда» от 13 января 2017 г., № 8.

Вступил в силу 24.01.2017 г.

Указы, Распоряжения Президента Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 12 декабря 2016 года № 389 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2015 года № 1030 «Об утверждении Государственной программы инфраструктурного развития Нұрлы жол на 2015 - 2019 годы и внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 «Об утверждении Перечня государственных программ» и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан»

В Государственную программу, утвержденную Указом, вносятся изменения и дополнения:

в раздел «1. Паспорт Программы»

в раздел «2. Введение»

в раздел «3. Анализ текущей ситуации»

раздел «4. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов реализации Программы» изложен в новой редакции

в раздел «5. Основные направления, пути достижения поставленных целей и соответствующие меры»

в раздел «7. Необходимые ресурсы» изложить в следующей редакции.

Принят: 12.12.2016 г.

Опубликован: САПП Республики Казахстан, 2016 г., № 66.

Вступил в силу 12.12.2016 г.

Указ Президента Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 401 «О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан»

В целях повышения эффективности системы государственного управления:

Реорганизуют:

1) Министерство национальной экономики Республики Казахстан с передачей в Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан функций и полномочий в области:

формирования государственной политики в сфере миграции населения;

организации и осуществления в пределах компетенции сотрудничества с уполномоченными органами иностранных государств и международными организациями в сфере регулирования миграционных процессов;

2) Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан с передачей в Министерство внутренних дел Республики Казахстан функций и полномочий в области межведомственной координации и реализации государственной политики в сфере миграции, мониторинга, анализа и прогнозирования миграционных процессов, за исключением функций и полномочий по выработке и внесению в Правительство Республики Казахстан предложений по формированию региональных квот приема оралманов и переселенцев, квоты на привлечение иностранной рабочей силы, обеспечению социальной защиты мигрантов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, формированию единой базы данных трудовых мигрантов и этнических казахов, контролю в пределах компетенции за соблюдением законодательства Республики Казахстан о миграции населения.

Правительство Республики Казахстан обеспечивает:

1) образование Комитета миграционной службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан в рамках перераспределяемой штатной численности;

2) по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности между реорганизуемыми государственными органами;

3) до 1 апреля 2017 года разработку Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2017-2021 годы;

4) принятие иных мер, вытекающих из настоящего Указа.

Принят: 30.12.2016 г.

Опубликован: САПП Республики Казахстан 2016 г., № 67.

Вступил в силу 30.12.2016 г.

Указ Президента Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 402 «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 27 апреля 2010 года № 976 «Об утверждении Правил подготовки, согласования и представления на рассмотрение Президенту Республики Казахстан проекта послания Президента Республики Казахстан к народу Казахстана, подготовки, согласования и представления на подпись проектов актов и поручений Президента Республики Казахстан, реализации послания Президента Республики Казахстан к народу Казахстана, осуществления контроля за исполнением актов и поручений Президента Республики Казахстан и проведения мониторинга нормативных правовых указов Президента Республики Казахстан»

В Правила, утвержденные вышеназванным Указом вносятся следующие изменения:

в новой редакции изложены: подпункт 4) пункта 3, подпункт 3) пункта 16, пункт 18, подпункт 1) пункта 28, пункт 47-2, пункт 51, приложение 1-3, сноска в приложении 2.

Принят: 30.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 10 января 2017 г.

Вступил в силу 30.12.2016 г.

Указ Президента Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 404 «О проведении аттестации административных государственных служащих корпуса «Б»

Аттестация административных государственных служащих корпуса «Б» проводится в срок до 1 июля 2017 года.

Целью аттестации является определение уровня профессиональной подготовки и соответствия занимаемым должностям служащих корпуса «Б».

Аттестацию проходят служащие корпуса «Б», за исключением:

1) служащих корпуса «Б», которым на момент аттестации осталось два и менее лет до достижения пенсионного возраста, установленного Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».

Наступление срока, указанного в части первой настоящего подпункта в период с 5 января по 30 июня 2017 года включительно, является основанием для освобождения служащих корпуса «Б» от прохождения аттестации;

2) служащих корпуса «Б», находящихся в отпуске по беременности и родам, а также в отпуске по уходу за ребенком;

3) беременных женщин, предоставивших медицинское заключение о беременности, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), иных лиц, воспитывающих указанную категорию детей без матери;

4) лиц, впервые назначенных на административную государственную должность, имеющих стаж государственной службы менее шести месяцев на момент прохождения собеседования в соответствующей аттестационной комиссии;

5) служащих корпуса «Б», состоящих в кадровом резерве административной государственной службы корпуса «А».

Общий график аттестации служащих корпуса «Б», предусматривающий сроки проведения этапов аттестации (далее - общий график) утверждается уполномоченным органом по делам государственной службы (далее - уполномоченный орган) и размещается на его интернет-ресурсе.

Государственные органы и местные исполнительные органы на основе общего графика самостоятельно утверждают графики проведения аттестации служащих корпуса «Б».

Аттестация включает следующие этапы:

1) составление оценочного листа;

2) тестирование на оценку личных компетенций. Служащий корпуса «Б», не принявший участие в тестировании на оценку личных компетенций, не допускается к следующему этапу;

3) собеседование в ВАК или аттестационных комиссиях соответствующего уровня. Ход собеседования фиксируется с использованием средств аудио- или видеозаписи.

Собеседование со служащими корпуса «Б» на втором и третьем уровнях допускается проводить посредством видеоконференцсвязи;

4) принятие решений аттестационной комиссией по итогам собеседования и с учетом результатов предыдущих этапов.

Принят: 30.12.2016 г.

Опубликован: «Казахстанская правда» от 13 января 2017 г., № 8.

Вступил в силу 13.01.2017 г.

Распоряжение Президента Республики Казахстан от 25 января 2017 года № 141 «О всенародном обсуждении проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»

Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» был внесен на всенародное обсуждение, которое проводилось в период с 26 января 2017 года до 26 февраля 2017 года.

Принят: 25.01.2016 г.

Опубликован: «Казахстанская правда» от 26 января 2017 г. № 17.

Вступил в силу 06.02.2017 г.

Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2016 года № 834 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июля 2004 года № 810 «Об утверждении перечня объектов отраслей экономики, имеющих стратегическое значение, в отношении которых осуществляется государственный мониторинг собственности»

Перечень утвержденный указанным постановлением, изложен в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Принят: 21.12.2016 г.

Опубликован: «Казахстанская правда» от 28 марта 2017 г., № 59.

Вступил в силу 28.03.2017 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 января 2017 года № 5 «О переносе дней отдыха в 2017 году»

Дни отдыха переносятся:

с субботы 18 марта 2017 года на понедельник 20 марта 2017 года;

с субботы 1 июля 2017 года на пятницу 7 июля 2017 года.

Принят: 18.01.2017 г.

Опубликован: «Казахстанская правда» от 20 января 2017 г. № 13.

Вступил в силу 31.01.2017 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2016 года № 838 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 января 2012 года № 148 «Об утверждении Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан и Правил осуществления миграционного контроля, а также учета иностранцев и лиц без гражданства, незаконно пересекающих Государственную границу Республики Казахстан, незаконно пребывающих на территории Республики Казахстан, а также лиц, которым запрещен въезд на территорию Республики Казахстан»

В Правила, утвержденные указанным постановлением, вносятся следующие изменения:

пункт 1 изложен в новой редакции;

пункты 17 и 18 изложить в следующей редакции:

«17. Граждане Австралийского Союза, Соединенных Штатов Америки, Австрийской Республики, Королевства Бельгия, Республики Болгария, Объединенных Арабских Эмиратов, Федеративной Республики Германия, Греческой Республики, Королевства Дания, Новой Зеландии, Японии, Государства Израиль, Республики Ирландия, Республики Исландия, Королевства Испания, Итальянской Республики, Канады, Республики Кипр, Республики Корея, Латвийской Республики, Литовской Республики, Великого Герцогства Люксембург, Венгрии, Малайзий, Республики Мальта, Соединенных Штатов Мексики, Княжества Монако, Королевства Нидерландов, Королевства Норвегия, Республики Польша, Португальской Республики, Румынии, Республики Сингапур, Словацкой Республики, Республики Словения, Турецкой Республики, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Финляндской Республики, Французской Республики, Республики Хорватия, Чешской Республики, Республики Чили, Швейцарской Конфедерации, Королевства Швеция и Эстонской Республики въезжают в Республику Казахстан и выезжают из Республики Казахстан без виз, если период их пребывания в Республике Казахстан не превышает тридцати календарных дней с момента пересечения Государственной границы Республики Казахстан.

18. Органы внутренних дел Республики Казахстан при подаче заявлений о продлении пребывания на территории Республики Казахстан свыше тридцати календарных дней с деловыми целями гражданами государств, указанных в пункте 17 настоящих Правил, осуществляют выдачу однократных виз категории «деловая» сроком до тридцати календарных дней.».

Принят: 23.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 4 января 2017 г.

Вступил в силу 01.01.2017 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2016 года № 844 «О внесении изменения и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 сентября 2004 года № 929 «Об утверждении перечня экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной, справочной и других служб, соединение с которыми для пользователей услугами связи является бесплатным»

В перечень, утвержденном указанным постановлением, вносятся следующие изменения и дополнения:

строка, порядковый номер 6 «Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг», изложена в новой редакции;

дополнен строками:

порядковым номером 7 «Горячая линия 110» органов национальной безопасности по фактам и событиям, связанным с террористической угрозой»;

порядковым номером 8 «Единый контакт-центр по актуальным вопросам государственных органов»;

примечание дополнено абзацем третьим.

Принят: 23.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 4 января 2017 г.

Вступил в силу 04.01.2017 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2016 года № 860 «Об утверждении предельной величины процентной ставки комиссионного вознаграждения, получаемого от активов акционерного общества «Государственный фонд социального страхования», на 2017 год»

На 2017 год предельная величина процентной ставки комиссионного вознаграждения, получаемого от активов акционерного общества «Государственный фонд социального страхования» (далее - Фонд) утверждена, не более 0,45 процента от размера активов, поступивших на счет Фонда.

Принят: 27.12.2016 г.

Вступил в силу 01.01.2017 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2016 года № 861 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1181 «Об утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, производящих и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»

Перечень, утвержденный указанным постановлением, изложен в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Принят: 27.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 4 января 2017 г.

Вступил в силу 15.01.2017 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2016 года № 862 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан»

Утверждены прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан:

1) в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2004 года № 683 «Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений»;

2) в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2013 года № 1042 «Об утверждении Правил осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда, и методики осуществления расчета размера пенсионных выплат»;

3) в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2013 года № 1116 «Об утверждении Правил и сроков исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и взыскания по ним».

Принят: 27.12.2016 г.

Опубликован: «Казахстанская правда» от 5 января 2017 г., № 2.

Вступил в силу 16.01.2017 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2016 года № 864 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 972 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2016 - 2018 годы»

в приложении 42 к указанному постановлению:

строки, порядковые номера 47, 48, 52 изложены в новой редакции.

Принят: 27.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 12 января 2017 г.

Вступил в силу 01.01.2016 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2016 года № 865 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 972 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2016 - 2018 годы»

в приложении 1 к указанному постановлению:

в графе «2016 год»:

в разделе «III. Целевые трансферты на развитие»:

в функциональной группе 12 «Транспорт и коммуникации»:

по администратору 242 «Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан»:

в программе 091 «Ремонт и организация содержания, направленная на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования»:

в подпрограмме 103 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие транспортной инфраструктуры»:

ряд строк изложены в новой редакции.

Принят: 27.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 11 января 2017 г.

Вступил в силу 01.01.2016 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2016 года № 868 «О признании утратившими силу постановлений Правительства Республики Казахстан от 15 мая 2013 года № 489 «О некоторых вопросах лицензирования деятельности по ликвидации (уничтожению, утилизации, захоронению) и переработке высвобождаемых боеприпасов, вооружений, военной техники, специальных средств» и от 29 мая 2013 года № 531 «О некоторых вопросах лицензирования деятельности по разработке, производству, ремонту, приобретению и реализации боеприпасов, вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, а также специальных материалов и оборудования для их производства, включая монтаж, наладку, модернизацию, установку, использование, хранение, ремонт и сервисное обслуживание»

См. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1059 «О некоторых вопросах лицензирования деятельности по ликвидации (уничтожению, утилизации, захоронению) и переработке высвобождаемых боеприпасов, вооружений, военной техники, специальных средств»

См. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1060 «О некоторых вопросах лицензирования деятельности по разработке, производству, ремонту, приобретению и реализации боеприпасов, вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, а также специальных материалов и оборудования для их производства, включая монтаж, наладку, модернизацию, установку, использование, хранение, ремонт и сервисное обслуживание»

Принят: 28.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 11 января 2017 г.

Вступил в силу 11.01.2016 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2016 года № 869 «О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 июля 2011 года № 782 «Об утверждении перечня импортируемых на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Таможенного союза товаров, предназначенных для промышленной переработки, и перечня готовой продукции, полученной при указанной промышленной переработке, а также перечня налогоплательщиков Республики Казахстан, импортирующих такие товары»

Перечень импортируемых на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Таможенного союза товаров, предназначенных для промышленной переработки, дополнен строками, порядковые номера 421, 422, 423, 424, 425 и 426.

Перечень готовой продукции, полученной при промышленной переработке товаров, импортированных на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Таможенного союза, дополнен строками, порядковые номера 217, 218, 219, 220, 221 и 222.

Перечень налогоплательщиков Республики Казахстан, импортирующих товары на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Таможенного союза, предназначенные для промышленной переработки, дополнен строками, порядковые номера 39 и 40.

Принят: 28.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 11 января 2017 г.

Вступил в силу 28.12.2017 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 893 «Об утверждении Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Грузии о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия»

Стороны взаимно признают действующие национальные системы стандартизации, обеспечения единства измерений и оценки соответствия.

Стороны обеспечивают через уполномоченные органы, которые определены в статье 2 настоящего Соглашения, в пределах их полномочий, утвержденных действующим законодательством, сотрудничество в следующих направлениях:

1) стандартизация:

гармонизация национальных стандартов в соответствии с международными стандартами на взаимопоставляемую продукцию;

использование информационных технологий в сфере стандартизации;

в сфере обмена информацией о технических регламентах, нормативных документах и указателях стандартов;

2) оценка соответствия:

Стороны в согласованном ими порядке признают аккредитованные и/или уполномоченные органы по оценке соответствия, испытательные лаборатории и центры другой Стороны, выданные ими сертификаты/декларации соответствия и результаты испытаний на взаимопоставляемую продукцию.

Ответственность за безопасность продукции несет ее производитель, а за достоверность сертификатов/деклараций соответствия - организации, выдавшие вышеназванные документы.

Стороны имеют право производить выборочный контроль импортированной продукции, на которую распространяется действие настоящего Соглашения, в соответствии с действующим законодательством Сторон. В случае выявления в продукции недостатков, которые делают её использование опасным для жизни и здоровья населения, имущества или окружающей среды, Стороны применяют меры в соответствии с действующим национальным законодательством своих государств;

3) метрология:

Стороны в согласованном ими порядке признают:

результаты испытаний с целью утверждения типа и/или на соответствие утвержденному типу, поверке, калибровке, метрологической аттестации средств измерений (далее - СИ);

уполномоченные и/или аккредитованные лаборатории (центры), которые осуществляют поверку, калибровку, метрологическую аттестацию СИ;

сертификаты (свидетельства) об утверждении типа СИ, поверки, калибровки, метрологической аттестации.

Принят: 29.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 13 января 2017 г.

Вступил в силу 29.12.2016 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 896 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 972 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2016 - 2018 годы»

в приложении 42 к указанному постановлению:

строки, порядковые номера 8 и 41, изложены в новой редакции.

Принят: 29.12.2016 г.

Вступил в силу 01.01.2016 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 897 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 972 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2016 - 2018 годы»

в приложении 42 к указанному постановлению:

строка, порядковый номер 51, изложена в новой редакции.

Принят: 29.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 11 января 2017 г.

Вступил в силу 01.01.2016 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 898 «Об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2017 год»

Квота установлена в процентном отношении к численности рабочей силы:

1) по видам экономической деятельности согласно приложению к настоящему постановлению;

2) на привлечение трудовых иммигрантов в размере 4,2 %.

Принят: 29.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 12 января 2017 г.

Вступил в силу 12.01.2017 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 899 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 2014 года № 1209 «Об утверждении Правил обеспечения жилищем, выплаты компенсации за наем (аренду) жилища, а также категорий должностей сотрудников органов внутренних дел, имеющих право на получение компенсации»

В категориях должностей сотрудников органов внутренних дел, имеющих право на получение компенсации за наем (аренду) жилища, утвержденных указанным постановлением:

абзац первый раздела «1. Центральный аппарат Министерства внутренних дел Республики Казахстан» изложен в новой редакции.

Принят: 29.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 11 января 2017 г.

Вступил в силу 29.12.2016 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 900 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2016 года № 483 «Об установлении цены сделки, осуществляемой по взаимообмену газом»

В постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2016 года № 483 вносится изменение в пункт 1.

Принят: 29.12.2016 г.

Вступил в силу 01.01.2016 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 902 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1339 «Об утверждении перечня уполномоченных органов, ответственных за взимание поступлений в республиканский бюджет, за возврат из бюджета и (или) зачет излишне (ошибочно) уплаченных сумм и осуществляющих контроль за поступлениями в бюджет неналоговых поступлений, поступлений от продажи основного капитала, трансфертов, сумм погашения бюджетных кредитов, от продажи финансовых активов государства, займов»

В перечень утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1339, внесены изменения и дополнения согласно указанному постановлению.

Принят: 29.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 12 января 2017 г.

Вступил в силу 29.12.2016 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 903 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 972 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2016 - 2018 годы»

В приложении 1 к указанному постановлению:

в разделе I «Республиканские бюджетные инвестиционные проекты»:

в функциональной группе 10 «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения»:

по администратору 212 «Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан»:

в программе 254 «Эффективное управление водными ресурсами»:

в подпрограмме 113 «Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений»:

изменены, дополнены, исключены ряд строк.

Принят: 29.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 11 января 2017 г.

Вступил в силу 01.01.2016 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 904 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»

Правительство Республики Казахстан утвердило:

прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан;

перечень утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан, согласно приложению к настоящему постановлению.

Принят: 29.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 12 января 2017 г.

Вступил в силу 29.12.2016 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 905 «О Плане законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2017 год»

В План законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2017 год включены 28 законопроектов.

Принят: 29.12.2016 г.

Опубликован: САПП Республики Казахстан 2016 г., № 67.

Вступил в силу 29.12.2016 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 906 «Об утверждении Плана мероприятий на 2017 год по реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года»

В План включены 17 мероприятий на 2017 год по реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года.

Принят: 29.12.2016 г.

Вступил в силу 29.12.2016 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 908 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан»

Изменения внесены в ряд постановлений Правительства РК, а именно:

1) Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»:

заголовок изложен в следующей редакции:

«Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования»;

пункт 1 изложен в новой редакции;

Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденные указанным постановлением, изложены в новой редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.

2) Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 ноября 2009 года № 1781 «О едином дистрибьюторе, осуществляющем в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи закуп лекарственных средств, изделий медицинского назначения, услуг по хранению и транспортировке лекарственных средств, изделий медицинского назначения и заключение договоров, долгосрочных договоров, а также организацию закупа медицинской техники»:

заголовок изложен в следующей редакции:

«О едином дистрибьюторе, осуществляющем в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального страхования закуп лекарственных средств, изделий медицинского назначения, услуг по хранению и транспортировке лекарственных средств, изделий медицинского назначения и заключение договоров, долгосрочных договоров, а также организацию закупа медицинской техники»;

пункт 1 изложен в следующей редакции:

«1. Определить товарищество с ограниченной ответственностью «СК-Фармация» единым дистрибьютором по закупу лекарственных средств, изделий медицинского назначения, услуг по хранению и транспортировке лекарственных средств, изделий медицинского назначения и заключению договоров, долгосрочных договоров, а также организации закупа медицинской техники в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования.».

3) Постановление постановлении Правительства Республики Казахстан к от 8 июля 2015 года № 515 «Об утверждении Правил закупа услуг по хранению и транспортировке лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи единым дистрибьютором и внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан»:

заголовок изложен в следующей редакции:

«Об утверждении Правил закупа услуг по хранению и транспортировке лекарственных средств и изделий медицинского назначения единым дистрибьютором в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системе обязательного социального медицинского страхования и внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан»;

Правила закупа услуг по хранению и транспортировке лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи единым дистрибьютором, утвержденные указанным постановлением, изложены в новой редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.

Принят: 29.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 10 января 2017 г.

Вступил в силу 10.01.2017 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 909 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 августа 2000 года № 1176 «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия»

Изменения затронули Правила оборота оружия и патронов к нему в Республике Казахстан, в частности:

Правила дополнены главой «2-1. Порядок приобретения гражданского и служебного оружия и патронов к нему юридическими лицами» следующего содержания:

3-1. Оружие и патроны к нему, предназначенные для использования организациями при осуществлении возложенных на них законодательством и предусмотренных их уставами (положениями) задач по защите жизни и здоровья граждан, собственности, по охране объектов окружающей среды и природных ресурсов, ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции, могут быть приобретены у юридических лиц-поставщиков после получения разрешения на его приобретение в органах внутренних дел.

3-2. Для оформления разрешения юридическому лицу на приобретение оружия и патронов к нему необходимо наличие:

1) заявления юридического лица для получения разрешения на приобретение с указанием:

сведений о лицах, имеющих доступ к оружию, с приложением полных анкетных данных, кадастрового номера специально оборудованных помещений для хранения и (или) реализации оружия и патронов к нему, отвечающих требованиям по технической укрепленности и оборудованных средствами пожарно-охранной сигнализации в соответствии с требованиями, изложенными в пунктах 7-9 настоящих Правил;

2) копии договора аренды специально оборудованных помещений для хранения и (или) реализации оружия и патронов к нему, отвечающих требованиям по технической укреплённости и оборудованных средствами пожарно-охранной сигнализации в соответствии с требованиями, изложенными в пунктах 7-9 настоящих Правил;

3) медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием на лиц, имеющих доступ к оружию;

4) справки о проверке знания правил безопасного обращения с оружием на лиц, имеющих доступ к оружию;

5) приказа о назначении лица, ответственного за приобретение и сохранность оружия и патронов к нему;

6) договора (контракта) на поставку или приобретение оружия и (или) патронов к нему с указанием конкретных видов и моделей поставляемого оружия и боеприпасов и их количества (для юридических лиц, осуществляющих ввоз оружия), либо договора (контракта) купли-продажи оружия и патронов к нему (для юридических лиц, осуществляющих торговлю оружием на территории Республики Казахстан);

7) заключения уполномоченного органа в области здравоохранения о соответствии оружия с патронами травматического действия и электрического оружия установленным нормам допустимого воздействия на человека поражающих факторов указанного оружия (при намерении его приобретения организацией, осуществляющей торговлю оружием);

8) согласованных с территориальными департаментами внутренних дел (для гладкоствольного оружия) и (или) Министерством внутренних дел (для нарезного оружия) бланков сведений об имеющемся и потребном количестве оружия и патронов к нему согласно приложению 17 к настоящим Правилам (для юридических лиц с особыми уставными задачами).

Ответственный сотрудник полиции осуществляет сверку представленных в заявлении сведений с государственными информационными системами об отсутствии судимости у лиц, имеющих доступ к оружию и патронам к нему, наличии помещений для хранения и (или) реализации оружия и патронов к нему и права на приобретение оружия и патронов к нему в соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан от 30 декабря 1998 года «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия.

При наличии перечисленных в настоящем пункте документов и соответствии, представленных в заявлении сведений информации из государственных информационных систем, юридическому лицу выдается разрешение на приобретение гражданского и служебного оружия.

Также изменения затронули главу 18 которая изложена в следующей редакции:

18. Порядок ввоза на территорию Республики Казахстан, вывоза с территории Республики Казахстан и транзита по территории Республики Казахстан гражданского и служебного оружия и патронов к нему.

110. Требования настоящей главы не применяются:

1) при ввозе и (или) вывозе оружия, его основных (составных) частей и патронов к нему для нужд Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, специальных государственных и правоохранительных органов;

2) при вывозе огнестрельного, метательного и пневматического оружия, изготовленного до конца 1899 года (за исключением огнестрельного оружия для стрельбы унитарными патронами центрального боя) и холодного оружия, изготовленного до конца 1945 года.

111. Ввоз, вывоз и транзит гражданского и служебного оружия, его основных (составных) частей и патронов к нему (далее - оружие) осуществляются при наличии заключения (разрешительного документа), составленного по форме, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012года № 45 (далее - заключение).

Заключение на временный ввоз (временный вывоз) оружия также является разрешительным документом на обратный вывоз (ввоз).

112. Заключения на ввоз или вывоз оружия юридическим лицам выдаются на срок, определенный в договоре (контракте) на поставку оружия,

но не более чем на один календарный год.

113. Общие требования при оформлении заключений на право ввоза, вывоза оружия:

1) заявление руководителя организации (физического лица), где указываются количество оружия и патронов к нему, фамилия, инициалы, серия и номер паспорта или удостоверения личности лица, ответственного за ввоз (вывоз) (физического лица), государство, из которого ввозятся оружие и патроны к нему, таможенный пункт (пункт пограничного перехода), через который осуществляется ввоз;

2) проект заключения, оформленного в соответствии с методическими указаниями по заполнению единой формы заключения на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами, утвержденными Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012 года № 45;

3) наличие оплаты государственной пошлины за выдачу заключения на право ввоза или вывоза оружия.

Для юридических лиц дополнительно необходимо наличие:

1) сертификата соответствия или договора на проведение сертификации оружия после его ввоза на территорию Республики Казахстан;

2) справки о государственной перерегистрации юридического лица.

Для физических лиц дополнительно необходимо наличие документов, удостоверяющих личность, или сведений из документов, удостоверяющих личность (серия, номер, когда и кем выдан, индивидуальный идентификационный номер, адрес места жительства).

113-1. При оформлении заключения на ввоз оружия юридическим лицам для его реализации дополнительно необходимо наличие:

1) гарантийного письма импортера товара о том, что гражданское и служебное оружие, его основные (составные) части и патроны к нему будут реализованы пользователям, указанным в статьях 5 и 6 Закона Республики Казахстан от 30 декабря 1998 года «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия».

В случае, если при импорте оружия и патронов к нему конечными потребителями являются Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования, специальные и правоохранительные органы, оформление лицензии на импорт осуществляется с учетом раздела «Товары и технологии военного применения (назначения)», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2008 года № 104 «Об утверждении номенклатуры (списка) продукции, подлежащей экспортному контролю», как продукция военного назначения.

2) лицензии на торговлю гражданским и служебным оружием и патронами к нему, выданной уполномоченным органом внутренних дел;

3) договора (контракта) на поставку оружия с приложением спецификации, где указываются конкретные их виды, типы, модели, количество;

4) разрешения на право приобретения оружия;

5) информации о наименовании и обозначении модели оружия, основных технических показателях, наименовании страны и фирмы-изготовителя, его цветной фотографии;

6) заключения о допустимости воздействия на организм человека поражающих факторов огнестрельного бесствольного, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, электрического оружия, а также патронов травматического действия, выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, либо гарантийного письма о проведении медико-биологических испытаний на соответствие нормам допустимого воздействия на организм человека после ввоза оружия.

113-2. При оформлении заключения на вывоз оружия юридическим лицам для его реализации дополнительно необходимо наличие:

1) лицензии на торговлю гражданским и служебным оружием и патронами к нему, выданной уполномоченным органом внутренних дел;

2) договора (контракта) на поставку оружия с приложением спецификации, где указываются конкретные их виды, типы, модели, количество;

3) информации о наименовании и обозначении модели оружия, основных технических показателях, наименовании страны и фирмы-изготовителя, его цветной фотографии;

4) разрешительного документа на ввоз оружия, выданного компетентным органом государства, в которое предполагается его ввоз;

5) письменного гарантийного обязательства уполномоченного государственного органа иностранного государства о том, что данное оружие будет использоваться только в мирных целях и не будет экспортироваться в другие страны.

Принят: 29.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 13 января 2017 г.

Вступил в силу 04.02.2017 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 911 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года № 1151 «Некоторые вопросы объектов, подлежащих государственной охране»

В Правила определения объектов, подлежащих государственной охране, утвержденные указанным постановлением вносятся следующие изменения и дополнения:

в части второй пункта 6 подпункт 4-1) исключен;

часть вторая пункта 7 дополнена подпунктом 3-1);

в требованиях по инженерно-технической укрепленности объектов, подлежащих государственной охране, утвержденных указанным постановлением вносятся следующие изменения и дополнения:

пункт 1 дополнен подпунктами 67) и 68);

пункт 2 изложен в новой редакции;

в пункт 4 вносятся поправки на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

подпункт 2) пункта 6 изложен в новой редакции;

абзац третий пункта 11 изложен в новой редакции;

дополнены пунктом 11-1 «Требования к поверхностным постоянным складам взрывчатых веществ»;

дополнены пунктом 35-1;

подпункт 1) пункта 53 изложен в новой редакции.

Принят: 29.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 12 января 2017 г.

Вступил в силу 23.01.2017 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 912 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Комплексной стратегии социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации, в Республике Казахстан на 2017 2019 годы»

План включает в себя 30 мероприятий по реализации Комплексной стратегии социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации, в Республике Казахстан на 2017 - 2019 годы.

Принят: 29.12.2016 г.

Вступил в силу 29.12.2016 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 916 «О внесении изменения и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2009 года № 703 «Об утверждении перечня товаров собственного производства (работ, услуг) по видам деятельности, соответствующим целям создания специальных экономических зон»

Вносятся следующие изменение и дополнения:

1) перечень товаров собственного производства (работ, услуг) по видам деятельности, соответствующим целям создания специальной экономической зоны «Морпорт Актау», утвержденный указанным постановлением, изложен в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

2) перечень товаров собственного производства (работ, услуг) по видам деятельности, соответствующим целям создания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» дополнен строками;

3) перечень товаров собственного производства (работ, услуг) по видам деятельности, соответствующим целям создания специальной экономической зоны «Павлодар» дополнен строками.

Принят: 29.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 13 января 2017 г.

Вступил в силу 24.01.2017 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 919 «Об утверждении Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы, внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1136 «Об утверждении перечня правительственных программ и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»

Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы включает в себя:

1. Паспорт (основные параметры)

2. Введение

3. Анализ текущей ситуации

4. Цели, целевые индикаторы, задачи и показатели результатов реализации Программы

5. Основные направления, пути достижения целей и задач Программы, соответствующие меры

6. Необходимые ресурсы

В перечне правительственных программ, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1136 «Об утверждении перечня правительственных программ и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» вносятся следующие изменения и дополнения:

строка, порядковый номер 5, исключена;

дополнен строкой, порядковый номер 6 «Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы».

Принят: 29.12.2016 г.

Опубликован: «Казахстанская правда» от 10 января 2017 г., № 5.

Вступил в силу 21.01.2017 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2016 года № 922 «Об утверждении Программы жилищного строительства «Нұрлы жер» и внесении изменений и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Казахстан»

Цель Программы: повышение доступности жилья для населения;

Задачи Программы:

1) Повышение доступности ипотечного кредитования;

2) Стимулирование строительства жилья частными застройщиками;

3) Строительство кредитного жилья через систему жилстройсбережений;

4) Создание фонда арендного жилья для социально-уязвимых слоев населения;

5) Развитие индивидуального жилищного строительства;

6) Обеспечение населения арендным и коммерческим жильем;

7) Поддержка долевого жилищного строительства;

Данные направления призваны обеспечить жильем растущий спрос среди населения через привлечение БВУ, а также оказать поддержку частным застройщикам для стимулирования жилищного строительства.

Первым этапом реализации Программы является период с 2017 по 2021 годы.

Принят: 31.12.2016 г.

Опубликован: САПП Республики Казахстан 2016 г., № 70.

Вступил в силу 31.12.2016 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 января 2017 года № 10 «Об утверждении перечней приоритетных видов деятельности специальных экономических зон и объектов, строительство которых предназначено для осуществления приоритетных видов деятельности специальных экономических зон, а также Правил включения приоритетных видов деятельности в перечень приоритетных видов деятельности специальных экономических зон и объектов строительства в перечень объектов, строительство которых предназначено для осуществления приоритетных видов деятельности специальных экономических зон»

Перечень приоритетных видов деятельности специальных экономических зон включает в себя следующие специальные экономические зоны:

1) «Астана - новый город»;

2) «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»;

3) «Морпорт Актау»;

4) «Парк инновационных технологий»;

5) «Оңтүстік»;

6) «Бурабай»;

7) «Сарыарқа»;

8) «Хоргос - Восточные ворота»;

9) «Павлодар»;

10) «Химический парк Тараз».

Перечень объектов, строительство которых предназначено для осуществления приоритетных видов деятельности специальных экономических зон включает в себя:

1) Промышленные объекты, производственные здания, сооружения;

2) Прочие сооружения;

3) Объекты жилищно-гражданского назначения.

В перечень приоритетных видов деятельности специальных экономических зон (далее - перечни ПВД) включаются приоритетные виды деятельности и (или) объекты строительства (далее - ПВД и (или) объекты), соответствующие целям создания специальных экономических зон, определенным в указах Президента Республики Казахстан о создании специальных экономических зон.

Предложение о включении ПВД и (или) объектов в перечни ПВД вносится в центральный исполнительный орган, осуществляющий государственное регулирование в сфере создания, функционирования и упразднения специальных экономических зон (далее - уполномоченный орган), центральными или местными исполнительными органами, юридическими лицами, заинтересованными в включении ПВД и (или) объектов, с представлением обоснования, содержащего следующую информацию:

1) предполагаемый объем инвестиций;

2) предполагаемый объем производства;

3) предполагаемое количество рабочих мест;

4) расчеты условных потерь государственного бюджета.

Принят: 20.01.2017 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 24 января 2017 г.

Вступил в силу 04.02.2017 г.

Приказы министров Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 августа 2016 года № 635 «О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 297 «Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности при геологоразведке, добыче и переработке урана»

В правилах произведены следующие изменения:

Изменен подпункт 5) пункта 3, и пункт 123

5) объекты использования атомной энергии - источники ионизирующего излучения, радиоактивные отходы и отработавшее ядерное топливо, ядерные, радиационные, электрофизические установки, пункты хранения и захоронения, транспортные упаковочные комплекты и ядерные материалы.

123. При расположении буровых установок на крутых склонах, расстояние от края ее основания до бровки склона должно быть не менее 3 м, при этом, буровая установка должна располагаться вне зоны обрушения.

Также исключены пункты: 107, 121, 124, 158, 159, 201, 208, 245, 246, 247, 250, 252, 256, 257, 260, 261, 262, 263, 282, 285, 286, 327 и 330.

Принят: 29.08.2016 г.

Опубликован: ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» от 30 декабря 2016 г.

Вступил в силу 10.01.2017 г.

Приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 19 сентября 2016 года № 158 «Об утверждении Типовой архитектуры «электронного акимата»

Типовая архитектура «электронного акимата» (далее - Типовая архитектура) разработана в соответствии с подпунктом 18) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации» (далее - Закон) и представляет описание стандартных компонентов и требований к реализации функций и услуг, организационной структуры, информационных потоков, информационно-коммуникационной инфраструктуры местных исполнительных органов с учетом системы административно-территориального устройства Республики Казахстан.

В частности, сервисный интегратор «электронного правительства» осуществляет методологическое обеспечение развития Типовой архитектуры, разрабатывает архитектуру государственного органа для местных исполнительных органов (далее - архитектура) в соответствии с Типовой архитектурой, правилами разработки, сопровождения реализации и развития архитектуры государственных органов, утверждаемым в соответствии с подпунктом 17) статьи 7 Закона (далее - Правила), и требованиями по развитию архитектуры «электронного правительства», утверждаемым в соответствии с подпунктом 10) статьи 7 Закона (далее - Требования), а также на основании целей и задач государственного органа.

Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы (далее - МИО) обеспечивают внедрение Типовой архитектуры с учетом направлений деятельности местного исполнительного органа, особенностей социально-экономического развития административно-территориальной единицы и на ее основании утверждают архитектуру государственного органа по согласованию с уполномоченным органом по государственному планированию и экспертным советом, а также обеспечивают ее реализацию.

МИО создают или развивают информационные системы, приобретают программное обеспечение и (или) объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры с учетом приоритетов информатизации местных исполнительных органов и требований Типовой архитектуры.

Принят: 19.09.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 19 января 2017 г.

Вступил в силу 30.01.2017 г.

Приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 19 сентября 2016 года № 159 «Об утверждении Правил разработки, сопровождения реализации и развития архитектуры государственных органов»

Модель архитектуры государственного органа (далее - модель архитектуры) - графический формат представления компонентов архитектуры государственного органа

Правила не распространяются на электронные информационные ресурсы, информационные системы и информационно-коммуникационную инфраструктуру, содержащие, обрабатывающие и (или) передающие сведения, отнесенные к государственным секретам в соответствии с Законом Республики Казахстан от 15 марта 1999 года «О государственных секретах».

Архитектура государственного органа (далее - архитектура) предназначена для решения следующих задач:

1) формирование долгосрочного плана информатизации государственного органа;

2) определение приоритетных направлений расходов на информатизацию государственного органа;

3) оптимизация расходов на информатизацию государственного органа;

4) исключение дублирования объектов информатизации и создание возможностей для совместного использования объектов информатизации в государственном органе или несколькими государственными органами;

5) определение оптимального уровня и формата автоматизации государственных функций государственного органа и оказания вытекающих из них государственных услуг;

6) обеспечение оптимального выбора и эффективного внедрения информационно-коммуникационных технологий в государственном органе.

Также Архитектура состоит из следующих слоев архитектуры:

1) архитектура деятельности;

2) архитектура данных;

3) архитектура информационных систем;

4) архитектура ИК-инфраструктуры.

Слои архитектуры включают описание текущей архитектуры и целевой архитектуры.

Целевая архитектура отражает пятилетний план информатизации деятельности государственного органа.

Формирование архитектуры осуществляется в следующем порядке:

1) инициация разработки или развития архитектуры;

2) разработка архитектуры;

3) реализация архитектуры;

4) развитие архитектуры.

Сервисный интегратор размещает сведения о компонентах архитектуры на архитектурном портале «электронного правительства» (далее - архитектурный портал).

Типовая архитектура «электронного акимата» состоит из:

1) типового набора целевых индикаторов информатизации местных исполнительных органов;

2) типового набора нефункциональных требований к информационно-коммуникационной инфраструктуре (далее - ИК-инфраструктура) и типовой состав компонентов ИК-инфраструктуры;

3) типового набора, включающего в себя:

функциональные возможности местных исполнительных органов и описание оптимальных, стандартных способов их автоматизации;

информационные ресурсы и описание подходов к их ведению, управлению и обмену сведениями между центральным исполнительными органами, государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан, и местными исполнительными органами;

описание областей автоматизации и функциональных требований к программным продуктам, направленным на автоматизацию функциональных возможностей местных исполнительных органов.

Принят: 19.09.2016 г.

Опубликован: ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» от 28 декабря 2016 г.

Вступил в силу 28.12.2016 г.

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 17 октября 2016 года № 725 «Об утверждении Правил реализации и финансирования работ по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию, диагностике, паспортизации и инструментальному обследованию автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения»

Финансирование работ по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию, диагностике, паспортизации и инструментальному обследованию автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения осуществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий год и заемных средств.

Финансирование работ по текущему ремонту и содержанию платных автомобильных дорог (участков) общего пользования международного и республиканского значения осуществляется за счет средств, полученных от взимания платы за проезд, в соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 17 июля 2001 года «Об автомобильных дорогах».

Правила имеют 3 главы, 1 глава является общим положением и содержит понятия и общее повествование о действие НПА. Вторая глава объясняет о порядке реализации и финансирования работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения. Третья глава в частности объясняет порядок реализации и финансирования работ по среднему, текущему ремонту, содержанию, диагностике, паспортизации и инструментальному обследованию автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения.

Принят: 17.10.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 12 января 2017 г.

Вступил в силу 13.01.2017 г.

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 17 октября 2016 года № 888 «О внесении изменений в приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 617 «Об утверждении Правил оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения расходов, связанных с защитой и представительством»

В Правила оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения расходов, связанных с защитой и представительством, утвержденные указанным приказом вносятся следующие изменения:

в пункте 4:

абзац первый подпункта 3) изложен в новой редакции;

подпункт 4) изложен в новой редакции;

пункт 5 изложен в новой редакции.

Принят: 17.10.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 20 января 2017 г.

Вступил в силу 31.01.2017 г.

Приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 20 октября 2016 года № 214 «Об утверждении Правил размещения информации на интернет-портале оценки эффективности деятельности государственных органов»

Правила определяют порядок размещения государственными органами на интернет-портале оценки эффективности деятельности государственных органов информации об оценке эффективности деятельности государственных органов, о достижении целевых индикаторов стратегических планов и программ развития территорий.

По итогам оценки уполномоченный орган по государственному планированию обеспечивает опубликование результатов оценки эффективности деятельности государственных органов на Портале с учетом обеспечения режима секретности, служебной и иной охраняемой законом тайны в соответствии с пунктом 53 Системы ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 954.

Отчеты о достижении целевых индикаторов стратегических планов и программы развития территорий размещаются на Портале государственными органами в части, не содержащей информацию с ограниченным доступом.

Принят: 20.10.2016 г.

Опубликован: ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» от 29 декабря 2016 г.

Вступил в силу 01.01.2017 г.

Совместный приказ Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 25 октября 2016 № 72 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 9 ноября 2016 года № 471 «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в сферах обеспечения информационной безопасности и специальных технических средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий»

Критерии оценки степени риска (далее - Критерии) формируются посредством объективных и (или) субъективных критериев.

По объективным критериям проверяемые субъекты распределяются к высокой и не отнесенной к высокой степени риска в зависимости от срока осуществления лицензируемого вида деятельности:

1) к высокой степени риска относятся субъекты, обладающие соответствующей лицензией менее трех лет;

2) к не отнесенной к высокой степени риска относятся субъекты, обладающие соответствующей лицензией более трех лет.

В отношении проверяемых субъектов (объектов), отнесенных к высокой степени риска, применяются выборочные, внеплановые проверки и иные формы контроля.

В отношении проверяемых субъектов (объектов), не отнесенной к высокой степени риска, применяются внеплановые проверки и иные формы контроля.

Кратность проведения выборочной проверки не может быть чаще одного раза в год.

Принят: 25.10.2016 г., 09.11.2016 г.

Опубликован: ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» от 29 декабря 2016 г.

Вступил в силу 08.01.2017 г.

Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 октября 2016 года № 453 «Об утверждении форм актов государственного инспектора по племенному животноводству, Правил их составления и выдачи»

Государственный контроль в области племенного животноводства осуществляется государственным инспектором по племенному животноводству в форме проверки и иных формах.

Проверка осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан от 29 октября 2015 года и по ее результатам издаются следующие акты:

1) акт о результатах проверки;

2) предписание по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан в области племенного животноводства.

Принят: 27.10.2016 г.

Опубликован: ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» от 30 декабря 2016 г.

Вступил в силу 10.01.2017 г.

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 27 октября 2016 года № 573 «Об утверждении Типовых квалификационных требований к категориям должностей государственных аудиторов уполномоченных органов внутреннего государственного аудита и финансового контроля, являющихся административными государственными служащими корпуса «Б»

Типовые квалификационные требования предъявляются к гражданам, претендующим на занятие данных должностей.

Типовые квалификационные требования включают:

1) требование по образованию;

2) требование по опыту работы;

3) требование по наличию сертификата соответствующего уровня квалификации государственного аудитора.

Принят: 27.10.2016 г.

Опубликован: ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» от 30 декабря 2016 г.

Вступил в силу 01.01.2017 г.

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2016 года № 257 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 386 «Об утверждении Правил прохождения учетной регистрации микрофинансовых организаций и ведения реестра микрофинансовых организаций»

В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 386 вносятся следующие изменения и дополнения:

заголовок изложен в следующей редакции:

«Об утверждении Правил прохождения учетной регистрации и ведения реестра микрофинансовых организаций»;

пункт 1 изложен в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые Правила прохождения учетной регистрации и ведения реестра микрофинансовых организаций.»;

в Правилах утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложен в следующей редакции:

«Правила прохождения учетной регистрации и ведения реестра микрофинансовых организаций»;

преамбула изложена в новой редакции;

пункт 4 изложен в новой редакции;

дополнены пунктом 4-1;

пункты 5, 8 изложены в новой редакции;

текст в правом верхнем углу приложений 1,2,3 изложен в новой редакции;

приложение 4 изложено в редакции согласно приложению 1 к постановлению;

приложение 5 изложено в редакции согласно приложению 2 к постановлению;

дополнены: приложением 6 согласно приложению 3 к постановлению и приложением 7 согласно приложению 4 к постановлению.

Принят: 28.10.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 17 января 2017 г.

Вступил в силу 08.02.2017 г.

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 4 ноября 2016 года № 761 «О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 марта 2015 года № 342«Об утверждении допустимых параметров автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам Республики Казахстан»

В допустимые параметры автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам Республики Казахстан внесены следующие изменения:

в новой редакции изложены: подпункт 1) пункта 1, пункты 4, 5 и 6, пункты 10, 11, 12, 13 и 14, пункт 18.

Принят: 04.11.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 13 января 2017 г.

Вступил в силу 24.01.2017 г.

Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 9 ноября 2016 года № 468 «О внесении изменений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года № 357 «Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере геодезии и картографии»

В приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года № 357 вносятся следующие изменения:

в подпункты 1), 3) пункта 1 указанного приказа вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

Изменения вносятся в следующие регламенты:

1) регламент государственной услуги «Регистрация, учет и выдача разрешения на проведение аэросъемочных работ»;

2) регламент государственной услуги «Выдача разрешения на снос или перезакладку (перенос) геодезических пунктов»;

3) регламент государственной услуги «Выдача субъектам геодезической и картографической деятельности сведений о геодезической и картографической изученности местности на участках планируемых работ».

Принят: 09.11.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 16 января 2017 г.

Вступил в силу 27.01.2017 г.

Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 11 ноября 2016 года № 473 «О внесении изменений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года № 355 «Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере земельных отношений»

В приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года № 355 вносятся следующие изменения:

подпункт 9) пункта 1 указанного приказа вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется.

Изменения вносятся в следующие регламенты:

1) регламент государственной услуги «Изготовление и выдача актов на право частной собственности на земельный участок»;

2) регламент государственной услуги «Изготовление и выдача актов на право постоянного землепользования»;

3) регламент государственной услуги «Изготовление и выдача актов на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды)»;

4) регламент государственной услуги «Изготовление и выдача актов на право временного безвозмездного землепользования»;

5) регламент государственной услуги «Определение кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка»;

6) регламент государственной услуги «Предоставление сведений о качественном состоянии и оценочной стоимости земельного участка».

Принят: 11.11.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 18 января 2017 г.

Вступил в силу 29.01.2017 г.

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 11 ноября 2016 года № 474 «О внесении изменений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 июня 2015 года № 421 «Об утверждении Перечня сведений, необходимых для осуществления камерального контроля, а также Правил их представления уполномоченными органами в сфере таможенного дела и в области технического регулирования, органами по подтверждению соответствия и испытательными лабораториями (центрами)»

Перечень сведений, необходимых для осуществления камерального контроля, утвержденный указанным приказом изложен в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

В Правилах представления перечня сведений, утвержденных указанным приказом:

пункты 3 и 4 изложены в новой редакции;

пункт 8 исключен.

Принят: 11.11.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 19 января 2017 г.

Вступил в силу 30.01.2017 г.

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 ноября 2016 года № 597 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»

Одна из обновленных норм касается возврата из бюджета и (или) зачет излишне (ошибочно) уплаченных сумм поступлений по кодам классификации поступлений в бюджет ЕБК РК, который осуществляется центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.

Возврат из бюджета и (или) зачет излишне (ошибочно) уплаченных сумм поступлений осуществляется на основании платежных поручений органов государственных доходов.

Для возврата из бюджета плательщикам, зачета между кодами бюджетной классификации поступлений, между органами государственных доходов излишне уплаченных, ошибочно поступивших сумм (далее - возврат и (или) зачет) органом государственных доходов по ИС «Казначейство-клиент» представляется электронный образ платежного поручения по форме, установленной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 30 «Об утверждении Инструкции по оформлению, использованию и исполнению платежных поручений, платежных требований-поручений, инкассовых распоряжений» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13275) (далее - Постановление № 30), подписанного ЭЦП руководителя органа государственных доходов или уполномоченного им лица, и уполномоченного сотрудника органа государственных доходов.

При передаче платежных поручений на возврат и зачет из информационной системы Централизованный унифицированный лицевой счет в ИС ИИСК посредством интеграционной шины центральный уполномоченный орган государственных доходов направляет электронные реестры платежных поручений, заверенные ЭЦП.

При представлении в территориальные органы казначейства платежных поручений на бумажном носителе, органы государственных доходов предоставляют в двух экземплярах:

1) реестр платежных поручений по форме согласно приложению 63 к настоящим Правилам;

2) платежное поручение по форме, утвержденной Постановлением №30.

Заполнение платежного поручения для проведения зачета и возврата излишне уплаченных сумм налогов и других обязательных платежей, пеней в бюджет, представляемого органами государственных доходов в территориальное подразделение казначейства, осуществляется в соответствии с Правилами ведения лицевых счетов, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года № 622 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5446).

В случае отсутствия или изменения реквизитов в Справочнике получателей денег на возврат излишне (ошибочно) уплаченных сумм в бюджет орган государственных доходов формирует в ИС «Казначейство-клиент» электронный образ заявки на ввод получателя денег по форме, согласно приложению 64 к настоящим Правилам или заявки на внесение изменений реквизитов получателя денег по форме, согласно приложению 65 к настоящим Правилам.

Орган государственных доходов обеспечивает достоверность и правильность оформления заявки на ввод получателя денег и на внесение изменений реквизитов получателя денег.

Территориальное подразделение казначейства осуществляет прием платежных поручений, поступивших от органов государственных доходов по ИС «Казначейство-клиент» или на бумажном носителе, в течение рабочего дня до 16.00 часов. Документы, поступившие после 16.00 часов, исполняются либо возвращаются без исполнения не позднее следующего рабочего дня.

Принят: 11.11.2016 г.

Опубликован: ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» от 30 декабря 2016 г.

Вступил в силу 27.12.2016 г.

Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 14 ноября 2016 года № 1057 «О внесении изменения и дополнения в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 20 апреля 2015 года № 381 «Об утверждении Правил информирования, пропаганды знаний, обучения населения и специалистов в сфере гражданской защиты»

В Правила, утвержденных указанным приказом, вносятся следующие изменения:

пункт 10 изложен в новой редакции;

дополнено приложением «Виды учений, тренировок и занятий в сфере гражданской защиты», согласно приложению к настоящему приказу.

Принят: 14.10.2016 г.

Опубликован: ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» от 30 декабря 2016 г.

Вступил в силу 10.01.2017 г.

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 15 ноября 2016 года № 492 «О внесении изменений в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 13 марта 2015 года № 189 «Об утверждении нормативов и требований к материалам и веществам, необходимым для проведения работ по очистке моря»

В Нормативах и требованиях, утвержденных указанным приказом, вносятся следующие изменения:

изложены в новой редакции: пункт 2, подпункт 1) пункта 8.

приложение 1 исключено.

Принят: 15.11.2016 г.

Опубликован: ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» от 30 декабря 2016 г.

Вступил в силу 10.01.2017 г.

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 15 ноября 2016 года № 657 «Об утверждении Правил финансирования содержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных приемным родителям, и его размера»

Назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка-сироты (детей) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, переданных приемным родителям, производится органами, осуществляющими функции по опеке или попечительству (далее - орган).

Назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, переданных приемным родителям, производится на каждого ребенка (детей), переданного приемным родителям.

Для финансирования содержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных приемным родителям, один из приемных родителей предоставляет в орган по месту своего жительства:

1) заявление о назначении денежных средств на содержание ребенка по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам;

2) копию договора о передаче ребенка в приемную семью в соответствии с пунктом 11 Положения о приемной семье, утвержденного приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 октября 2016 года № 597;

3) копию договора об открытии текущего счета в банке второго уровня.

Орган в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления о назначении денежных средств на содержание ребенка выносит решение о назначении денежных средств, выделяемых на содержание ребенка, переданного приемным родителям, по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам. Решение вносится в журнал регистрации решений о назначении денежных средств, выделяемых приемным родителям на содержание ребенка, по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

На основании решения о назначении денежных средств, выделяемых приемным родителям, орган производит оплату денежных средств приемным родителям с месяца принятия решения о назначении денежных средств.

Денежные средства, выделяемые на детей, находящихся в приемной семье, назначаются и выплачиваются приемным родителям до достижения подопечным восемнадцатилетнего возраста, включая месяц его рождения.

Принят: 15.11.2016 г.

Опубликован: ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» от 30 декабря 2016 г.

Вступил в силу 01.01.2017 г.

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 ноября 2016 года № 661 «Об утверждении Правил формирования и использования Республиканского банка данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, желающих принять детей на воспитание в свои семьи»

Сведения, содержащиеся в Республиканском банке данных, являются государственными электронными информационными ресурсами.

Республиканский банк данных формируется:

1) органами, осуществляющими функции по опеке или попечительству местных исполнительных органов районов, городов областного значения, областей, городов республиканского значения, столицы (далее - органы);

2) Комитетом по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее - Комитет);

3) агентствами по усыновлению (удочерению) (далее - агентства);

4) загранучреждениями;

5) Департаментом консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан (далее - Департамент).

Республиканский банк данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, формируется на основе анкет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заполненных органами, Комитетом и Департаментом.

Республиканский банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоит из следующих разделов:

1) банк детей;

2) архив детей;

3) устроенные дети.

Республиканский банк данных лиц, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, формируется на основе анкет лиц, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, заполненных лицами, желающими принять детей на воспитание в свои семьи, органами, представительствами агентств по усыновлению и загранучреждениями.

Республиканский банк данных лиц, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, состоит из следующих разделов:

1) кандидаты в усыновители;

2) усыновители и агентства по усыновлению;

3) анкеты и лица, требующие проверки;

4) черный список усыновителей;

5) отклоненные и закрытые заявления.

Использование данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, осуществляется посредством присвоения логина и пароля путем введения данных на веб-портале: www.rbd-kopd.kz.

Принят: 16.11.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 23 января 2017 г.

Вступил в силу 03.02.2017 г.

Приказ и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 17 ноября 2016 года № 496 «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра энергетики Республики Казахстан и Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан»

Утвержден перечень некоторых приказов Министра энергетики Республики Казахстан и Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения.

Принят: 17.11.2016 г.

Опубликован: ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» от 28 декабря 2016 г.

Вступил в силу 08.01.2017 г. (Подробно см. пункт 4)

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 ноября 2016 года № 600 «О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 231 «Об утверждении минимальных требований к аудиторским организациям, которые проводят обязательный аудит»

В минимальные требования к аудиторским организациям, которые проводят обязательный аудит, утвержденные настоящим приказом вносятся следующие изменения:

пункт 2 «Минимальные требования для проведения обязательного аудита организаций» изложен в новой редакции;

абзац первый пункта 3 изложен в новой редакции.

Принят: 18.11.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 20 января 2017 г.

Вступил в силу 20.01.2017 г.

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 18 ноября 2016 года № 1056 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра юстиции Республики Казахстан»

Изменения внесены в ряд пунктов и приложений следующих приказов:

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года № 231 «Об утверждении стандартов государственных услуг по вопросам адвокатской деятельности»;

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года № 232 «Об утверждении стандартов государственных услуг по вопросам нотариальной деятельности».

Принят: 18.11.2016 г.

Опубликован: ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» от 30 декабря 2016 г.

Вступил в силу 10.01.2017 г.

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 18 ноября 2016 года № 1057 «О внесении изменений в приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 245 «Об утверждении стандартов государственных услуг по вопросам оценочной деятельности»

Внесены изменения в следующие стандарты государственных услуг:

стандарт государственной услуги «Проведение квалификационного экзамена и выдача лицензии на осуществление деятельности по оценке имущества (за исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов)»;

стандарт государственной услуги «Проведение квалификационного экзамена и выдача лицензии, на осуществление деятельности по оценке интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов»;

Принят: 18.11.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 20 декабря 2016 г.

Вступил в силу 31.12.2016 г.

Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 18 ноября 2016 года № 1073 «О внесении изменения в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 152 «Об утверждении Инструкции прохождения воинской службы в Национальной гвардии Республики Казахстан»

Изучение и отбор кандидатов для приема на воинскую службу по контракту на должности офицерского, сержантского и солдатского составов осуществляется кадровыми службами Главного командования Национальной гвардии Республики Казахстан, региональных командований, воинских частей и Военного института.

Кандидаты прибывают в кадровую службу воинской части в дни посещения, установленные регламентом служебного времени, согласно общевоинских уставов Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 5 июля 2007 года № 364.

Кадровая служба доводит до сведения кандидата требования, предъявляемые к лицам, поступающим на воинскую службу по контракту, установленные статьей 38 Закона Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих» (далее - Закон).

Кандидат, изъявивший желание проходить воинскую службу по контракту представляет в кадровую службу документы, согласно перечню, определенного пунктом 21 Правил прохождения воинской службы в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 25 мая 2006 года № 124.

Кадровой службой кандидат проверяется на соответствие требованиям, установленным статьей 38 Закона.

В отношении кандидата с Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан запрашиваются сведения о совершении уголовных, административных и коррупционных правонарушений, фактах увольнения с государственной службы по отрицательным мотивам.

Кадровой службой оформляется заключение о приеме на воинскую службу, по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции.

Материалы, представленные в ходе изучения кандидата (личное дело кандидата) выносятся на рассмотрение отборочной комиссии, назначаемой приказом командира части (руководителя государственного учреждения) в составе председателя, секретаря (представителя кадровой службы) и не менее четырех членов комиссии.

Заключение отборочной комиссии с обоснованными выводами о целесообразности приема или отказа в приеме на воинскую службу кандидата оформляется протоколом заседания отборочной комиссии, по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.

Об отказе в приеме на воинскую службу по контракту с указанием причин отказа кандидат уведомляется в письменной форме под роспись на заседании отборочной комиссии.

Кандидат, прошедший отбор, в течении 5 рабочих дней приказом по личному составу принимается на воинскую службу по контракту, приказом по строевой части зачисляется в списки воинской части и допускается к исполнению обязанностей. Выписка из приказа по строевой части в течении 3 рабочих дней направляется в местный орган военного управления (далее МОВУ) по месту нахождения на воинском учете, для снятия с учета. Одновременно лицу, не состоявшему в запасе МОВУ оформляется военный билет.

Принят: 18.11.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 12 января 2017 г.

Вступил в силу 23.01.2016 г.

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 ноября 2016 года № 608 «О внесении изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 27 ноября 2015 года № 591 «Об утверждении перечня должностей органов внутреннего государственного аудита и финансового контроля, для занятия которых необходимо наличие сертификата, удостоверяющего квалификацию государственного аудитора»

Перечень, утвержденный указанным приказом, изложен в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Принят: 22.11.2016 г.

Опубликован: ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» от 30 декабря 2016 г.

Вступил в силу 30.12.2016 г.

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 23 ноября 2016 года № 610 «О внесении изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 27 января 2016 года № 30 «Об утверждении перечня специфик экономической классификации расходов, в том числе видов расходов, по которым регистрация заключенных гражданско-правовых сделок является обязательной»

В Перечень, утвержденный указанным приказом, вносятся следующее изменение:

в категории 1 «Текущие затраты»:

в классе 01 «Затраты на товары и услуги»:

в подклассе 150 «Приобретение услуг и работ»:

по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ»:

графа 7 «Примечание» изложена в новой редакции.

Принят: 23.11.2016 г.

Опубликован: ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» от 30 декабря 2016 г.

Вступил в силу 26.12.2016 г.

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 ноября 2016 года № 486 «Об утверждении Методики по выявлению монопольно высокой цены»

Целью настоящей Методики является определение монопольно высокой цены, устанавливаемой субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение на соответствующем товарном рынке (далее - Субъект).

Методика применяется при выявлении нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, в части злоупотребления доминирующим или монопольным положением, выразившемся в установлении монопольно высокой цены.

Под товаром в настоящей Методике понимаются товар, работа, услуга, являющиеся объектом гражданского оборота.

В рамках рассмотрения сведений об установлении монопольно высокой цены ведомство антимонопольного органа проводит следующие действия:

1) устанавливает факт наличия государственного регулирования цен на товарном рынке;

2) устанавливает факт наличия закрепленного Кодексом исключительного права государства на производство, реализацию или покупку какого-либо товара на конкурентном рынке (государственная монополия);

3) устанавливает долю доминирования субъекта рынка, на соответствующем товарном рынке.

В случае установления одного из условий, предусмотренных подпунктами 1) и 2), расследование об установлении монопольно высокой цены не проводится.

В случае наличия фактических данных, указывающих на наличие в действиях субъекта рынка признаков нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, ведомством антимонопольного органа издается приказ о проведении расследования.

Принят: 24.11.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 12 января 2017 г.

Вступил в силу 12.01.2017 г.

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 24 ноября 2016 года № 974 «О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 мая 2015 года № 407 «Об утверждении регламентов оказания государственных услуг в сфере социальной защиты населения»

Внесены изменения в ряд пунктов следующих регламентов:

регламент оказания государственной услуги «Назначение пенсионных выплат по возрасту»;

регламент оказания государственной услуги «Назначение государственной базовой пенсионной выплаты»;

регламент оказания государственной услуги «Назначение государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту»;

регламент оказания государственной услуги «Назначение государственных специальных пособий»;

регламент оказания государственной услуги «Назначение социальной выплаты на случаи социальных рисков: утраты трудоспособности; потери кормильца; потери работы; потери дохода в связи с беременностью и родами; потери дохода в связи с усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей); потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года»;

регламент оказания государственной услуги «Установление инвалидности и(или) степени утраты трудоспособности и/или определение необходимых мер социальной защиты»

приложение 2 к указанному регламенту изложено в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу

приложение 4 к указанному регламенту изложено в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;

регламент оказания государственной услуги «Назначение единовременной выплаты на погребение»

приложение 2 к указанному регламенту изложено в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу;

регламент оказания государственной услуги «Назначение социальной помощи в виде ежемесячных выплат гражданам Республики Казахстан после завершения периода капитализации платежей по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью работников юридическими лицами, ликвидированными вследствие банкротства»;

Принят: 24.11.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 12 января 2017 г.

Вступил в силу 23.01.2017 г.

Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 25 ноября 2016 года № 1097 «О внесении изменения в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 85 «Об утверждении Правил приема, оформления и рассмотрения органами внутренних дел ходатайств (заявлений) по вопросам приема в гражданство Республики Казахстан и восстановления в гражданстве Республики Казахстан, в том числе в упрощенном (регистрационном) порядке, выхода из гражданства, утраты гражданства и определения принадлежности к гражданству Республики Казахстан»

В Правила вносятся следующее изменение:

подпункт 2) пункта 42 изложен в следующей редакции:

2) старше восемнадцатилетнего возраста, не получившие документов удостоверяющих личность гражданина Республики Казахстан, которые не значатся по базе данных документированного населения и не имеют подтверждение постоянной регистрации в поквартирной или похозяйственной книгах.

Принят: 25.11.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 25 января 2017 г.

Вступил в силу 05.02.2017 г.

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года № 273 «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2015 года № 75 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня и Правил их представления»

В частности, исключен подпункт 9) пункта 1.

Также изменения внесены в пункт 2, который изложен в следующей редакции:

«2. Банки второго уровня представляют в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате:

1) ежемесячно отчетность, предусмотренную подпунктами 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 15), 16), 17), 18), 19) и 20) пункта 1 настоящего постановления, - не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

2) ежемесячно отчетность, предусмотренную подпунктом 20-1) пункта 1 настоящего постановления, - не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетной датой;

3) еженедельно отчетность, предусмотренную подпунктом 14) пункта 1 настоящего постановления, - не позднее пятого рабочего дня недели, следующей за отчетной неделей.

При завершении календарного месяца в отчетную неделю, отчетность, предусмотренная подпунктом 3) настоящего пункта, предоставляется не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за завершаемым месяцем, раздельно за календарные дни отчетной недели, относящиеся к завершаемому месяцу и за календарные дни отчетной недели месяца, следующего за завершаемым месяцем.»

Изменения затронули ряд приложений.

Принят: 28.11.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 14 февраля 2017 г.

Вступает в силу 25.02.2017 г.

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года № 279 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности»

Внесены изменения в следующие нормативные правовые акты РК по вопросам ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности:

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2007 года № 152 «Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета банками второго уровня и акционерным обществом «Банк Развития Казахстана»;

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 сентября 2008 года № 79 «Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета для отдельных субъектов финансового рынка Республики Казахстан»;

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 «Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана»;

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 68 «Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета отдельными субъектами финансового рынка»;

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 69 «Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета операций с пенсионными активами, осуществляемых единым накопительным пенсионным фондом и добровольными накопительными пенсионными фондами»;

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 июля 2012 года № 223 «О сроке составления аудиторского отчета финансовых организаций и его представления в Национальный Банк Республики Казахстан»;

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 41 «Об утверждении Правил представления финансовой отчетности финансовыми организациями, специальными финансовыми компаниями, исламскими специальными финансовыми компаниями, микрофинансовыми организациями».

Все изменения в указанные постановления внесены в целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан и представляют собой редакционные правки и уточнения, не меняющие основных положений НПА, а также связаны с введением понятия юридического лица, ранее являвшегося дочерним банком, и созданием некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Кроме того, в связи с поступающими запросами организаций внесены уточнения в отношении представления и заполнения отдельных форм финансовой отчетности в соответствии с Правилами представления финансовой отчетности финансовыми организациями, специальными финансовыми компаниями, исламскими специальными финансовыми компаниями, микрофинансовыми организациями.

Принят: 28.11.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 7 февраля 2017 г.

Вступает в силу 13.02.2017 г.

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года № 282 «Об утверждении Правил ведения Государственного реестра эмиссионных ценных бумаг»

Правила определяют условия и порядок ведения Государственного реестра эмиссионных ценных бумаг (далее - Государственный реестр).

Ведение Государственного реестра осуществляется в электронной форме.

Сведения о государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг, изменений и дополнений в проспекты выпусков эмиссионных ценных бумаг, рассмотрении и утверждении отчетов об итогах размещения (погашения) эмиссионных ценных бумаг, изменений и дополнений в отчеты об итогах размещения акций, аннулировании выпусков эмиссионных ценных бумаг и их эмитентах, выдаче разрешений на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства (далее - Сведения) вносятся в Государственный реестр уполномоченным органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган), не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, изменений и дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, рассмотрения и утверждения отчета об итогах размещения (погашения) эмиссионных ценных бумаг, изменений и дополнений в отчет об итогах размещения акций, аннулирования выпуска эмиссионных ценных бумаг, выдачи разрешения на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства.

Государственный реестр состоит из:

1) реестра акций;

2) реестра облигаций;

3) реестра паев;

4) реестра казахстанских депозитарных расписок;

5) реестра исламских ценных бумаг;

6) журнала присвоенных национальных идентификационных номеров государственным эмиссионным ценным бумагам;

7) журнала выданных разрешений на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг организаций-резидентов Республики Казахстан на территории иностранного государства.

Принят: 28.11.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 23 января 2017 г.

Вступил в силу 03.02.2017 г.

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года № 283 «Об утверждении Правил присвоения национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров) объявленным акциям»

Правила определяют порядок присвоения уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган), национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров) объявленным акциям.

Присвоение национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров) объявленным акциям производится уполномоченным органом в соответствии с приложением 1 к Правилам на основании документов, предусмотренных пунктами 3 и 4 Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, рассмотрения отчетов об итогах размещения акций, а также аннулирования выпуска объявленных акций, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 февраля 2016 года № 76 (далее - Правила № 76).

После получения документов, указанных в пунктах 3 и 4 Правил № 76, уполномоченный орган проверяет их полноту и соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

При соответствии документов, указанных в пункте 3 Правил, уполномоченный орган:

1) осуществляет присвоение национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров) объявленным акциям в соответствии с приложением 1 к Правилам;

2) проверяет отсутствие аналогичных национальных идентификационных номеров находящихся в обращении выпусков объявленных акций.

При построении национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров) перевод буквенных символов в числа осуществляется в соответствии с таблицей перевода буквенных символов в числа согласно приложению 3 к Правилам.

Уполномоченный орган осуществляет государственную регистрацию выпуска объявленных акций путем присвоения акциям национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров) и выдачи (направления) акционерному обществу свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций.

Пример присвоения национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров) объявленным акциям указан в приложении 2 к Правилам.

Принят: 28.11.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 25 января 2017 г.

Вступил в силу 05.02.2017 г.

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года № 618 «О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 604 «Об утверждении форм налоговых заявлений» и признании утратившим силу приказа Министра финансов Республики Казахстан от 24 декабря 2015 года № 678 «Об утверждении формы свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (совместного индивидуального предпринимательства) и признании утратившим силу приказа Министра финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 598 «Об утверждении формы свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя»

Вносятся следующие изменения:

подпункт 10) пункта 1 изложен в следующей редакции:

«10) о регистрационном учете частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, профессионального медиатора согласно приложению 10 к настоящему приказу;»;

приложение 10 к указанному приказу изложено в новой редакции.

Принят: 28.11.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 11 января 2017 г.

Вступил в силу 01.01.2017 г.

Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года № 817 «О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 мая 2015 года № 624 «Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере автомобильных дорог»

Регламент государственной услуги «Выдача документа на размещение наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения», утвержденный указанным приказом, изложен в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

Регламент государственной услуги «Выдача разрешения на пересечение автомобильных дорог международного и республиканского значения каналами, линиями связи и электропередачи, нефтепроводами, газопроводами, водопроводами и железными дорогами и другими инженерными сетями и коммуникациями», утвержденный указанным приказом, изложен в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

Регламент государственной услуги «Согласование строительства подъездных дорог и примыканий к автомобильным дорогам общего пользования», утвержденный указанным приказом, изложне в редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.

Принят: 28.11.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 09 января 2017 г.

Вступил в силу 20.01.2017 г.

Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года № 822 «О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 6 февраля 2015 года № 116 «О некоторых вопросах аттестации экспертов-аудиторов в области технического регулирования»

Преамбула приказа изложена в следующей редакции:

«В соответствии с подпунктом 2-1) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях», пунктом 5 статьи 16 и пунктом 3 статьи 16-1 Закона Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года «О техническом регулировании» ПРИКАЗЫВАЮ:»;

пункт 1 изложен в новой редакции;

Разрешительные требования к экспертам-аудиторам по подтверждению соответствия, аккредитации, определению страны происхождения товара, статуса товара Таможенного союза или иностранного товара, и перечень документов, подтверждающих соответствие им, утвержденные указанным приказом изложены в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

Правила аттестации экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия, аккредитации, определению страны происхождения товара, статуса товара Таможенного союза или иностранного товара, утвержденные указанным приказом изложены в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

Принят: 28.11.2016 г.

Опубликован: ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» от 30 декабря 2016 г.

Вступил в силу 21.01.2017 г.

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года № 997 «О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 10 марта 2015 года № 127 «Об утверждении Правил аккредитации в области здравоохранения»

Изменения затронули понятия используемые в Правилах.

Пункт 5 изложен в следующей редакции:

«5. Орган (организация), осуществляющий (осуществляющая) аккредитацию субъектов здравоохранения, создает соответствующие комиссии по аккредитации и формирует банк данных аккредитованных субъектов в области здравоохранения.»

Принят: 29.11.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 6 января 2017 г.

Вступил в силу 01.01.2017 г.

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 ноября 2016 года № 288 «Об утверждении Правил оказания услуг банку по привлечению клиентов, осуществлению проверки на соответствие требованиям банка, передаче документов клиентов банку»

Правила устанавливают порядок деятельности лица, оказывающего услуги банку на основании договора (соглашения) по привлечению клиентов, осуществлению проверки на соответствие требованиям банка, передаче документов клиентов банку, заключенного между банком и лицом, оказывающим услуги банку.

Уполномоченное лицо совершает действия, на которые уполномочен банком, без права передоверия третьим лицам.

Уполномоченное лицо оказывает услуги банку на основании договора (соглашения).

Договор (соглашение) - договор (соглашение), заключаемый (заключаемое) между банком и уполномоченным лицом в письменной форме, в соответствии с которым уполномоченное лицо обязуется оказывать услуги по привлечению клиентов, по осуществлению проверки документов клиентов на соответствие требованиям банка и передаче документов клиентов банку.

Договор (соглашение) содержит следующие сведения:

1) дата, номер, место заключения договора (соглашения);

2) наименование банка;

3) наименование уполномоченного лица;

4) предмет договора (соглашения);

5) права и обязанности сторон;

6) порядок оказания уполномоченным лицом услуг по привлечению клиентов, по осуществлению проверки документов клиентов на соответствие требованиям банка и передаче документов клиентов банку;

7) порядок предоставления банком уполномоченному лицу информации о ставках и тарифах за оказание банковских услуг, а также об их изменениях;

8) порядок предоставления банком документов и информации, необходимых для ознакомления клиента с банковскими услугами;

9) порядок ведения учета заявлений и документов клиента;

10) порядок обеспечения сохранности заявлений и документов клиентов;

11) порядок взаимодействия сторон по недопущению уполномоченным лицом конфликта интересов;

12) порядок обеспечения уполномоченным лицом сохранности сведений, относящихся к персональным данным клиента;

13) ответственность сторон (в том числе ответственность банка за неправомерные действия (бездействие) уполномоченного лица);

14) размер комиссионного вознаграждения уполномоченного лица (при условии его выплаты);

15) срок действия договора (соглашения);

16) порядок внесения изменений и (или) дополнений в договор (соглашение);

17) порядок расторжения договора (соглашения);

18) иные условия договора (соглашения) по соглашению сторон;

19) реквизиты сторон.

Уполномоченное лицо обеспечивает равный доступ к актуальной информации о банковских услугах банков, заключивших с ним договор (соглашение), путем ее размещения в месте, доступном для обозрения и ознакомления клиентами.

Принят: 30.11.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 17 января 2017 г.

Вступил в силу 28.01.2017 г.

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2016 года № 629 «Об утверждении Инструкции по проведению бюджетного мониторинга»

Бюджетный мониторинг осуществляется администраторами бюджетных программ, центральным и местными уполномоченными органами по исполнению бюджета.

Целью разработки настоящей Инструкции является систематизация процедур мониторинга по использованию бюджетных средств, в целях эффективного исполнения республиканского и местных бюджетов, а также отслеживание исполнения поступлений бюджета.

Задачами бюджетного мониторинга при исполнении поступлений и при реализации бюджетных программ (подпрограмм) являются:

анализ исполнения поступлений;

анализ освоения бюджетных средств администраторами бюджетных программ путем сопоставления плана финансирования по платежам и оплаченных обязательств;

выявление причин несвоевременного проведения платежей в соответствии с планом финансирования по платежам и несвоевременного принятия обязательств в соответствии с планами финансирования по обязательствам.

Принят: 30.11.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 11 января 2017 г.

Вступил в силу 29.12.2016 г.

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 5 декабря 2016 года № 633 «О внесении изменений и дополнения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2008 года № 637 «О некоторых вопросах налогового и таможенного администрирования»

В приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2008 года № 637 вносятся следующие изменения и дополнение:

пункт 1 изложен в новой редакции:

приложение 48 к указанному приказу изложено в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

приложение 54 к указанному приказу изложено в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;

дополнено приложением 56 согласно приложению 3 к настоящему приказу.

Принят: 05.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 26 января 2017 г.

Вступил в силу 01.01.2017 г. (Подробно см. пункт 3)

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года № 640 «Об утверждении Правил составления консолидированной финансовой отчетности администраторами бюджетных программ и местными уполномоченными органами по исполнению бюджета»

Администраторы бюджетных программ, содержащиеся за счет республиканского и местных бюджетов, и местные уполномоченные органы по исполнению бюджета составляют полугодовую, годовую отчетность в объеме и по формам, установленным настоящими Правилами.

В частности, при составлении консолидированной финансовой отчетности соблюдаются следующие требования:

полнота и достоверность отражений за отчетный период всех операций;

правильность отнесения доходов и расходов к отчетным периодам;

тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на первое число месяца, следующего за отчетным периодом;

аккуратность заполнения показателей и недопустимость подчисток и помарок. В случае исправления ошибок делаются соответствующие записи, заверенные лицами, подписавшими финансовую отчетность, с указанием даты исправления.

Формы консолидированной финансовой отчетности заполняются в точном соответствии с предусмотренными в них показателями. Изменение показателей и их кодов в утвержденных формах финансовой отчетности или внесение в них дополнительных показателей не допускается.

Изменения данных консолидированной финансовой отчетности, относящиеся как к текущему отчетному периоду, так и к предыдущему периоду (после их утверждения), производятся в консолидированной финансовой отчетности, составленной за период, в котором были обнаружены искажения данных.

Также в случае наличия замечаний и необходимости внесения изменений в консолидированную финансовую отчетность администратора республиканских бюджетных программ, центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета отклоняет в информационной системе (далее - ИС) консолидированную финансовую отчетность администратора республиканских бюджетных программ для внесения соответствующих изменений, с указанием причины отклонения.

В случае необходимости внесения изменений или дополнений в консолидированную финансовую отчетность администратора местных бюджетных программ местный уполномоченный орган по исполнению бюджета направляет письменное уведомление администратору бюджетных программ, с указанием причин отклонения.

Администратор бюджетных программ в соответствии с замечаниями, направленными через ИС или согласно письменного уведомления, вносит изменения в свою консолидированную финансовую отчетность в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного уведомления или отклонения в ИС. В случае если изменения касаются финансовой отчетности подведомственного государственного учреждения, администратор бюджетных программ письменно уведомляет соответствующее подведомственное государственное учреждение и перенаправляет предложения по изменениям и дополнениям для внесения их в течение 10 рабочих дней в его отдельную финансовую отчетность.

Изменения администратором бюджетных программ в консолидированную финансовую отчетность после ее сдачи в уполномоченный орган по исполнению бюджета вносятся только на основании уведомления уполномоченного органа по исполнению бюджета по результатам рассмотрения им отчета, с обязательным соблюдением принципов и требований по внесению изменений, предусмотренных в настоящих Правилах и Правилах составления и представления финансовой отчетности, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 8 июля 2010 года № 325 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6352).

В случае внесения изменений в консолидированную финансовую отчетность, необходимо внести соответствующие изменения в экземпляр отчетности, ранее направленной в Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Принят: 06.12.2016 г.

Опубликован: ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» от 31 декабря 2016 г.

Вступил в силу 01.07.2017 г.

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 9 декабря 2016 года № 503 «Об утверждении научно обоснованных физиологических норм потребления продуктов питания»

Научно обоснованные физиологические нормы потребления продуктов питания, включают в себя следующие нормы:

1. Рациональные среднедушевые нормы потребления продуктов питания;

2. Рациональные нормы потребления продуктов питания для некоторых половозрастных групп мужского населения (дети, подростки, пожилые) Республики Казахстан, килограмм/год;

3. Рациональные нормы потребления продуктов питания для мужчин в возрасте 18 лет и старше, занимающихся разной степенью тяжести труда1 в Республике Казахстан, килограмм/год;

4. Рациональные нормы потребления продуктов питания для некоторых половозрастных групп женского населения (дети, подростки, пожилые) в Республике Казахстан, килограмм/год;

5. Рациональные нормы потребления продуктов питания для женщин в возрасте 18 лет и старше, занимающихся разной степенью тяжести труда1 в Республике Казахстан, килограмм/год;

6. Характеристика энергетической и пищевой ценности рекомендуемой суточной нормы потребления продуктового набора рационального питания;

7. Энергетическая и пищевая ценность рациональной нормы суточного потребления продуктов в среднем на душу населения;

8. Минимальные рациональные нормы потребления основных продуктов питания для различных социальных групп населения Республики Казахстан (килограмм/год);

9. Минимальные рациональные нормы потребления основных продуктов питания для различных возрастных групп мужского населения Республики Казахстан (килограмм/год);

10. Минимальные рациональные нормы потребления основных продуктов питания для различных возрастных групп женского населения Республики Казахстан (килограмм/год);

11. Химический состав и энергетическая ценность минимальных рациональных норм потребления основных продуктов питания для различных социальных групп населения Республики Казахстан;

12. Химический состав и энергетическая ценность минимальных рациональных норм потребления основных продуктов питания для различных возрастных групп мужского населения;

13. Химический состав и энергетическая ценность минимальных рациональных норм потребления основных продуктов питания, для различных возрастных групп женского населения.

Принят: 09.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 21 января 2017 г.

Вступил в силу 01.02.2017 г.

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 12 декабря 2016 года № 1053 «Об утверждении Стандарта организации оказания стоматологической помощи в Республике Казахстан»

Медицинская помощь пациентам со стоматологическими заболеваниями оказывается в следующих формах:

1) амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи и консультативно-диагностической помощи;

2) стационарной помощи.

Задачи, функции, правовые и организационные основы оказания стоматологической помощи в Республике Казахстан определены Положением о деятельности организаций здравоохранения, оказывающих стоматологическую помощь в Республики Казахстан, утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 июня 2012 года № 397.

Штаты организаций здравоохранения, оказывающих стоматологическую помощь, за исключением организаций являющихся государственными предприятиями на праве хозяйственного ведения, товариществами с ограниченной ответственностью, акционерными обществами, устанавливаются в соответствии с типовыми штатами и штатными нормативами организаций здравоохранения, утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2010 года № 238.

Кабинет профилактики стоматологических заболеваний организуется в медицинских пунктах, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях (центрах семейного здоровья), поликлиниках (сельской, районной, городской), в организациях образования с количеством учащихся менее 800 человек, а также в составе организаций здравоохранения, в которых отсутствует стоматологический кабинет (отделение).

Объем клинико-диагностических исследований по уровням оказания стоматологической помощи определяется в соответствии с приложением 1 к настоящему Стандарту.

Принят: 12.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 20 января 2017 г.

Вступил в силу 31.01.2017 г.

Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 12 декабря 2016 года № 1152 «О внесении изменений в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 апреля 2015 года № 386 «Об утверждении Правил изготовления, хранения и учета бланков свидетельств о регистрации транспортных средств, присвоения и изготовления государственных регистрационных номерных знаков транспортных средств в подразделениях органов внутренних дел Республики Казахстан»

Изменения затронули пункты 10 и 12, которое изложены в следующей редакции:

10. Выдача ГРНЗ физическим и юридическим лицам производится после получения документа, подтверждающего уплату государственной пошлины в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее - Кодекс):

1) новых ГРНЗ - под роспись в Реестре;

2) дубликатов ГРНЗ - под роспись в Реестре выданных дубликатов ГРНЗ по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, подшивается совместно с документами, послужившими основанием к выдаче ГРНЗ, в том числе дубликатов.

Выдачей ГРНЗ является фактическая передача ГРНЗ владельцу транспортного средства, в том числе ГРНЗ сданных на хранение. Присвоением ГРНЗ является внесение в СРТС и программное обеспечение «Автоматизированная информационно-поисковая система «Автомобиль» индивидуального буквенно-цифрового обозначения ГРНЗ.»;

12. Допускается повторное присвоение ГРНЗ, бывших в пользовании на транспортные средства прежним владельцам, при их соответствии требованиям национального стандарта и государственной регистрации транспортного средства в пределах одного региона с уплатой государственных пошлин в размере 280 процентов МРП для автомобиля и 140 процентов МРП для мототранспортных средств и прицепов в следующих случаях:

1) по волеизъявлению владельца на вновь регистрируемое транспортное средство на его имя, при условии снятия с учета ранее зарегистрированного за ним транспортного средства, которому был присвоен ГРНЗ;

2) по волеизъявлению владельца при замене СРТС и изменении регистрационных данных транспортного средства, на которое был присвоен ГРНЗ, если одновременно производится изготовление дубликата ранее присвоенного ГРНЗ или выдача нового ГРНЗ.

При замене СРТС и (или) изменении регистрационных данных транспортного средства без изменения владельца уплата государственной пошлины за выдачу прежнего ГРНЗ не производится.

По волеизъявлению правопреемника (наследника) допускается повторная выдача прежних ГРНЗ на транспортное средство, являющееся предметом наследования, при их соответствии требованиям национального стандарта и государственной регистрации транспортного средства в пределах одного региона с уплатой государственных пошлин установленных Кодексом.

Принят: 12.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 24 января 2017 г.

Вступил в силу 04.02.2017 г.

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 15 декабря 2016 года № 1068 «Об определении размера черты бедности на 1 квартал 2017 года»

Черта бедности на 1 квартал 2017 года по Республике Казахстан определена в размере 40 процентов от прожиточного минимума, рассчитанного за истекший квартал Министерством национальной экономики Республики Казахстан.

Принят: 15.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 27 января 2017 г.

Вступил в силу 01.01.2017 г.

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 517 «О внесении изменений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам»

В Правила, утвержденные указанным приказом, вносятся следующие изменения:

изложены в новой редакции: пункт 9, пункт 10, подпункт 3) пункта 20.

Принят: 20.12.2016 г.

Опубликован: ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» от 30 декабря 2016 г.

Вступил в силу 01.01.2017 г.

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 22 декабря 2016 года № 555 «О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности Министра энергетики Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 695 «Об утверждении Перечня продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров)»

Перечень продукции (товаров), утвержденный указанным приказом, изложен в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Принят: 22.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 12 января 2017 г.

Вступил в силу 23.01.2017 г.

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 декабря 2016 года № 525 «Об установлении лимитов долга местных исполнительных органов на 2017 год»

Максимальный лимит долга местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы не должен превышать 75 % от объема собственных доходов.

Лимиты долга местных исполнительных органов на 2017 год установлены согласно приложению к настоящему приказу.

Принят: 23.12.2016 г.

Опубликован: ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» от 30 декабря 2016 г.

Вступил в силу 10.01.2017 г.

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 23 декабря 2016 года № 556 «О внесении изменений в приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 14 февраля 2013 года № 16-ө «Об утверждении Требований к отчетности по результатам производственного экологического контроля»

В частности, в наименовании приказа вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

преамбула изложена в следующей редакции:

«В соответствии с подпунктом 30) статьи 17 Экологического кодекса Республики Казахстан, а также подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике», ПРИКАЗЫВАЮ:»;

в пункт 1 приказа вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

Приложение к Требованиям к отчетности по результатам производственного экологического контроля, изложены в новой редакции согласно приложению к приказу.

Принят: 23.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 27 января 2017 г.

Вступил в силу 07.02.2017 г.

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 688 «О внесении изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 27 января 2016 года № 30 «Об утверждении перечня специфик экономической классификации расходов, в том числе видов расходов, по которым регистрация заключенных гражданско-правовых сделок является обязательной»

В Перечень, утвержденный указанным приказом, вносятся следующее изменение:

в категории 1 «Текущие затраты»:

в классе 01 «Затраты на товары и услуги»:

в подклассе 150 «Приобретение услуг и работ»:

по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ»:

графа 7 «Примечание» изложена в новой редакции.

Принят: 26.12.2016 г.

Опубликован: ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» от 30 декабря 2016 г.

Вступил в силу 27.12.2016 г.

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2016 года № 1112 «Об утверждении видов высокотехнологичных медицинских услуг»

Виды высокотехнологичных медицинских услуг утверждены согласно приложению к настоящему приказу.

Принят: 28.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 12 января 2017 г.

Вступил в силу 01.01.2017 г.

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 28 декабря 2016 года № 1195 «О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности Министра юстиции Республики Казахстан от 28 мая 2015 года № 300 «Об утверждении регламентов государственных услуг по вопросам регистрации прав на недвижимое имущество и регистрации залога движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации»

В Регламенте государственной услуги «Выдача технического паспорта объектов недвижимости», утвержденном указанным приказом:

приложение 1 «Действия (процесса, процедуры, операции) и их описание при оказании государственной услуги в зависимости от видов объектов недвижимости» изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Принят: 28.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 23 января 2017 г.

Вступил в силу 03.02.2017 г.

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 577 «О внесении изменения в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 160 «Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию для группы энергопроизводящих организаций»

Предельные тарифы на электрическую энергию для группы энергопроизводящих организаций, утвержденные указанным приказом, изложены в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Принят: 30.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 18 января 2017 г.

Вступил в силу 18.01.2017 г.

Приказ и.о. Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 1145 «Об утверждении Дорожной карты по внедрению обязательного социального медицинского страхования в Республике Казахстан»

Дорожная карта, согласно приложению к настоящему приказу состоит из:

I Мероприятия по разработке и принятию НПА;

II Мероприятия по деятельности ФСМС;

III Мероприятия по ликвидации Комитета оплаты медицинских услуг;

IV Мероприятия по развитию информационных систем в системе ОСМС;

V Мероприятия по вопросам информационно-разъяснительной работы.

ФСМС - некоммерческое акционерное общество «Фонд социального медицинского страхования»

ОСМС - обязательное социальное медицинское страхование

Принят: 30.12.2016 г.

Вступил в силу 30.12.2016 г.

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 18 января 2017 года № 48 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 100 «Об утверждении Правил реализации арестованного имущества, в том числе на торгах в форме электронного аукциона»

В Правила реализации арестованного имущества, в том числе на торгах в форме электронного аукциона, утвержденные указанным приказом вносятся следующие изменения:

пункт 2 изложен в новой редакции;

дополнены пунктами 16-1 и 16-2;

в пункте 18:

подпункт 7) изложен в новой редакции;

Также в новой редакции изложены пункты: 20, 27, 28, 29, 30, 44.

дополнены пунктом 30-1;

пункт 51-1 исключен.

Принят: 18.01.2017 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 25 января 2017 г.

Вступил в силу 05.02.2017 г.

Приказы руководителей ведомств центральных государственных органов

Приказ Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 21 ноября 2016 года № 271 «Об утверждении Методики учета услуг центрального банка»

Целью настоящей Методики является совершенствование расчетов услуг центрального банка в соответствии с последними достижениями методологических исследований, повышение надежности оценок валового выпуска, промежуточного потребления и добавленной стоимости, создаваемой в финансовом секторе.

В качестве методологической основы использована Система национальных счетов 2008 года, подготовленная Международным Валютным Фондом (МВФ), Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Статистическим бюро Европейских сообществ (Евростат), Организацией Объединенных Наций (ООН) и Всемирным банком.

Принят: 21.11.2016 г.

Опубликован: ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» от 29 декабря 2016 г.

Вступил в силу 09.01.2017 г.

Приказ и.о. Председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 24 ноября 2016 года № 265 «О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 24 июля 2015 года № 190 «О введении ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования»

Приказом вводятся ограничения и запреты на пользование объектами животного мира.

В частности, введен запрет на охоту в период с 16 февраля по 14 июня. Также, ограничена суточная норма изъятия одного вида пернатой и пушной дичи на одного охотника до пяти особей, кроме промысловой охоты.

Ограничения и запреты не распространяются на использование животных в научных целях.

Принят: 24.11.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 9 января 2017 г.

Вступил в силу 20.01.2017 г.

Приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года № 232-нќ «Об утверждении Государственного норматива по определению стоимости проектных работ для строительства в Республике Казахстан»

Государственный норматив предназначен для определения стоимости предпроектных и проектных работ в текущем уровне цен по объектам, возводимым за счет государственных инвестиций в строительство и (или) за счет средств субъектов квазигосударственного сектора.

Государственный норматив содержит методические положения по определению стоимости разработки предпроектной, проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений, их расширение, реконструкцию и техническое перевооружение, капитальный ремонт, а также на разработку проектов районной планировки и застройки населенных пунктов.

Определение стоимости проектных работ осуществляется следующими методами:

1) укрупненным расчетом на основании натуральных показателей объектов проектирования с применением «Сборника цен на проектные работы для строительства»;

2) детальным расчетом на основании трудоемкости проектных работ. Трудоемкость определяется путем калькулирования затрат труда основного производственного персонала на выполнение проектных работ.

Основным методом определения стоимости проектных работ является укрупненный расчет на основании натуральных показателей объектов проектирования с применением «Сборника цен на проектные работы для строительства» (далее - Сборник).

Сборник формируется в печатном и электронном формате, на ежегодной основе, для обеспечения расчета стоимости проектных работ в текущем уровне цен.

Цены, приведенные в разделах Сборника, учитывают разработку основных комплектов рабочей документации для строительства предприятий, зданий и сооружений.

Принят: 28.11.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 17 января 2017 г.

Вступил в силу 28.01.2017 г.

Приказ Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года № 276 «Об утверждении Методики расчета основных показателей миграции населения»

Методика определяет основные аспекты и принципы системы статистического учета миграции населения, основанной на использовании административных данных и данных переписей населения.

Сведения о миграции населения являются составной частью демографической статистики страны. Миграция населения оказывает влияние на динамику численности населения, изменяет его демографические характеристики и национальный состав.

Целью статистического учета миграции населения является формирование полной, достоверной, оперативной и актуальной информации о перемещениях граждан, необходимой для прогнозирования последствий указанных перемещений, а также для ведения статистики в сфере миграции населения.

Принят: 28.11.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 30 декабря 2016 г.

Вступил в силу 10.01.2017 г.

Приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 2 декабря 2016 года № 239-нќ «Об утверждении Государственного норматива по определению стоимости инженерных изысканий для строительства в Республике Казахстан»

Государственный норматив предназначен для определения стоимости инженерных изысканий для строительства в Республике Казахстан в текущем уровне цен по объектам, возводимым за счет государственных инвестиций в строительство и (или) за счет средств субъектов квазигосударственного сектора.

Государственный норматив является основой для определения сметной стоимости инженерных изысканий в текущих ценах и содержит методические положения по составлению смет на инженерные изыскания для строительства.

Стоимость инженерных изысканий определяется на основании «Сборника цен на инженерные изыскания для строительства» (далее - Сборник).

Сборник формируется в печатном и электронном формате, на ежегодной основе, для обеспечения расчета стоимости инженерных изысканий в текущем уровне цен.

Цены Сборника рассчитаны на текущий уровень действующего календарного года.

В ценах Сборника не включены и требуют дополнительного расчета:

1) работы по получению дополнительных к обязательным согласованиям решений;

2) изготовление дополнительного количества документации сверх обязательных четырех экземпляров;

3) налог на добавленную стоимость.

Основой для определения сметной стоимости инженерных изысканий служат:

1) задание (техническое задание) и исходные данные от заказчика;

2) действующие нормативы в сфере инженерных изысканий;

3) сборник цен на инженерные изыскания для строительства.

Принят: 02.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 16 января 2017 г.

Вступил в силу 27.01.2017 г.

Приказ Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 2 декабря 2016 года № 296 «Об утверждении Методики по формированию показателей инвестиционной деятельности»

Методика определяет основные аспекты и методы получения статистической информации об инвестициях в основной капитал при проведении общегосударственных статистических наблюдений.

Целью настоящей Методики является формирование системы статистических показателей по статистике инвестиций.

Методика разработана с учетом принципов Системы национальных счетов 2008 года.

Принят: 02.12.2016 г.

Опубликован: ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» от 30 декабря 2016 г.

Вступил в силу 10.01.2017 г.

Приказ Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 2 декабря 2016 года № 298 «Об утверждении Методики проведения выборочных обследований в растениеводстве и животноводстве»

Методика применяется Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, его территориальными органами и интервьюерами.

Методика определяет основные подходы к организации и проведению текущих (в течение отчетного года) и годовых общегосударственных статистических наблюдений о сборе урожая сельскохозяйственных культур, производстве продукции животноводства и деятельности сельхозформирований, проводимых на выборочной основе, с привлечением интервьюеров.

Принят: 02.12.2016 г.

Опубликован: ИПС нормативных правовых актов РК «Әділет» от 30 декабря 2016 г.

Вступил в силу 10.01.2017 г.

Приказ Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 7 декабря 2016 года № 306 «Об утверждении Методики по проведению выборочных обследований структуры и распределения заработной платы предприятий»

Настоящая Методика применяется Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (далее - Комитет) и его территориальными органами, а также Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Информационно-вычислительный центр Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан» (далее - ИВЦ) при осуществлении формирования и ведения статистических баз данных c целью формирования выборочной совокупности предприятий, проведении и организации обследования предприятий по статистике оплаты труда.

Целью настоящей Методики является получение репрезентативных данных изменения заработной платы по видам экономической деятельности, по основным видам занятий с учетом разного уровня квалификации, гендернего аспекта по одной профессии, с учетом влияния различных факторов.

Принят: 07.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 18 января 2017 г.

Вступил в силу 29.01.2017 г.

Приказ Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 13 декабря 2016 года № 312 «Об утверждении Методики составления баланса основных средств и расчета его показателей»

Методика определяет основные аспекты и методы получения статистической информации для составления баланса основных средств, с целью формирования статистической информации о наличии основных средств, движении активов и получения информационной базы для расчетов валового накопления основного капитала и его потребления в Системе национальных счетов.

В Методике используются понятия, определенные в Законе и в Законе Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», а также определения принятые Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО) и Национальными стандартами финансовой отчетности.

Основные средства определяются в МСФО (IAS 16 «Основные средства») как материальные активы, предназначенные для производства или продажи товаров и услуг, для административно-управленческих целей или сдачи в аренду, срок полезного действия которых превышает годовой отчетный период.

Принят: 13.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 6 января 2017 г.

Вступил в силу 17.01.2017 г.

Приказ Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 декабря 2016 года № 315 «Об утверждении Методики построения индексов цен в строительстве»

Индекс цен в строительстве - относительный показатель, характеризующий изменение цен на материально-технические ресурсы, используемые на всех этапах строительного производства:

строительно-монтажные работы, машины и оборудование, прочие работы и затраты

Методика определяет основные аспекты и методы формирования индексов в строительстве, характеризующих ценовые тенденции в строительном производстве, и сформированных с использованием статистических данных, полученных в рамках действующих общегосударственных статистических наблюдений.

Строительные индексы используются:

1) при исчислении индексов физического объема показателей строительной деятельности;

2) при расчетах валового внутреннего продукта, производительности труда и других экономико-аналитических расчетов;

3) строительными и проектными организациями для корректировки стоимости строительного проекта в связи с изменением стоимости строительных ресурсов.

Методика разработана с учетом принципов и рекомендаций «Руководства по индексу цен производителей: теория и практика», изданного Международной организацией труда, Международным Валютным Фондом, Организацией экономического сотрудничества и развития, Статистическим бюро Европейских сообществ, Организацией Объединенных Наций и Всемирным банком (2004 год), адаптированных с учетом особенностей экономики Республики Казахстан и обследуемого вида экономической деятельности.

Принят: 14.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 27 января 2017 г.

Вступил в силу 07.02.2017 г.

Проекты документов

Проект Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Израиль о сотрудничестве в области сельского хозяйства (13 декабря 2016 года)

Сотрудничество между Сторонами осуществляется в следующих областях:

растениеводство и животноводство;

ветеринария, защита и карантин растений;

аграрная наука, обмен знаниями;

переработка сельскохозяйственной продукции;

водосберегающие технологии;

аквакультура;

обучение специалистов.

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется посредством:

обмена информацией об исследованиях и знаниях в области сельского хозяйства;

взаимного обмена технической помощи и обучения передовым знаниям (технологиям) в области сельского хозяйства;

обмена информацией о нормативных правовых актах и стандартах в области сельского хозяйства;

участия в мероприятиях, проводимых Сторонами (выставки, семинары, конференции и другие подобные мероприятия);

обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес;

повышения профессионального потенциала специалистов путем прохождения стажировок, тренингов;

поощрения инвестиций частного сектора в сельскохозяйственный сектор двух стран.

Одобрен постановлением Правительства РК от 13 декабря 2016 г., № 797.

Проект Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области ветеринарии и охраны здоровья животных (22 декабря 2016 года)

Предметом Соглашения является взаимное сотрудничество в целях обеспечения контроля, профилактики и ликвидации, а также содействия системам наблюдения и мониторинга заболеваний наземных и водных животных и упрощения торговли товарами, упомянутыми в кодексах здоровья наземных и водных животных Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ).

Одобрен постановлением Правительства РК от 22 декабря 2016 г., № 835.

Досье на проект Кодекса Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан» (январь 2017 года)

Цель принятия законопроекта унификация и приведение таможенного законодательства Республики Казахстан в соответствие с таможенным законодательством Евразийского экономического союза.

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза содержит отсылочные нормы на национальное таможенное законодательство, проект нового Таможенного кодекса Республики Казахстан будет детально регламентировать указанные нормы.

Предметом правового регулирования данного законопроекта являются общественные отношения между государством и участником ВЭД, связанные с исполнением требований таможенного законодательства Евразийского экономического союза и таможенного законодательства Республики Казахстан.

Структура проекта нового Таможенного кодекса Республики Казахстан состоит из разделов и входящих в них глав.

Разделы включают в себя основные положения о таможенном регулировании, порядком исчисления и взыскания таможенных платежей, положения, связанные с проведением таможенных операций, таможенным декларированием и таможенными процедурами, а также положения по администрированию в сфере таможенного дела.

Досье на проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О жилищных отношениях» (январь 2017 года)

Проект Закона разработан в целях устранения отдельных противоречий и пробелов в правовом регулировании жилищных отношений, связанных с управлением объектом кондоминиума и его содержанием. Эти противоречия и пробелы препятствуют решению задачи обеспечить создание оптимальной модели жилищных отношений, поставленной в Послании Главы государства народу Казахстана от 28 января 2011 года «Построим будущее вместе!».

В частности, законопроект:

1) вносит ясность в соотношение понятий «собрание собственников помещений (квартир)» и «письменный опрос», предлагая легализовать реальную сущность опроса, состоящую в том, что письменный опрос - это в действительности заочное голосование;

2) распространяет обязанность по открытию текущего и сберегательного счетов в банке второго уровня (на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума) на орган управления объектом кондоминиума, образованный после введения в действие Закона Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищных отношений»;

3) содержит иные новации, направленные на совершенствование жилищного законодательства вопросам, связанным c управлением объектом кондоминиума и его содержанием.

Законопроект состоит из:

Статья 1. Внесение изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О жилищных отношениях;

Статья 2. Введение в действие Закона.

Досье на проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» (1 марта 2017 года)

Большой блок поправок затрагивает вопросы перераспределения властных полномочий Президента, Парламента и Правительства.

Отдельные поправки касаются суда и прокуратуры.

Также закон содержит нормы, касающиеся местных представительных и исполнительных органов.

Опубликован: «Казахстанская правда» от 26 января 2017 г., № 17.

Принят: 10.03.2017 г.

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Февраль

Законы Республики Казахстан

Указы Президента Республики Казахстан

Постановления Правительства Республики Казахстан

Приказы министров Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан

Приказы руководителей ведомств центральных государственных органов

Проекты документов

Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы

Законы Республики Казахстан

Закон Республики Казахстан от 10 февраля 2017 года № 44-VI «О судебно-экспертной деятельности»

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О судебно-экспертной деятельности», направленный на дальнейшее совершенствование судебно-экспертной деятельности.

Концептуальная новизна закона в том, что он углубляет позитивные тенденции по расширению конкурентной среды в судебно-экспертной отрасли за счет развития института частной судебной экспертизы.

В частности, исключены требования о необходимости наличия стажа работы в должности 5 лет в органах судебной экспертизы как обязательного условия получения лицензии физическим лицом.

Кроме того, в законе заложена высокая степень детализации механизмов приостановления, прекращения действия и лишения лицензии на занятие судебно-экспертной деятельностью.

Как ожидалось, принятие закона позволит: повысить правовую защищенность граждан и организаций, участвующих в уголовном судопроизводстве; урегулировать правовую основу судебно-экспертной деятельности; внести ясность и определенность в основные понятия, функции и принципы организации судебной экспертизы в Республике Казахстан.

Закон состоит из 9 глав, 64 статей.

Принят: 10.02.2017 г.

Опубликован: «Казахстанская правда» от 14 февраля 2017 г., № 31.

Вступает в силу 25 февраля 2017 г.

Закон Республики Казахстан от 10 февраля 2017 года № 45-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебно-экспертной деятельности»

Изменения и дополнения вносятся в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1) Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года № 193-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения»;

2) Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V;

3) Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V;

4) Кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V «Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан»;

5) Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года № 2710 «Об органах национальной безопасности Республики Казахстан»;

6) Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года № 142-II «О некоммерческих организациях»;

6) Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V «О разрешениях и уведомлениях».

Закон состоит из:

Статья 1 вносит изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан

Статья 2 устанавливает порядок введения проекта Закона в действие.

Принят: 10.02.2017 г.

Опубликован: «Казахстанская правда» от 14 февраля 2017 г., № 31.

Вступает в силу 25 февраля 2017 г.

Закон Республики Казахстан от 20 февраля 2017 года № 46-VI «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2017-2019 годы»

Вносятся следующие изменения и дополнения:

статьи 1, 2 и 6 изложены в новой редакции;

статья 7 дополнена частью второй следующего содержания:

«Установить с 1 июля 2017 года:

1) размер государственной базовой пенсионной выплаты - 14 466 тенге;

2) минимальный размер пенсии - 31 245 тенге.»;

статья 8 изложена в новой редакции;

часть первая статьи 11 дополняется подпунктами 2-1), 2-2), 2-3) и 21);

дополнить статьями 12-1 и 14-1;

статьи 15 и 16 изложены в новой редакции;

дополнить статьей 16-1;

статья 19 изложена в новой редакции;

приложения 1, 4 и 5 изложены в новой редакции.

Закон состоит из:

Статья 1 вносит изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан

Статья 2 устанавливает порядок введения проекта Закона в действие.

Принят: 20.02.2017 г.

Опубликован: «Казахстанская правда» от 22 февраля 2017 г., № 37.

Вступает в силу 01.01.2017 г.

Закон Республики Казахстан от 20 февраля 2017 года № 47-VI «О пастбищах»

Закон направлен на обеспечение рационального использования пастбищ, улучшение их состояния и инфраструктуры, предотвращение процессов деградации пастбищ.

Предусматривается законодательное урегулирование вопросов управления и использования пастбищных ресурсов, расположенных вокруг сельских населенных пунктов, на территории сельских округов и отгонных пастбищ. В данном случае маслихат соответствующего уровня по представлению районного акимата будет утверждать план по управлению и использованию пастбищ. В разработке плана будут принимать участие пользователи пастбищ и местное сообщество. Акиматы будут обязаны готовить отчеты о предоставлении и использовании пастбищ, заслушивать отчеты будут маслихаты и представители местного самоуправления.

Также предусматривается возможность создания объединений пользователей пастбищ для ведения совместной деятельности по использованию пастбищ.

Определяется порядок предоставления и использования пастбищ в пределах и за пределами черты городов районного значения, поселков, сельских населенных пунктов и прочее. Для рационального использования пастбищных земель предлагается заключать соглашения об использовании пастбищ между акиматом, собственником земельного участка или землепользователем, пользователями пастбищ и органами местного самоуправления.

Закон состоит из 18 статей.

Принят: 20.02.2017 г.

Опубликован: «Казахстанская правда» от 22 февраля 2017 г., № 37.

Вступает в силу 05.03.2017 г.

Закон Республики Казахстан от 20 февраля 2017 года № 48-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования пастбищ»

Закон направлен на приведение законодательства в соответствие с Законом Республики Казахстан «О пастбищах». Поправки, в частности, предлагают изменить сроки неиспользования пастбищ, по истечении которых возможно их изъятие. Для обеспечения прозрачности в вопросах использования пастбищ предусматривается норма о размещении в СМИ отчетов акимов по вопросам управления и использования пастбищ.

Изменения и дополнения вносятся в следующие НПА акты:

1) Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II;

2) Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года № 477-II;

3) Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-II;

4) Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;

5) Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года № 175-III «Об особо охраняемых природных территориях».

Принят: 20.02.2017 г.

Опубликован: «Казахстанская правда» от 22 февраля 2017 г., № 37.

Вступает в силу 05.03.2017 г.

Указы Президента Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 31 января 2017 года № 415 «Об утверждении основных направлений государственной политики Республики Казахстан в сфере официальной помощи развитию на 2017 - 2020 годы»

Целью настоящего документа является определение основных целей, принципов и направлений, которых следует придерживаться Республике Казахстан для укрепления своей позиции в качестве донора, повышения узнаваемости и эффективности оказываемой помощи развитию и выполнения своих международных обязательств. В соответствии со Стратегией «Казахстан 2050» это позволит укрепить доверие к Казахстану и продемонстрировать его приверженность решению глобальных и региональных проблем.

Основные направления государственной политики Республики Казахстан в сфере официальной помощи развитию (далее - ОПР) соответствуют целям и направлениям национальной внешней политики, экономической политики и политики в области безопасности, а также согласованным на международном уровне целям и принципам в области развития, сочетая в себе национальные интересы и международные обязательства.

Основные направления также отражают актуальность выводов форума высокого уровня по повышению эффективности внешней помощи в Пусане (декабрь 2011 год) о важности участия новых доноров из числа динамично развивающихся стран с переходной экономикой в оказании помощи развитию.

Принят: 31.01.2017 г.

Опубликован: САПП Республики Казахстан 2017 г., № 1.

Вступил в силу 31.01.2017 г.

Указ Президента Республики Казахстан от 6 февраля 2017 года № 418 «Об изменении границ города Астаны»

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» постановляется: изменить границы города Астаны, включив в его черту части земель Целиноградского района Акмолинской области общей площадью 8 719 гектар, согласно приложению к Указу.

Принят: 06.02.2017 г.

Опубликован: «Казахстанская правда» от 8 февраля 2017 г. № 27.

Вступает в силу 08.02.2017 г.

Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 894 «О проекте Указа Президента Республики Казахстан «Об утверждении Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 - 2021 годы и внесении изменения и дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 «Об утверждении перечня государственных программ»

Главная цель программы - обеспечение производства востребованной на рынках конкурентоспособной продукции агропромышленного комплекса.

Задачи:

1) создание сельскохозяйственных кооперативов;

2) насыщение внутреннего рынка отечественной продукцией;

3) развитие экспортного потенциала;

4) наращивание производства приоритетных видов растениеводческой продукции для насыщения внутреннего рынка, реализации экспортного потенциала и расширения кормовой базы для животноводства;

5) наращивание производства приоритетных видов животноводческой продукции для увеличения их переработки и экспорта;

6) увеличение объемов выращивания ценных видов рыб для насыщения внутреннего рынка;

7) развитие отраслей переработки сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности;

8) эффективное использование финансовых мер государственной поддержки;

9) эффективное использование водных ресурсов;

10) эффективное использование земельных ресурсов;

11) повышение уровня технической оснащенности;

12) увеличение и расширение ассортимента производства удобрений, необходимых для сохранения и улучшения плодородия почв и повышения урожайности в растениеводстве;

13) развитие торгово-логистической инфраструктуры;

14) трансферт эффективных зарубежных технологий;

15) информационно-маркетинговое обеспечение;

16) научное и кадровое обеспечение.

Принят: 29.12.2016 г.

Вступает в силу 29.12.2016 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 января 2017 года № 22 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2014 года № 752 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции по вхождению Казахстана в число 30-ти самых развитых государств мира на 2014 - 2020 годы»

Вносятся следующие изменения:

подпункт 2) пункта 2 изложен в новой редакции;

пункт 3 изложен в новой редакции;

План мероприятий по реализации Концепции по вхождению Казахстана в число 30-ти самых развитых государств мира на 2014 - 2020 годы, утвержденный указанным постановлением, изложен в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Принят: 27.01.2017 г.

Вступил в силу 27.01.2017 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 января 2017 года № 24 «Об установлении минимальных розничных цен на водки и водки особые, крепкие ликероводочные изделия на 2017 год»

Минимальные розничные цены на водки и водки особые, крепкие ликероводочные изделия на 2017 год установлены в размере 1700 тенге за литр.

Принят: 27.01.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 1 февраля 2017 г.

Вступил в силу 12.02.2017 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2017 года № 43 «О признании утратившими силу постановлений Правительства Республики Казахстан от 16 января 2012 года № 72 «Об утверждении Правил предоставления услуг почтовой связи и Правил применения почтового штемпеля на почтовых отправлениях» и от 10 февраля 2014 года № 74 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2012 года № 72 «Об утверждении Правил предоставления услуг почтовой связи и Правил применения почтового штемпеля на почтовых отправлениях» и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2002 года № 798 «О перечне предметов, запрещенных к пересылке по почте»

Вышеуказанные правоотношения регулируются Приказом Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 29 июля 2016 года № 65 «Об утверждении Правил предоставления услуг почтовой связи»

Принят: 10.02.2017 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 15 февраля 2017 г.

Вступает в силу 15 февраля 2017 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2017 года № 44 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2009 года № 787 «Об утверждении Типовых правил закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых национальным управляющим холдингом, национальными холдингами, национальными компаниями и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании»

В частности, изменения внесены в пункты 2,6,12 и 18: и 20-1:

6. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня утверждения плана закупок, а также пяти рабочих дней со дня внесения изменений и (или) дополнений в план закупок размещает информацию по планируемым закупкам товаров, работ и услуг по форме, согласно приложению 1 к настоящим Типовым правилам, на веб-портале государственных закупок либо официальном интернет-ресурсе заказчика, в случае утверждения плана закупок и внесения в него изменений и (или) дополнений акционерным обществом «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» в период организации и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане.

12. Процедуры проведения закупок способами, предусмотренными пунктом 11 настоящих Типовых правил, заказчик устанавливает при разработке правил закупок.

Заказчики представляют информацию по местному содержанию в закупках товаров и услуг в уполномоченный орган в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности по форме и в сроки, установленные им.

Информация по местному содержанию в закупках товаров, работ и услуг национального управляющего холдинга и организаций, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, представляется консолидированно в лице национального управляющего холдинга в уполномоченный орган в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности по форме и в сроки, установленные им.

Правила закупок должны содержать требования об обязательном размещении объявлений об осуществлении закупок и итогов закупок на веб-портале государственных закупок, осуществляемых способами, предусмотренными подпунктами 1), 2) и 3) пункта 11 настоящих Типовых правил, за исключением правил закупок акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017», в которых должны содержаться требования об обязательном размещении объявлений на его официальном интернет-ресурсе в период организации и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане.

В пункте 18 изменения коснулись подпунктов 3 и 37:

3) оплаты арбитражных сборов и расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде, за исключением оплаты, производимой акционерным обществом «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» в период организации и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане;

37) приобретения товаров и услуг, связанных с представительскими расходами, за исключением товаров и услуг, приобретаемых акционерным обществом «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» в период организации и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане;

20-1. Заказчик ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, размещает информацию о приобретенных товарах, работах и услугах по форме, согласно приложению 2 к настоящим Типовым правилам, на веб-портале государственных закупок либо официальном интернет-ресурсе заказчика, в случае размещения информации акционерным обществом «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» в период организации и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане.

Также изменения затронули подпункт 8) пункта 2

Принят: 10.02.2017 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 15 февраля 2017 г.

Вступает в силу 15.02.2017 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2017 года № 47 «Об определении органа, уполномоченного на выдачу разрешений второй категории в сферах оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением»

Комитет административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан и департаменты внутренних дел городов Астаны, Алматы, областей, на транспорте и их территориальные и линейные подразделения, определены органами, уполномоченными на выдачу разрешений второй категории в сферах оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением.

Принят: 10.02.2017 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 16 февраля 2017 г.

Вступает в силу 27 февраля 2017 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2017 года № 48 «Об определении оператора лотереи и срока предоставления ему права проведения лотереи»

Определить оператором лотереи акционерное общество «Сәтті Жұлдыз» с предоставлением ему права проведения лотереи сроком на 15 лет.

Принят: 10.02.2017 г.

Опубликован: «Казахстанская правда» от 15 февраля 2017 г., № 32.

Вступает в силу 26 февраля 2017 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 февраля 2017 года № 52 «Об утверждении Правил использования целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на 2017 год областными бюджетами, бюджетами городов Астаны и Алматы на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту «Өрлеу»

Правила определяют порядок использования целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областными бюджетами, бюджетами городов Астаны и Алматы на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту «Өрлеу», предусмотренных по республиканской бюджетной программе 027 «Социальное обеспечение отдельных категорий граждан и их сопровождение по выплатам» (далее - программа 027) по подпрограмме 141 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту «Өрлеу».

Обусловленная денежная помощь (далее - ОДП) - выплата в денежной форме, предоставляемая государством физическим лицам или семьям с месячным среднедушевым доходом ниже шестидесяти процентов от величины прожиточного минимума на условиях социального контракта активизации семьи.

Целевые текущие трансферты областными бюджетами, бюджетами городов Астаны и Алматы на внедрение ОДП по проекту «Өрлеу» используются на:

1) выплату ОДП;

2) оплату услуг консультантов по социальной работе и ассистентов.

Уполномоченный орган для содействия в работе с участниками проекта «Өрлеу» приобретает услуги консультантов по социальной работе и ассистентов на основании договоров возмездного оказания услуг, заключаемых с физическими лицами, не являющимися субъектами предпринимательской деятельности, или договора государственных закупок. Способ приобретения данных услуг выбирается уполномоченным органом в соответствии с законодательством Республики Казахстан без согласования с администратором республиканской бюджетной программы.

Условия оплаты услуг консультантов по социальной работе и ассистентов, в том числе на проезд и расходы, связанные с реализацией проекта «Өрлеу», а также учета времени оказания услуг и перечень предоставляемых услуг предусматриваются в договоре.

В стоимость закупок услуг ассистентов включаются расходы по оплате труда и командировочные расходы, услуг консультантов по социальной работе - расходы по оплате труда.

Принят: 13.02.2017 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 16 февраля 2017 г.

Вступает в силу 1 января 2017 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 февраля 2017 года № 56 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 января 2011 года № 24 «Об утверждении ставок таможенных сборов, взимаемых таможенными органами»

Утверждены ставки таможенных сборов, взимаемых органами государственных доходов, а именно:

ставки таможенных сборов за таможенное декларирование товаров;

ставки таможенных сборов за таможенное сопровождение;

ставка платы за предварительное решение.

Ставки с 1 марта 2017 года установлены в тенге (ранее - в евро).

Принят: 13.02.2017 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 16 февраля 2017 г.

Вступает в силу 1 марта 2017 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 февраля 2017 года № 63 «О некоторых вопросах Министерства энергетики Республики Казахстан»

В Положении о Министерстве энергетики Республики Казахстан внесены изменения в пункт 1, подпункт 1) пункта 15 и подпункт 16) пункта 16 которые изложены в новых редакциях.

Принят: 14.02.2017 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 20 февраля 2017 г.

Вступает в силу 14.02.2017 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 февраля 2017 года № 66 «Об утверждении Положения об особом статусе высших учебных заведений»

Особый статус высшего учебного заведения - особый режим функционирования организации образования, предоставляющий право самостоятельного определения содержания образования, организации научной и образовательной деятельности, предусмотренный законодательством Республики Казахстан.

Правительство Республики Казахстан вносит представление Президенту Республики Казахстан о присвоении особого статуса высшим учебным заведениям, вносящим выдающийся вклад в воспитание, обучение и профессиональное становление личности.

Ректоры высших учебных заведений, имеющих особый статус, назначаются и освобождаются от должности в установленном законодательством порядке.

Принят: 14.02.2017 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 20 февраля 2017 г.

Вступает в силу 03.03.2017 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 2017 года № 70 «О некоторых вопросах министерств по инвестициям и развитию и национальной экономики Республики Казахстан»

1. Переименованы:

1) Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан в Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

2) подведомственные республиканские государственные предприятия Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан согласно приложению к постановлению.

2. Внесены изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, согласно приложению к постановлению.

Принят: 15.02.2017 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 21 февраля 2017 г.

Вступает в силу 15.02.2017 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 2017 года № 71 «О некоторых вопросах министерств здравоохранения и национальной экономики Республики Казахстан»

1. Реорганизованы:

1) Комитет по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан путем выделения из него Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан;

2) Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан и Комитет по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан путем слияния в Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

2. Переименованы:

1) Комитет контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан в Комитет фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан;

2) Комитет оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан в Комитет оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан;

3) государственные учреждения - территориальные подразделения Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан, Комитета оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан, Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан согласно приложению к постановлению;

4) государственные юридические лица согласно приложению к постановлению;

5) государственные юридические лица Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан согласно приложению к постановлению.

3. Постановление утверждает:

1) Положение о Министерстве здравоохранения Республики Казахстан;

2) изменения и дополнения вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

Принят: 17.02.2017 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 22 февраля 2017 г.

Вступает в силу 17.02.2017 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 2017 года № 76 «О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2314 «Об утверждении Правил предоставления жилищной помощи» и от 26 июня 2012 года № 856 «Об утверждении Правил постановки на учет граждан Республики Казахстан, нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде»

Изменения и дополнения вносятся в следующие НПА:

1) постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2314 «Об утверждении Правил предоставления жилищной помощи»

подпункт 1), подпункт 3) пункта 4 изложены в новой редакции, подпункт 9) исключен;

2) постановлении Правительства Республики Казахстан от 26 июня 2012 года № 856 «Об утверждении Правил постановки на учет граждан Республики Казахстан, нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде»

пункт 8 изложен в новой редакции.

Принят: 17.02.2017 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 21 февраля 2017 г.

Вступает в силу 03.03.2017 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2017 года № 81 «О некоторых вопросах Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан»

1. Постановление утверждает:

1) Положение о Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

2) Изменения и дополнения вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

2. Переименованы:

1) Комитет труда, социальной защиты и миграции Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан в Комитет труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

2) государственные учреждения - территориальные подразделения Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан согласно приложению к постановлению;

3) государственные юридические лица согласно приложению к постановлению.

Принят: 18.02.2017 г.

Вступает в силу 18.02.2017 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 2017 года № 88 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2014 года № 1304 «Об определении единого оператора по поставке нефтепродуктов»

В постановление вносятся следующие изменения:

в пункте 1:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) мазута, авиационного топлива (ГОСТ 10227-86 «Топлива для реактивных двигателей. Технические условия») - товарищество с ограниченной ответственностью «КазМунайГаз - Аэро»;»;

подпункт 3) исключить.

Принят: 24.02.2017 г.

Опубликован: «Казахстанская правда» от 27 февраля 2017 г.

Вступает в силу 10.03.2017 г.

Приказы министров Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 13 октября 2016 года № 719 «Об утверждении Правил лицензирования экспорта и импорта продукции»

В настоящих Правилах под заявителем понимаются физическое или юридическое лицо, осуществляющее экспорт и импорт продукции (далее - заявитель).

Лицензия и (или) приложение к лицензии в сфере экспорта и импорта продукции, подлежащей экспортному контролю (далее - лицензия) является неотчуждаемой и не передаются лицензиатом другому физическому или юридическому лицу.

Лицензия является официальным документом, разрешающим заявителю осуществление экспорта или импорта продукции, подлежащей экспортному контролю, на условиях действия лицензии в течение срока, указанного в пункте 10 настоящих Правил.

Перечень продукции, подлежащей экспортному контролю, экспорт или импорт которой подлежит лицензированию, утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2008 года № 104 «Об утверждении номенклатуры (списка) продукции, подлежащей экспортному контролю» в соответствии с международными режимами экспортного контроля и в целях обеспечения национальной безопасности.

Для получения лицензии заявителем или его уполномоченным лицом, имеющим письменное подтверждение соответствующих полномочий, представляются следующие документы:

1) заявление по форме, утвержденный приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 января 2015 года № 3 «Об утверждении форм заявлений для получения и переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии, форм лицензий и (или) приложений к лицензиям» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10195);

2) справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица заявителя - для юридического лица;

3) копия документа, удостоверяющий личность, - для физического лица;

4) копия документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности в соответствии со статьей 471 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», за исключением случаев оплаты через платежный шлюз «электронного правительства»;

5) документы, подтверждающие соответствие заявителя квалификационным требованиям в соответствии с приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 сентября 2015 года № 949 «Об утверждении Квалификационных требований, предъявляемых к деятельности по лицензированию экспорта и импорта продукции и перечень документов, подтверждающих соответствие им» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 13512).

В случае подачи заявления в электронной форме посредством государственной информационной системы разрешений и уведомлений документы представляются в виде электронных копий документов, удостоверенных электронной цифровой подписью заявителя.

Принят: 13.10.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 31 января 2017 г.

Вступил в силу 22.02.2017 г.

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 ноября 2016 года № 663 «О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 января 2015 года № 16 «Об утверждении Правил организации учета детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и подлежащих усыновлению, и доступа к информации о них»

Вносятся следующие изменения:

заголовок приказа изложен в следующей редакции:

«Об утверждении Правил организации учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и доступа к информации о них»;

пункт 1 изложен в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые Правила организации учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и доступа к информации о них.»;

в Правилах организации учета детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и подлежащих усыновлению, и доступа к информации о них, утвержденных указанным приказом:

заголовок изложен в следующей редакции:

«Правила организации учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и доступа к информации о них»;

Правила организации учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и доступа к информации о них, утвержденным указанным приказом, изложены в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Принят: 17.11.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 31 января 2017 г.

Вступил в силу 01.01.2017 г.

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2016 года № 484 «Об утверждении Правил утверждения временного компенсирующего тарифа»

Временный компенсирующий тариф - тариф (цена, ставка сбора), установленный уполномоченным органом в целях компенсации убытков, причиненных потребителям субъектом естественной монополии.

Целью настоящих Правил является определение порядка утверждения и расчета размера временного компенсирующего тарифа на регулируемые услуги (товары, работы), оказываемые субъектом естественной монополии.

Положение настоящих Правил распространяются на всех субъектов естественной монополии, независимо от форм собственности.

Основанием для утверждения временного компенсирующего тарифа является совершение субъектом естественной монополии действий, причинивших убытки потребителям регулируемых услуг (товаров, работ).

Действиями субъекта естественной монополии, причинившими убытки потребителям, признаются:

1) незаконное завышение тарифа (цены, ставки сбора) или его предельного уровня;

2) нецелевое использование средств амортизационных отчислений (далее - нецел);

3) неисполнение мероприятий инвестиционных программ (проектов), учтенных при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней, за исключением случаев экономии затрат в связи с применением более эффективных методов и технологий, проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь, сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии, по результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур, а также случаев, предусмотренных пунктом 10 статьи 15-3 Закона;

4) неисполнение статей затрат тарифной сметы более чем на пять процентов от утвержденных ведомством уполномоченного органа размеров, за исключением случаев экономии затрат в связи с применением более эффективных методов и технологий, проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь, сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии, по результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур.

При этом, решение об утверждении временного компенсирующего тарифа, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 4) настоящего пункта, принимается по истечении срока действия предельного уровня тарифа (цены, ставки сбора).

Принят: 23.11.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 18 января 2017 г.

Вступил в силу 29.01.2017 г.

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2016 года № 485 «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министерства национальной экономики Республики Казахстан»

Перечень некоторых приказов Министерства национальной экономики, в которые вносятся изменения и дополнения:

1) в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 121 «Об утверждении форм заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту, декларации о соответствии, акта приемки объекта в эксплуатацию»:

Заключение о качестве строительно-монтажных работ по форме, согласно приложению 1 к указанному приказу на русском языке изложено в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу, текст на казахском языке не меняется.

2) в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 128 «Об утверждении Правил проведения обязательных медицинских осмотров»:

в Правилах проведения обязательных медицинских осмотров, утвержденных указанным приказом:

подпункт 6) пункта 13 изложен в новой редакции;

подпункт 1) пункта 14 изложен в новой редакции;

пункт 33 исключен;

дополнен пунктом 34;

Перечень работников, подлежащих обязательным медицинским врачебным осмотрам, а также кратность и объем лабораторных и функциональных исследований лиц, работающих на эпидемиологический значимых объектах согласно приложению 4 изложен в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;

дополнен формой списка лиц подлежащих к обязательным медицинским осмотрам приложением 3-1 согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3) в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 августа 2015 года № 621 «Об утверждении Правил выбора, монтажа и эксплуатации приборов учета воды в системах водоснабжения и водоотведения»:

в Правилах выбора, монтажа и эксплуатации приборов учета воды в системах водоснабжения и водоотведения, утвержденных указанным приказом:

пункт 38 изложен в новой редакции.

Принят: 23.11.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 31 января 2017 г.

Вступил в силу 11.02.2017 г.

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года № 272 «Об утверждении перечня, форм и сроков отчетности микрофинансовых организаций и Правил их представления»

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», «О государственной статистике» и «О микрофинансовых организациях» Правлением Национального Банка Республики Казахстан утверждены:

1) перечень отчетности микрофинансовых организаций согласно приложению 1 к постановлению;

2) форма отчета о расшифровке корреспондентских и текущих счетов, вкладов, размещенных в банках, согласно приложению 2 к постановлению;

3) форма отчета о структуре инвестиций в капитал юридических лиц согласно приложению 3 к постановлению;

4) форма отчета об основных источниках привлеченных денег согласно приложению 4 к постановлению;

5) форма отчета о микрокредитах, в том числе, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению в деталях, а также о размере резервов (провизий) согласно приложению 5 к постановлению;

6) Правила представления отчетности микрофинансовой организацией согласно приложению 6 к постановлению.

В частности, микрофинансовые организации представляют в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан (по месту нахождения микрофинансовой организации) ежеквартально, до двадцатого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность, предусмотренную подпунктами 2), 3), 4) и 5) пункта 1.

Также отчетность представляется в филиал уполномоченного органа в электронном формате.

Данные в отчетности указываются в национальной валюте - тенге.

Отчетность на бумажном носителе по состоянию на отчетную дату подписывается первым руководителем, главным бухгалтером или лицами, уполномоченными ими на подписание отчета, заверяется печатью и хранится у микрофинансовой организации.

Идентичность данных, представляемых в электронном формате, данным на бумажном носителе обеспечивается первым руководителем, главным бухгалтером или лицами, уполномоченными ими на подписание отчета.

Принят: 28.11.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 9 февраля 2017 г.

Вступает в силу 20.02.2017 г.

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года № 273 «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2015 года № 75 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня и Правил их представления»

В частности, исключен подпункт 9) пункта 1.

Также изменения внесены в пункт 2, который изложен в следующей редакции:

«2. Банки второго уровня представляют в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате:

1) ежемесячно отчетность, предусмотренную подпунктами 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 15), 16), 17), 18), 19) и 20) пункта 1 настоящего постановления, - не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

2) ежемесячно отчетность, предусмотренную подпунктом 20-1) пункта 1 настоящего постановления, - не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетной датой;

3) еженедельно отчетность, предусмотренную подпунктом 14) пункта 1 настоящего постановления, - не позднее пятого рабочего дня недели, следующей за отчетной неделей.

При завершении календарного месяца в отчетную неделю, отчетность, предусмотренная подпунктом 3) настоящего пункта, предоставляется не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за завершаемым месяцем, раздельно за календарные дни отчетной недели, относящиеся к завершаемому месяцу и за календарные дни отчетной недели месяца, следующего за завершаемым месяцем.»

Изменения затронули ряд приложений.

Принят: 28.11.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 14 февраля 2017 г.

Вступает в силу 25.02.2017 г.

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года № 278 «Об утверждении Правил, сроков и объемов предоставления кредитными бюро информации и сведений в Национальный Банк Республики Казахстан»

В частности, кредитные бюро предоставляют в Национальный Банк Республики Казахстан:

1) ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, информацию и сведения, предусмотренные подпунктами 1), 2) и 3) пункта 3 Правил;

2) ежеквартально, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию, предусмотренную подпунктами 4) и 5) пункта 3 Правил.

Также информация и сведения, предоставляемые кредитными бюро, включают в себя:

1) информацию о количестве кредитных историй в базе данных кредитных историй по форме согласно приложению 1 к Правилам;

2) сведения о количестве договоров о предоставлении займа и условных обязательств в разрезе поставщиков информации по форме согласно приложению 2 к Правилам;

3) сведения о количестве выданных кредитных отчетов из базы данных кредитных историй по форме согласно приложению 3 к Правилам;

4) информацию о заключенных договорах о предоставлении информации и (или) о получении кредитного отчета по форме согласно приложению 4 к Правилам;

5) информацию о результатах осуществления дополнительных видов деятельности в течение отчетного квартала по форме согласно приложению 5 к Правилам.

Информация и сведения, предусмотренные пунктом 3 Правил, предоставляются кредитными бюро в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате.

Информация и сведения на бумажном носителе подписываются первым руководителем кредитного бюро (на период его отсутствия - лицом, его замещающим) и исполнителем, ответственным за их составление, заверяются печатью (при наличии) и хранятся в кредитном бюро.

Идентичность данных, предоставляемых в электронном формате, данным на бумажном носителе обеспечивается первым руководителем кредитного бюро (на период его отсутствия - лицом, его замещающим).

Принят: 28.11.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 13 февраля 2017 г.

Вступает в силу 24.02.2017 г.

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года № 279 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности»

Внесены изменения в следующие нормативные правовые акты РК по вопросам ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности:

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2007 года № 152 «Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета банками второго уровня и акционерным обществом «Банк Развития Казахстана»;

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 сентября 2008 года № 79 «Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета для отдельных субъектов финансового рынка Республики Казахстан»;

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 «Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана»;

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 68 «Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета отдельными субъектами финансового рынка»;

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 69 «Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета операций с пенсионными активами, осуществляемых единым накопительным пенсионным фондом и добровольными накопительными пенсионными фондами»;

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 июля 2012 года № 223 «О сроке составления аудиторского отчета финансовых организаций и его представления в Национальный Банк Республики Казахстан»;

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 41 «Об утверждении Правил представления финансовой отчетности финансовыми организациями, специальными финансовыми компаниями, исламскими специальными финансовыми компаниями, микрофинансовыми организациями».

Все изменения в указанные постановления внесены в целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан и представляют собой редакционные правки и уточнения, не меняющие основных положений НПА, а также связаны с введением понятия юридического лица, ранее являвшегося дочерним банком, и созданием некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Кроме того, в связи с поступающими запросами организаций внесены уточнения в отношении представления и заполнения отдельных форм финансовой отчетности в соответствии с Правилами представления финансовой отчетности финансовыми организациями, специальными финансовыми компаниями, исламскими специальными финансовыми компаниями, микрофинансовыми организациями.

Принят: 28.11.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 7 февраля 2017 г.

Вступает в силу 18.02.2017 г.

Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 ноября 2016 года № 1113 «О внесении изменений в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 943 «Об утверждении квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им, для деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров»

В квалификационных требованиях и перечне документов, подтверждающих соответствие им, для деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденных указанным приказом, в новой редакции изложены строки: 3, 4, 6, 12.

Строка, порядковый номер 13, исключена.

Принят: 30.11.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 6 февраля 2017 г.

Вступает в силу 28.02.2017 г.

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года № 498 «Об утверждении объема квоты на беспошлинный ввоз тростникового сахара-сырца на территорию Республики Казахстан на 2017 год»

Ввоз тростникового сахара-сырца без вкусо-ароматических или красящих добавок (коды ТН ВЭД ЕАЭС 1701 13, 1701 14) в объеме 405 000 тонн в 2017 году осуществляется без уплаты таможенных пошлин в таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления на территорию Республики Казахстан.

Принят: 06.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 31 января 2017 г.

Вступил в силу 11.02.2017 г.

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года № 499 «О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 710 «Об утверждении Особого порядка регулирования деятельности субъектов естественных монополий, привлекающих займы международных финансовых организаций и входящих в перечень субъектов естественных монополий, привлекающих займы международных финансовых организаций»

Ведомство уполномоченного органа проводит экспертизу проекта предельного уровня тарифа (цены, ставки сбора) и тарифной сметы на основе фактического исполнения тарифной сметы за предшествующий год, а не за предшествующие три года, как это было ранее.

В случаях соответствующего увеличения или уменьшения стоимости стратегических товаров, включая стоимости транспортировки товаров, увеличения или уменьшения объема оказываемых регулируемых услуг, но не чаще одного раза в год, Субъект направляет в ведомство уполномоченного органа извещение в произвольной форме о предстоящем повышении либо снижении предельного уровня тарифа (цены, ставки сбора) с указанием даты и с приложением обосновывающих материалов не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты повышения предельного уровня тарифа (цены, ставки сбора).

Ведомство уполномоченного органа в течение двадцати календарных дней со дня получения извещения Субъекта, рассматривает извещение и прилагаемые обосновывающие материалы.

Решение ведомства уполномоченного органа о снижении или повышения предельного уровня тарифа (цены, ставки сбора) на регулируемые услуги Субъекта, принимается в форме приказа с указанием даты введения предельного уровня тарифа.

При этом, в случае необоснованного повышения уровня тарифа (цены, ставки сбора) или непредставления обосновывающих материалов, направляет Субъекту мотивированный отказ в повышении предельного уровня тарифа (цены, ставки сбора).

В случае, если Субъект не обратился в ведомство уполномоченного органа о снижении предельного уровня тарифа в результате снижения стоимости стратегических товаров, включая стоимости транспортировки товаров, увеличения объема оказываемых регулируемых услуг, ведомство уполномоченного органа по итогам анализа отчета об исполнении тарифной сметы вводит временный компенсирующий тариф в соответствии с Правилами по утверждению временного компенсирующего тарифа, утвержденными приказом Председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий от 16.04.13 г. № 115-ОД.

Субъект на основании полученного решения об утверждении предельного уровня тарифа вводит в действие предельный уровень тарифа (цены, ставки сбора) с даты, указанной в приказе, а не в извещении.

Субъект доводит до сведения ведомства уполномоченного органа и потребителей информацию об изменении предельного уровня тарифа (цены, ставки сбора) не позднее, чем за семь календарных дней (а не десять календарных дней) до введения его в действие.

Затратная часть тарифа (цены, ставки сбора) Субъекта формируется на основании фактических затрат Субъекта за последний год, принятых в соответствии с Особым порядком формирования затрат, применяемом при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий утвержденным приказом Председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий от 25.04.13 г. № 130-ОД с учетом показателей прогноза социально-экономического развития РК (инфляция).

В случае, если Субъект оказывает регулируемые услуги менее одного года, то его затраты определяются по результатам сравнительного анализа затрат субъектов естественных монополий, оказывающих аналогичные регулируемые услуги на сопоставимом товарном рынке, за период не менее одного года.

Принят: 06.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 6 февраля 2017 г.

Вступает в силу 17.02.2017 г.

Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года № 506 «О внесении изменений в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 19 ноября 2014 года № 3-1/600 «Об утверждении Правил субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства»

В Правила субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства вносятся следующие изменения:

В пункт 2 - Основные понятия:

подпункт 2) исключен;

подпункт 3) изложен в новой редакции.

В пункт 3 - Направления, подлежащие субсидированию:

подпункт 1) изложен в новой редакции.

В пункт 8 - Субсидированию не подлежат:

подпункт 4) изложен в новой редакции.

В пункт 9 - Субсидии выплачиваются товаропроизводителям по приоритетности направлений:

подпункт 1) изложен в новой редакции.

В пункт 15 - Документы которые оформляют товаропроизводители до предоставления заявки на получение субсидий по направлениям субсидирования:

подпункты 1) и 2) изложены в новой редакции.

Пункт 22 изложен в новой редакции.

подпункт 2) пункта 23 изложен в новой редакции.

Пункт 24 изложен в новой редакции.

Приложения 1, 2, 4, 6 к Правилам изложены в новой редакции.

форма 5 приложения 10 к Правилам изложены в новой редакции.

формы 2 и 6 приложения 11 к Правилам изложены в новой редакции.

Принят: 06.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 15 февраля 2017 г.

Вступает в силу 26.02.2017 г.

Приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 9 декабря 2016 года № 276 «Об утверждении Правил предоставления банками государственным органам, судам через платежный шлюз «электронного правительства» сведений и информации об осуществленных платежах и (или) переводах денег, связанных с уплатой платежей в бюджет, перечислением обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и социальных отчислений, а также оплатой государственных услуг»

В частности, предоставление банками государственным органам, судам через платежный шлюз «электронного правительства» сведений и информации об осуществленных платежах и (или) переводах денег, связанных с уплатой платежей в бюджет, перечислением обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и социальных отчислений, а также оплатой государственных услуг (далее - сервис) осуществляется в следующем порядке:

1) техническая реализация и тестирование сервиса, которая включает в себя комплекс технических работ, проводимых для обеспечения информационного обмена ИС Банка, ПШЭП и ИС заинтересованного государственного органа;

2) по завершению технической реализации и совместного тестирования сервиса владелец ИС Банка, уполномоченный орган, а также заинтересованный государственный орган вводят в эксплуатацию взаимодействие ИС Банка с ПШЭП, а также заинтересованного государственного органа на основании совместного решения (протокол, акт) о вводе в эксплуатацию сервиса.

Информационный обмен осуществляется посредством веб-сервисов (в синхронном режиме) с использованием ЭЦП владельцев информационных систем, выданных Национальным удостоверяющим центром Республики Казахстан, имеющих регистрационное свидетельство.

Для передачи данных используется транспортный протокол (TCP), протокол передачи гипертекста (HTTP), а также стек протоколов и стандартов веб-сервисов (WSDL/SOAP). Информационный обмен производится с соблюдением технических требований к средствам электронных коммуникаций информационного взаимодействия и к организации защиты информации.

Принят: 09.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 7 февраля 2017 г.

Вступает в силу 18.02.2017 г.

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 9 декабря 2016 года № 843 «Об утверждении квалификационных требований для осуществления деятельности по разработке, производству, приобретению, реализации, хранению взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских) веществ и изделий с их применением и перечня документов, подтверждающих соответствие им»

Квалификационные требования состоят из пять пунктов:

1. Для подвида деятельности по разработке взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских) веществ и изделий с их применением.

2. Для подвида деятельности по производству взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских) веществ и изделий с их применением

3. Для подвида деятельности по приобретению и реализации взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских) веществ и изделий с их применением

4. Для подвида деятельности по приобретению взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских) веществ и изделий с их применением для собственных производственных нужд

5. Для подвида деятельности по хранению взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских) веществ и изделий с их применением

Также Приказ содержит Форму сведений к квалификационным требованиям.

Принят: 09.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 10 февраля 2017 г.

Вступил в силу 04.03.2017 г.

Приказ и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 14 декабря 2016 года № 533 «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра энергетики Республики Казахстан»

Перечень некоторых приказов Министра энергетики Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения, согласно приложению к настоящему приказу:

1) приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 210 «Об утверждении Электросетевых правил»;

2) приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 118 «Об утверждении Правил определения тарифа на поддержку возобновляемых источников энергии»;

3) приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 2 марта 2015 года № 163 «Об утверждении типовых форм договоров покупки расчетно-финансовым центром электрической энергии у энергопроизводящей организации, использующей возобновляемые источники энергии, по фиксированным тарифам и тарифам, не превышающим уровня отпускной цены, установленного в утвержденном и согласованном с уполномоченным или местным исполнительным органом технико-экономическом обосновании проекта строительства объекта по использованию возобновляемых источников энергии, продажи расчетно-финансовым центром условным потребителям электрической энергии, произведенной объектами по использованию возобновляемых источников энергии»;

4) приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 2 марта 2015 года № 164 «Об утверждении Правил централизованной покупки и продажи расчетно-финансовым центром электрической энергии, произведенной объектами по использованию возобновляемых источников энергии».

Принят: 14.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 10 февраля 2017 г.

Вступает в силу 21.02.2017 г.

Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 15 декабря 2016 года № 527 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 апреля 2015 года № 16-07/307 «Об утверждении Правил утилизации, уничтожения биологических отходов»

Правила дополнены пунктами 4-1, 4-2, 9-1 и 9-2.

Пункт 11 исключен.

Также изменения внесены в пункты 2,4 и 6.

Приказ дополнен:

приложением 1 «Акт об уничтожении трупов животных и иных биологических отходов»;

приложением 2 «Ветеринарно-санитарная карточка на скотомогильник (биотермическую яму)».

Принят: 15.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 6 февраля 2017 г.

Вступает в силу 17.02.2017 г.

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 21 декабря 2016 года № 1079 «Об утверждении стандарта оказания специальных социальных услуг жертвам бытового насилия»

Жертва бытового насилия - физическое лицо, в отношении которого есть основания полагать, что ему непосредственно правонарушением, связанным с бытовым насилием причинен моральный, физический и (или) имущественный вред, определяемый на основании Критериев оценки наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации, утвержденных совместным приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 22 сентября 2014 года № 630, Министра образования и науки Республики Казахстан от 26 сентября 2014 года № 399 и Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 19 ноября 2014 года № 240 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 10013) (далее - Критерии).

Стандарт устанавливает требования к качеству, объему и условиям предоставления специальных социальных услуг в организациях, оказывающих специальные социальные услуги государственной и негосударственной форм собственности, предназначенных для временного круглосуточного (сроком до 6 месяцев) или дневного пребывания (от двух до шести часов в день) жертвам бытового насилия, устанавливает требования к деятельности организаций временного пребывания и проживания, условия предоставления, прекращения (приостановления) оказания специальных социальных услуг.

Специальные социальные услуги жертвам бытового насилия оказываются организациями в виде:

1) кризисного центра для жертв бытового насилия;

2) центра социальной помощи жертвам бытового насилия;

3) приюта для жертв бытового насилия;

4) иных организаций, оказывающих услуги жертвам бытового насилия.

Получателями услуг являются:

1) лица, подвергшиеся жестокому обращению, приведшее к социальной дезадаптации и социальной депривации;

2) лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации в следствие угрозы жестокого обращения и насилия.

Принят: 21.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 31 января 2017 г.

Вступил в силу 11.02.2017 г.

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 303 «Об утверждении Правил передачи страхового портфеля и особенностей передачи страхового портфеля со дня вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации страховой (перестраховочной) организации, а также при консервации или лишении лицензии страховой (перестраховочной) организации»

Передача страхового портфеля страховой организацией при наличии согласия страхователей осуществляется в случаях:

1) принятия страховой организацией решения о передаче страхового портфеля по одному или нескольким классам страхования другой страховой (перестраховочной) организации, имеющей лицензию по данному классу (классам) страхования;

2) исключения из лицензии страховой организации отдельных классов страхования, в соответствии с пунктом 2 статьи 37-1 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее - Закон);

3) принятия общим собранием акционеров страховой организации решения о ее добровольной ликвидации в соответствии с пунктом 1 статьи 67 Закона.

Передача страхового портфеля страховой организацией в случае добровольного возврата лицензии на осуществление деятельности по перестрахованию в соответствии с пунктом 2 статьи 37-1 Закона осуществляется при наличии согласия перестрахователя.

Передача страхового портфеля временным управляющим осуществляется при наличии согласия страхователей в соответствии с пунктом 3 статьи 54-1 Закона.

В случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 37-1, пунктом 4 статьи 54-1, пунктом 1 статьи 69-1 Закона, получение согласия страхователей не требуется.

4. Основанием для передачи страхового портфеля является:

1) решение уполномоченного лица (уполномоченных лиц) страховой организации, имеющего (имеющих) право (обязанность) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности передавать (принимать) права и обязанности по договорам страхования;

2) решение временного управляющего, временной администрации (временного администратора), согласованное с уполномоченным органом;

3) вступление в законную силу решения суда о принудительной ликвидации страховой организации.

Решение страховой организации, временного управляющего, временной администрации (временного администратора) о передаче страхового портфеля принимается в случае достаточности у страховой организации активов для обеспечения обязательств по договорам страхования по состоянию на дату принятия решения.

Решение о передаче страхового портфеля оформляется в письменном виде в произвольной форме, подписывается руководителем и членами временного управляющего, временной администрации (временного администратора) головного офиса страховой организации.

Решение временного управляющего, временной администрации (временного администратора) о передаче страхового портфеля подлежит согласованию с уполномоченным органом.

Принят: 26.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 24 февраля 2017 г.

Вступает в силу 07.03.2017 г.

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 304 «Об установлении нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, перечня, форм, сроков представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов страховыми (перестраховочными) организациями и страховыми группами, Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов страховыми (перестраховочными) организациями и страховыми группами, требований к приобретаемым страховыми (перестраховочными) организациями, дочерними организациями страховых (перестраховочных) организаций или страховых холдингов акциям (долям участия в уставном капитале) юридических лиц, перечня облигаций международных финансовых организаций, приобретаемых страховыми холдингами, минимального требуемого рейтинга для облигаций, приобретаемых страховыми холдингами, и перечня рейтинговых агентств, а также перечня финансовых инструментов (за исключением акций и долей участия в уставном капитале), приобретаемых страховыми (перестраховочными) организациями»

Постановлением утверждены:

1) нормативные значения и методику расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов (далее - Нормативы) согласно приложению 1 к постановлению;

2) перечень, формы, сроки представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов страховыми (перестраховочными) организациями и страховыми группами согласно приложению 2 к постановлению;

3) Правила представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов страховыми (перестраховочными) организациями и страховыми группами согласно приложению 3 к постановлению;

4) требования к приобретаемым страховыми (перестраховочными) организациями, дочерними организациями страховых (перестраховочных) организаций или страховых холдингов акциям (долям участия в уставном капитале) юридических лиц согласно приложению 4 к постановлению;

5) перечень облигаций международных финансовых организаций, приобретаемых страховыми холдингами согласно приложению 5 к постановлению;

6) минимальный требуемый рейтинг для облигаций, приобретаемых страховыми холдингами, и перечень рейтинговых агентств согласно приложению 6 к постановлению;

7) перечень финансовых инструментов (за исключением акций и долей участия в уставном капитале), приобретаемых страховыми (перестраховочными) организациями согласно приложению 7 к постановлению

В частности, Правила представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов страховыми (перестраховочными) организациями и страховыми группами (далее - Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее - Закон), от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и определяют порядок представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов страховыми (перестраховочными) организациями и страховыми группами в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган).

Страховая (перестраховочная) организация и страховая группа представляют в уполномоченный орган отчетность о выполнении пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы в электронном формате.

Отчетность о выполнении пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организацией и страховой группой по состоянию на отчетную дату на бумажном носителе подписывается первым руководителем (на период его отсутствия - лицом, его замещающим) и главным бухгалтером (на период его отсутствия - лицом, его замещающим) страховой (перестраховочной) организации, заверяется печатью (при наличии) и хранится в страховой (перестраховочной) организации и страховой группе.

Идентичность данных отчетности о выполнении пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организацией и страховой группой, представляемой в электронном формате, данным на бумажном носителе обеспечивается первым руководителем (на период его отсутствия - лицом, его замещающим) и главным бухгалтером (на период его отсутствия - лицом, его замещающим) страховой (перестраховочной) организации.

К отчету о выполнении норматива достаточности маржи платежеспособности страховой группы прилагаются сведения о нормативных значениях, методика расчета пруденциальных нормативов участников страховой группы, являющихся нерезидентами Республики Казахстан, установленные нормативными правовыми актами уполномоченного органа соответствующего государства, регулирующего их деятельность в стране их нахождения.

Единица измерения, используемая при составлении отчетности о выполнении пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге в отчете округляется до 0 (нуля), а сумма равная 500 (пятистам) тенге и выше округляется до 1 000 (одной тысячи) тенге.

Нормативы достаточности высоколиквидных активов, маржи платежеспособности и нормативы диверсификации активов, покрывающих страховые резервы, округляются до сотых. Если округленное значение нормативов достаточности высоколиквидных активов и маржи платежеспособности менее 1 (единицы) или округленное значение нормативов диверсификации выше значений, установленных пунктом 42 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных настоящим постановлением, то указанные нормативы считаются нарушенными.

Страховая (перестраховочная) организация ежедневно осуществляет мониторинг рейтинговых оценок по каждой ценной бумаге, эмитенту, перестраховочной организации, а также категории ценных бумаг акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» (далее - фондовая биржа). При осуществлении расчетов и представлении отчетов используется рейтинговая оценка и категория ценных бумаг фондовой биржи по состоянию на конец отчетного периода.

Уполномоченным органом не принимаются и подлежат возврату отчеты, содержащие исправления и подчистки.

Для целей Правил недостоверной (неполной) отчетностью признаются отчеты, приведшие к искажению сведений о выполнении пруденциальных нормативов и (или) иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, определенных законодательством Республики Казахстан.

Принят: 26.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 24 февраля 2017 г.

Вступает в силу 07.03.2017 г. (Подробно см. пункт 6)

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 309 «Об установлении нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов размера капитала банковского конгломерата на определенную дату, перечня, форм, сроков представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банковским конгломератом, а также Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банковским конгломератом»

Постановлением установлены:

1) нормативные значения и методику расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов размера капитала банковского конгломерата на определенную дату согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) перечень отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банковским конгломератом согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) форма отчета о выполнении пруденциальных нормативов банковским конгломератом согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) форма отчета о расшифровке активов, условных и возможных требований и обязательств участников банковского конгломерата, взвешенных по степени риска вложений, согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

5) форма отчета по сбору сведений по инвестициям, представляющим собой вложения в уставный капитал юридических лиц, субординированный долг юридических лиц, а также иным вложениям в собственный капитал юридических лиц участников банковского конгломерата, осуществленным в течение отчетного периода, а также действующим по состоянию на отчетную дату, согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

6) форма отчета о структуре портфеля ценных бумаг участников банковского конгломерата по состоянию на отчетную дату согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

7) форма отчета по сбору сведений по внутригрупповым сделкам банковского конгломерата, заключенным в течение отчетного периода, а также действующим по состоянию на отчетную дату, согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

8) форма отчета по сбору сведений об обязательствах участников банковского конгломерата перед третьими лицами, составляющих 10 (десять) и более процентов от собственного капитала банковского конгломерата, действующих по состоянию на отчетную дату, согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

9) Правила представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банковским конгломератом согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

В частности, в состав пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов размера капитала банковского конгломерата на определенную дату для обязательного соблюдения банковским конгломератом входят:

1) минимальный размер уставного капитала;

2) коэффициент достаточности собственного капитала;

3) максимальный размер риска на одного заемщика.

Для целей расчета пруденциальных нормативов для банковских конгломератов используются следующие понятия:

1) один заемщик банковского конгломерата - физическое или юридическое лицо, к которому у участников банковского конгломерата имеются риски или могут возникнуть риски, по которым участники банковского конгломерата приняли на себя обязательство за должника в пользу третьих лиц, а также основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан или заключенными договорами;

2) участники банковского конгломерата - группа юридических лиц, состоящая из банковского холдинга (при наличии) и банка, а также дочерних организаций банковского холдинга и (или) дочерних организаций банка, и (или) организаций, в которых банковский холдинг и (или) его дочерние организации, и (или) банк имеют значительное участие в капитале;

3) риски - активы, условные и возможные обязательства участников банковского конгломерата, рассчитанные в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 147 «Об установлении нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов размера капитала банка на определенную дату и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции банка», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13919 (далее - постановление № 147);

4) группа лиц - группа физических и юридических лиц, в силу определенных отношений оказывающих влияние друг на друга;

5) уполномоченный орган - Национальный Банк Республики Казахстан.

Для целей расчета пруденциальных нормативов для банковских конгломератов:

помимо рейтинговой оценки агентства Standard & Poor's, уполномоченным органом также признаются рейтинговые оценки агентств Moody's Investors Service и Fitch;

используются сведения из неконсолидированной финансовой отчетности участников банковского конгломерата, составленной в соответствии со стандартами финансовой и (или) иной отчетности, используемыми уполномоченным органом страны нахождения участника банковского конгломерата в целях пруденциального регулирования.

Размер уставного капитала банковского конгломерата представляет собой размер уставного капитала банковского холдинга либо банка, имеющего дочернюю организацию, но не имеющего банковского холдинга, взятый в пределах оплаченных акций (долей участия в уставном капитале), за вычетом выкупленных собственных акций (изъятого капитала).

Минимальный размер уставного капитала банковского конгломерата составляет не менее 100 (ста) миллионов тенге.

Принят: 26.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 23 февраля 2017 г.

Вступает в силу 06.03.2017 г.

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 310 «Об утверждении формы согласия лица-должника на предоставление банком сведений о нем и выпущенных банком по заявлению лица-должника гарантиях или поручительствах в кредитное бюро и Правил представления кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве»

Согласие лица-должника на представление кредитным бюро кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве получателю кредитного отчета содержит следующие сведения:

1) дата оформления согласия;

2) сведения о субъекте кредитной истории (лице-должнике):

по физическому лицу - фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер, дата и место рождения, место жительства, номер и дата документа, удостоверяющего личность (или иные персональные данные, предусмотренные законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент Республики Казахстан);

по юридическому лицу - полное наименование, место нахождения, регистрационный номер в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, бизнес-идентификационный номер (или иная информация, предусмотренная законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент Республики Казахстан, идентифицирующая его в качестве юридического лица);

3) отметка о согласии лица-должника на представление кредитным бюро кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве получателю кредитного отчета;

4) подпись субъекта кредитной истории (лица-должника) физического лица, с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) или подпись лица, уполномоченного субъектом кредитной истории-юридическим лицом на подписание согласия, с указанием наименования юридического лица, реквизитов доверенности, если лицо действует от имени юридического лица на основании доверенности, с приложением подлинника доверенности;

5) наименование организации, принявшей настоящее согласие, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность и подпись лица, принявшего согласие.

Правила представления кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» (далее - Закон) и устанавливают порядок представления кредитным бюро кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве.

Принят: 26.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 1 марта 2017 г.

Вступает в силу 12.03.2017 г.

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 311 «Об утверждении Правил применения (установления) режима консервации банков второго уровня, проведения операции по одновременной передаче активов и обязательств банка в части либо в полном размере другому (другим) банку (банкам) временной администрацией по управлению банком (временным управляющим банка) на стадии консервации и согласования уполномоченным органом данной операции, а также видов активов и обязательств, подлежащих передаче при проведении указанной операции»

Установление режима консервации предполагает назначение на ограниченный (до одного года) срок временной администрации (временного управляющего).

Задачами временной администрации (временного управляющего) являются оздоровление финансового положения банка и улучшение качества его работы.

Особенности управления банком в период консервации и полномочия временной администрации (временного управляющего) в период консервации установлены статьей 65 Закона о банках.

При необходимости план консервации предусматривает реализацию операции по одновременной передаче активов и обязательств банка в части либо в полном размере другому (другим) банку (банкам) временной администрацией (временным управляющим) по согласованию с уполномоченным органом.

План консервации предусматривает реализацию следующих мероприятий:

1) проведение инвентаризации всех активов банка, отраженных на балансе, и имущества, учитываемого на внебалансовых счетах, в том числе залогового имущества, и правоустанавливающих документов по ним, определение фактических остатков на балансовых и внебалансовых счетах;

2) определение оптимальной структуры управления и числа работников банка;

3) предоставление в уполномоченный орган и банки-корреспонденты нового документа с образцами подписей членов временной администрации (временного управляющего) и оттиска печати банка (при наличии);

4) определение целесообразности ранее заключенных банком договоров, связанных с его деятельностью, в том числе с лицами, связанными с банком особыми отношениями, и при необходимости принятие мер по расторжению заключенных банком договоров, предусматривающих вложение средств банка, либо внесению в них в одностороннем порядке изменений и дополнений, включая изменения ставок, тарифов и сроков действия;

5) осуществление мер по капитализации банка путем принятия решения об увеличении количества объявленных акций (о выпуске других ценных бумаг) и их размещении на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с законами Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и (или) привлечения субординированного долга со сроком погашения более 5 (пяти) лет;

6) улучшение качества активов путем проведения работы по взысканию просроченной ссудной и дебиторской задолженности, по уступке прав требований по договорам банковского займа и других активов банка, прекращения осуществления любого вида финансирования, увеличения объемов ликвидных активов;

7) увеличение доходности банка путем установления контроля над проведением расходных операций, пересмотра существующих тарифов, ставок вознаграждения, комиссионных по банковским операциям, расходов по оплате труда, общехозяйственных расходов и норм амортизационных отчислений;

8) оценка системы управления рисками в банке и реализация мер по ее улучшению.

Принят: 26.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 16 февраля 2017 г.

Вступает в силу 27.02.2017 г.

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 312 «Об утверждении Правил управления стабилизационным банком, заключения сделок, в отношении совершения которых установлены особые условия, проведения операции по передаче активов и обязательств банка, находящегося в режиме консервации, стабилизационному банку, передачи стабилизационным банком активов и обязательств банку-приобретателю, а также виды активов и обязательств, подлежащих передаче стабилизационному банку»

Временная администрация по управлению банком, находящимся в режиме консервации (временный управляющий банком), обращается в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) для проведения операции по передаче его активов и обязательств стабилизационному банку, в том числе в случае невозможности осуществления операции по одновременной передаче активов и обязательств банка в части или полном размере другому (другим) банку (банкам).

Временная администрация банка, находящегося в режиме консервации (далее - банк), проводит оценку активов и разрабатывает план деятельности стабилизационного банка.

Стабилизационный банк осуществляет свою деятельность в соответствии с планом деятельности стабилизационного банка (п. 4 Гл. 2).

Задачами стабилизационного банка являются:

1) осуществление операции по передаче активов и обязательств стабилизационного банка другому банку-приобретателю;

2) реализация инвестору акций стабилизационного банка на условиях, гарантирующих увеличение собственного капитала стабилизационного банка и его функционирование в соответствии с требованиями банковского законодательства Республики Казахстан.

Функциями стабилизационного банка являются:

1) управление активами и обязательствами стабилизационного банка, в том числе обеспечение наличия активов в размере достаточном для покрытия рисков по активам и исполнения обязательств, наличия обязательств на уровне, не превышающем активы стабилизационного банка;

2) обслуживание и прием платежей по принятым активам;

3) исполнение обязательств с учетом требований, установленных пунктом 4 статьи 61-3 Закона о банках;

4) проведение оценки состояния принятых активов и проведение мероприятий по улучшению качества активов.

Управление стабилизационным банком осуществляется председателем, назначаемым уполномоченным органом.

Принят: 26.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 16 февраля 2017 г.

Вступает в силу 27.02.2017 г.

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 313 «О внесении изменения и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 мая 2013 года № 137 «Об утверждении Правил формирования банками второго уровня динамического резерва и установлении минимального размера динамического резерва, размера ожидаемых потерь»

Вносятся следующие изменение и дополнение:

в Правилах формирования банками второго уровня динамического резерва, утвержденных указанным постановлением:

абзац первый части первой пункта 2 изложен в новой редакции;

дополнен пунктом 2-3;

Принят: 26.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 28 февраля 2017 г.

Вступает в силу 28.02.2017 г. (Подробно см. пункт 5)

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 690 «О внесении изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2008 года № 635 «Об утверждении государственного реестра контрольно-кассовых машин»

Государственный реестр контрольно-кассовых машин, утвержденный указанным приказом, изложен в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Принят: 26.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 31 января 2017 г.

Вступил в силу 11.02.2017 г.

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 27 декабря 2016 года № 569 «О внесении изменения в приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 30 апреля 2007 года № 128-п «Об утверждении Формы паспорта опасных отходов»

Форма паспорта опасных отходов изложена в новой редакции.

Принят: 27.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 7 февраля 2017 г.

Вступает в силу 18.02.2017 г.

Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 28 декабря 2016 года № 346 «Об утверждении Правил о деятельности организаций образования в сфере спорта»

Высшее и послевузовское образование в сфере спорта реализуется в высших учебных заведениях.

Вузы в сфере спорта осуществляют свою деятельность на основании лицензии на занятие образовательной деятельностью, выданной в соответствии с Квалификационными требованиями (далее - квалификационные требования), предъявляемыми к образовательной деятельности, и перечнем документов, подтверждающих соответствие им, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 июня 2015 года № 391.

Управление вузом в сфере спорта осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и уставом вуза.

Принят: 28.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 9 февраля 2017 г.

Вступил в силу 20.02.2017 г.

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 28 декабря 2016 года № 573 «О внесении дополнения в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 762 «Об утверждении Методики расчета платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов»

Методика дополнена главой 3 «Расчет платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов упаковки, электрического и электронного оборудования, ртутных ламп и термометров, батарей, изделий из пластмасс, импортируемых товаров в упаковке».

Принят: 28.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 20 февраля 2017 г.

Вступает в силу 03.03.2017 г.

Приказ и.о. Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2016 года № 1123 «О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 13 января 2016 года № 17 «О распределении квоты»

В приложение к указанному приказу вносятся следующие изменения:

строки порядковые номера 4 и 17 изложены в новой редакции.

Принят: 28.12.2016 г.

Вступил в силу 28.12.2016 г.

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 699 «О внесении изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 17 мая 2016 года № 234 «Об утверждении Правил оформления и использования сопроводительных накладных на табачные изделия»

Правила оформления и использования сопроводительных накладных на табачные изделия изложены в новой редакции.

Правила состоят из:

Глава 1. Общие положения;

Глава 2. Оформление и использование сопроводительных накладных.

Принят: 30.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 17 февраля 2017 г.

Вступает в силу 28.02.2017 г.

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 700 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра финансов Республики Казахстан»

Вносятся изменения в следующие приказы:

1) приказ Министра финансов Республики Казахстан от 25 декабря 2014 года № 585 «Об определении уполномоченного юридического лица в сфере реализации ограниченного в распоряжении имущества налогоплательщика (налогового агента), плательщика и (или) товаров, задержанных органами государственных доходов»:

в преамбулу внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

2) приказ Министра финансов Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 604 «Об утверждении форм налоговых заявлений»:

подпункты 13) - 14) пункта 1 исключены;

приложение 13 «Налоговое заявление о регистрационном учете в качестве налогоплательщика, осуществляющего деятельность по производству бензина (кроме авиационного), дизельного топлива, оптовой и (или) розничной реализации бензина (кроме авиационного), дизельного топлива» исключено;

приложение 14 «Налоговое заявление о регистрационном учете в качестве налогоплательщика, осуществляющего деятельность по производству и (или) оптовой реализации табачных изделий» исключено.

Принят: 29.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 20 февраля 2017 г.

Вступает в силу 03.03.2017 г.

Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 701 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 317 «Об утверждении Правил определения оценочного показателя»

Оценочный показатель - расчетная величина, определяемая жилищным строительным сберегательным банком по каждому договору для формирования очередности выплаты договорных сумм.

В частности, оценочный показатель рассчитывается на ежемесячной основе по договорам, по которым достигнуты минимально необходимая сумма накоплений и минимальный срок накопления 3 (три) года.

Для расчета оценочного показателя месяц содержит 30 (тридцать) дней, квартал - 90 (девяносто) дней, год - 360 (триста шестьдесят) дней.

Формула для расчета оценочного показателя учитывает следующие факторы:

1) полнота и своевременность осуществления вкладчиком платежей (вкладов): значение оценочного показателя снижается при осуществлении вкладчиком несвоевременных платежей либо платежей ниже сумм внесения платежа (вклада), рассчитанных при условии равномерного внесения платежей (вкладов) в течение всего срока накопления;

2) досрочное внесение вкладчиком платежей (вкладов): значение оценочного показателя увеличивается при осуществлении вкладчиком досрочных платежей на первоначальном этапе накопления;

3) длительность срока накопления сбережений: значение оценочного показателя увеличивается по мере увеличения срока накопления;

4) график осуществления вкладчиком накоплений: значение оценочного показателя является более высоким при осуществлении нисходящих по размерам вкладов (от более высоких в первые годы накопления до минимальных в последующие), чем при осуществлении восходящих по размерам вкладов (от минимальных в первые годы до максимальных в последующие).

Минимальное значение оценочного показателя, достижение которого необходимо для получения жилищного займа, определяется жилищным строительным сберегательным банком в зависимости от применяемых тарифных программ банка.

Оценочный показатель применяется для определения очередности выплаты договорных сумм посредством простого сравнения оценочных показателей по различным договорам.

Преимущественное право получения жилищного займа предоставляется вкладчику жилищных строительных сбережений, имеющему наибольшее значение оценочного показателя.

При равном значении оценочных показателей по различным договорам приоритет имеет договор, значение фактического оценочного показателя по которому превышает показатель, рассчитанный строго в соответствии с условиями договора, то есть приоритетными являются договоры, условия которых не нарушаются в части графика и сумм очередных платежей.

Принят: 29.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» 23 февраля 2017 г.

Вступает в силу 05.03.2017 г.

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 702 «Об утверждении формы, Правил и сроков представления нотариусами сведений по сделкам и договорам физических лиц»

В соответствии с подпунктами 1) и 3) пункта 7-3 статьи 583 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и с подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» утверждены:

1) формы сведений по сделкам и договорам физических лиц согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) Правила и сроки представления нотариусами сведений по сделкам и договорам физических лиц согласно приложению 2 к настоящему приказу.

В частности, правила определяют порядок и сроки представления нотариусами сведений по сделкам и договорам физических лиц (далее - Сведения):

1) об имуществе, подлежащем государственной или иной регистрации, а также имуществе, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации;

2) о других сделках и договорах, не указанных в настоящем пункте, в случае если цена, предусмотренная сделкой (договором), превышает 160-кратный минимальный размер заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года.

Сведения представляются нотариусами, работающими в государственных нотариальных конторах, и нотариусами, занимающимися частной практикой по сделкам и договорам физических лиц (далее - нотариусы).

Сведения представляются нотариусами электронным способом посредством информационных систем Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, ежегодно в срок не позднее 31 марта года, следующего за отчетным периодом. Отчетным периодом является календарный год.

Принят: 29.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» 6 февраля 2017 г.

Вступает в силу 01.01.2020 г.

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 1130 «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан»

В некоторые приказы вносятся в следующие изменения и дополнения:

1) в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 294 «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере медицинской деятельности»:

в стандарте государственной услуги «Определение соответствия (несоответствия) потенциального поставщика услуг гарантированного объема бесплатной медицинской помощи предъявляемым требованиям», утвержденным указанным приказом, изменены ряд пунктов и приложений, также дополнен приложениями 12, 13 и 14 согласно приложениям 12, 13 и 14 к настоящему приказу;

2) в приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 июля 2015 года № 638 «Об утверждении Правил выбора поставщика услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и возмещения его затрат»:

в Правилах выбора поставщика услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и возмещения его затрат, утвержденных указанным приказом, изменены ряд пунктов и приложений, также дополнен пунктами 5-1, 18-1, 25-1, 55-1, 68-1, 68-2, 70-1,70-2 и приложениями 4-1, 4-2, 5-1, 5-2, 6-1, 20-1, 20-2.

исключены: приложения 16, 17, 18, 24, 31.

Принят: 29.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 28 февраля 2017 г.

Вступил в силу 01.01.2017 г.

Приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 316 «О внесении изменения в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года № 1187 «Об утверждении Правил проверки подлинности электронной цифровой подписи»

Правила проверки подлинности электронной цифровой подписи, утвержденные указанным приказом, изложены в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Принят: 30.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 9 февраля 2017 г.

Вступил в силу 20.02.2017 г.

Приказ и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 704 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии»

Правила внутреннего контроля - обязательный к соблюдению и реализации документ, разрабатываемый субъектом, в котором содержатся программы осуществления внутреннего контроля (далее - ПВК).

ПВК включают в себя программы в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Настоящие Требования включают в пять программ.

В случае внесения изменений и (или) дополнений в законодательство в сфере противодействия отмывания денег и финансирования терроризма, субъект в течение тридцати календарных дней со дня введения их в действие, вносит соответствующие изменения и (или) дополнения в ПВК.

Принят: 30.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 3 февраля 2017 г.

Вступил в силу 14.02.2017 г.

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 705 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра финансов Республики Казахстан»

В частности, изменения внесены в приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан от 28 апреля 2014 года № 189 «Об утверждении Правил учета временного администратора, реабилитационного, временного и банкротного управляющих, назначения и отстранения реабилитационного и банкротного управляющих, а также Правил повышения квалификации временного администратора, реабилитационного, временного и банкротного управляющих»

Изменение затронули пункты 3,4,5 и 14:

3. Учет временных администраторов, реабилитационных, временных и банкротных управляющих (далее - Учет) вводится в целях единого учета лиц, уведомления которых включены в реестр уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора, для обеспечения возможности выбора кандидатуры администратора.

4. Учет осуществляется уполномоченным органом путем ведения Единого реестра лиц, уведомления которых включены в реестр уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора, (далее - Единый реестр), по форме согласно приложению к настоящим Правилам, который размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

5. Сведения о включении уведомления в реестр и (или) исключения уведомления из реестра уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора вносятся в Единый реестр на следующий день после подачи уведомления о начале деятельности и (или) исключения уведомления из реестра уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора. Сведения о результатах деятельности администраторов вносятся в Единый реестр ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

14. Реабилитационный и банкротный управляющие отстраняются от выполнения возложенных полномочий приказом территориального подразделения уполномоченного органа в случаях, предусмотренных пунктом 10 статьи 12 Закона в течении двух рабочих дней со дня:

1) получения сообщения об исключении уведомления из реестра уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора;

2) поступления заявления от администратора;

3) поступления протокола собрания кредиторов;

4) вынесения акта проверки.»;

Единый реестр лиц, зарегистрированных в уполномоченном органе в целях осуществления деятельности администратора, к указанным Правилам изложить по форме, согласно приложению к настоящему приказу;

Также изменения коснулись пункта 3 Правил повышения квалификации временного администратора, реабилитационного, временного и банкротного управляющих:

3. Временный администратор, реабилитационный, временный и банкротный управляющие повышают свою квалификацию каждые три года с даты внесения их данных в Единый реестр лиц, уведомления которых включены в реестр уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора, предусмотренный Правилами учета временного администратора, реабилитационного, временного и банкротного управляющих, назначения и отстранения реабилитационного и банкротного управляющих, утвержденными уполномоченным органом, в течение всей деятельности.

По мимо этого изменения были внесены в Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 марта 2015 года № 183 «Об утверждении минимальных размеров и Правил выплаты основного вознаграждения администраторам».

Принят: 30.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 17 февраля 2017 г.

Вступает в силу 28.02.2017 г.

Приказ и. о. Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 1140 «О распределении квоты»

Приказ распределяет квоту на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2017 год между областями, городами Астана и Алматы:

1) по видам экономической деятельности;

2) на привлечение трудовых иммигрантов.

Принят: 30.12.2016 г.

Вступил в силу 30.12.2016 г.

Приказ и.о. Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 1142 «О внесении изменений и дополнения в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 279 «Об утверждении стандартов государственных услуг в социально-трудовой сфере»

В приказ вносятся следующие изменения и дополнение:

В пункт 1 - Утвердить стандарты государственных услуг:

подпункт 30) «Выдача и продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы работодателям для осуществления трудовой деятельности на территории соответствующей административно-территориальной единицы, либо в рамках внутрикорпоративного перевода» изложен в новой редакции.

дополнен подпунктом 33) «Выдача справки иностранцу или лицу без гражданства о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства»

Приложение 30 изложено в новой редакции.

Приказ дополнен приложением 33.

Принят: 30.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 11 февраля 2017 г.

Вступает в силу 01.01.2017 г.

Приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 1146 «Об утверждении комплексного плана по охране репродуктивного здоровья мужчин на 2017-2020 годы»

План состоит из 5 пунктов:

1. Совершенствование нормативных правовых актов

2. Повышение качества оказания медицинской помощи путем внедрения передовых технологий

3. Совершенствование оказания медицинской помощи при патологиях репродуктивного здоровья мужчин Республики Казахстан

4. Укрепление и развитие кадрового потенциала

5. Мероприятия, направленные на профилактику заболеваний мужской репродуктивной системы.

Принят: 30.12.2016 г.

Вступает в силу 30.12.2016 г.

Приказ и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 5 января 2017 года № 6 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них»

В частности, программа организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ содержит:

1) процедуру организации внутреннего контроля, включая описание функций субъекта при осуществлении внутреннего контроля;

2) процедуру отказа клиентам в установлении деловых отношений, а также отказа в проведении операции с деньгами и (или) иным имуществом, в случае невозможности принятия мер, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1), 4) и 6) пункта 3 статьи 5 Закона, и принятия мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом с направлением информации об отказе и принятых мерах по замораживанию по форме ФМ-1;

3) процедуру признания сложной, необычно крупной и другой необычной операции, подлежащей изучению, в качестве подозрительной;

4) процедуру представления сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, о фактах отказа клиенту в установлении деловых отношений, прекращения деловых отношений с клиентом, отказа в проведении операции с деньгами и (или) иным имуществом, о мерах по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом в уполномоченный орган, включая указания и регламенты работы в автоматизированных информационных системах и программном обеспечении, используемых для передачи сведений, информации и документов в уполномоченный орган;

5) процедуру фиксирования и хранения документов и сведений, полученных по результатам надлежащей проверки клиента, включая досье клиента и переписку с ним, документов и сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе, подозрительных операциях, а также результатов изучения всех сложных, необычно крупных и других необычных операций.

Документальное фиксирование операций, подлежащих финансовому мониторингу и направляемых в уполномоченный орган, осуществляется в пронумерованном, прошнурованном, скрепленном печатью и подписью субъекта журнале учета сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

В журнале учета сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, фиксируются:

номер и дата передачи информации в уполномоченный орган;

основание для подачи сообщения;

номер и дата извещения о принятии/непринятии формы ФМ-1 уполномоченным органом;

6) процедуру информирования работниками первого руководителя о ставших им известными фактах нарушения законодательства о ПОД/ФТ, ПВК допущенных работниками субъекта.

Принят: 05.01.2017 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 6 февраля 2017 г.

Вступает в силу 17.02.2017 г.

Приказ и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 9 января 2017 года № 8 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 233 «Об установлении норм расходов на проживание и выплату суммы денег обучаемому лицу»

В приказ вносятся следующие изменения:

преамбула изложена в новой редакции;

пункт 1 изложен в новой редакции.

Приказ дополнен:

приложением №7 - Нормы расходов автономной организации образования, определенной подпунктом 2) пункта 1 статьи 135-1 Налогового кодекса, на проживание физических лиц, обучающихся в такой автономной организации образования, при направлении физического лица за пределы Республики Казахстан для обучения и (или) прохождения профессиональной практики, участия в мероприятии внеурочной деятельности, которые применяются при определении доходов физического лица, не подлежащих налогообложению;

приложением №8 - Нормы расходов автономной организации образования, определенной подпунктом 2) пункта 1 статьи 135-1 Налогового Кодекса, на проживание физических лиц, обучающихся в такой автономной организации образования, при направлении физического лица в пределах Республики Казахстан для обучения и (или) прохождения профессиональной практики, участия в мероприятии внеурочной деятельности, которые применяются при определении доходов физического лица, не подлежащих налогообложению

Принят: 09.01.2017 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 17 февраля 2017 г.

Вступает в силу 28.02.2017 г.

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 января 2017 года № 12 «О внесении изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 250 «Об установлении критериев отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования»

Критерии отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования изложены в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Принят: 11.01.2017 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 3 февраля 2017 г.

Вступил в силу 14.02.2017 г.

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 18 января 2017 года № 20 «Об утверждении форм документов для участия в закупе лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования»

В соответствии с пунктами 36, 53, 62, 65, 95, 104, 107, 112, 131, 139, 189, 191, 268, 279, 313, 323, 393, 426, 439, 468 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, утверждены 22 формы документов.

Принят: 18.01.2017 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 8 февраля 2017 г.

Вступил в силу 24.01.2017 г.

Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 января 2017 года № 33 «Об утверждении перечня товаров, произведенных на территории свободного склада исключительно из сырья и (или) материалов, помещенных под таможенную процедуру свободного склада до 1 января 2017 года, и реализуемого владельцем свободного склада на территории Республики Казахстан»

Приказ утверждает перечень товаров, произведенных на территории свободного склада исключительно из сырья и (или) материалов, помещенных под таможенную процедуру свободного склада до 1 января 2017 года, и реализуемых владельцем свободного склада на территории Республики Казахстан.

Принят: 19.01.2017 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 22 февраля 2017 г.

Вступает в силу 22.02.2017 г.

Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 января 2017 года № 34 «Об утверждении формы подтверждения об использовании при производстве товара сырья и (или) материалов, которые были помещены под таможенную процедуру свободного склада до 1 января 2017 года»

Приказ утверждает форму подтверждения об использовании при производстве товара сырья и (или) материалов, которые были помещены под таможенную процедуру свободного склада до 1 января 2017 года.

Принят: 19.01.2017 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 22 февраля 2017 г.

Вступает в силу 22.02.2017 г.

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 января 2017 года № 20 «О некоторых вопросах распределения объемов тарифных квот на ввоз отдельных видов мяса»

Приказ утверждает:

1) объемы тарифных квот на 2017 год для ввоза на территорию Республики Казахстан мяса, происходящего и ввезенного из стран, с которыми у стран-участников Евразийского экономического союза не заключены соглашения о свободной торговле либо существуют изъятия из режима свободной торговли в отношении товаров;

2) распределение объемов тарифных квот между историческими поставщиками на 2017 год (1-й этап).

Принят: 25.01.2017 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 21 февраля 2017 г.

Вступает в силу 04.03.2017 г.

Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 января 2017 года № 29 «О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 4-3/177 «Об утверждении Правил субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства, стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур и стоимости затрат на возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте»

Правила субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства, стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур и стоимости затрат на возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте, утвержденные указанным приказом, изложены в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Принят: 27.01.2017 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 20 февраля 2017 г.

Вступает в силу 21.02.2017 г.

Приказ заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 января 2017 года № 30 «Об утверждении Правил субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства»

Направления, подлежащие субсидированию:

1) на развитие племенного животноводства:

удешевление затрат на ведение селекционной и племенной работы с маточным поголовьем крупного рогатого скота, овец, маралов (оленей), а также пчелосемьями;

удешевление затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, свиней, верблюдов, маралов (оленей) у отечественных и зарубежных хозяйств;

удешевление затрат на приобретение племенного суточного молодняка мясного и яичного направлений птиц родительской/прародительской формы у отечественных и зарубежных хозяйств;

удешевление затрат физических и юридических лиц на содержание племенных быков-производителей мясных, молочных и молочно-мясных пород, используемых для воспроизводства стада;

возмещение до 100% затрат:

дистрибьютерных центров по реализации семени племенных животных (далее - дистрибьютерный центр);

племенных центров (далее - поставщики) на оказание услуг по искусственному осеменению маточного поголовья крупного рогатого скота и овец в личных подсобных хозяйствах.

возмещение до 50% затрат дистрибьютерных центров и племенных центров на приобретение специальной техники и технологического оборудования, используемого для хранения и организации искусственного осеменения маточного поголовья сельскохозяйственных животных;

2) на повышение продуктивности и качества продукции животноводства:

удешевление стоимости откорма бычков, производства ягнятины, свинины, конины, верблюжатины, мяса птицы (бройлер, индейка, мясо водоплавающей птицы), пищевое яйцо (куриное и перепелиное яйцо), молока (коровье, кобылье, верблюжье, козье), тонкорунной и полутонкорунной шерсти;

удешевление стоимости комбикормов, произведенных комбикормовыми заводами и реализованных сельскохозяйственным кооперативам;

удешевление до 50% стоимости затрат на корма сельскохозяйственных животных.

Нормативы субсидий указаны в приложении 1 к настоящим Правилам.

Принят: 27.01.2017 г.

Опубликован: «Казахстанская правда» от 23 февраля 2017 г., № 38.

Вступает в силу 24.02.2017 г.

Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 января 2017 года № 31 «О внесении изменения в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 апреля 2015 года № 4-4/305 «Об утверждении Правил субсидирования стоимости удобрений (за исключением органических)»

Правила субсидирования стоимости удобрений (за исключением органических), утвержденные приказом, изложены в новой редакции, согласно приложению к приказу.

Принят: 27.01.2017 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 24 февраля 2017 г.

Вступает в силу 07.03.2017 г.

Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 января 2017 года № 33 «О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 4-1/168 «Об утверждении Правил субсидирования стоимости затрат на закладку и выращивание (в том числе восстановление) многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда»

Правила субсидирования стоимости затрат на закладку и выращивание (в том числе восстановление) многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда изложены в новой редакции.

Принят: 27.01.2017 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 25 февраля 2017 г.

Вступает в силу 08.03.2017 г.

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 февраля 2017 года № 36 «Об утверждении Правил ценообразования на общественно значимых рынках»

В частности, для формирования предельной цены Субъектом осуществляется раздельный учет затрат по каждому виду, товаров (работ, услуг).

В случае отсутствия у Субъекта раздельного учета затрат по видам, товаров (работ, услуг), затраты Субъекта разделяются по видам реализуемых товаров (работ, услуг) на основе косвенных методов, предусматривающих определение затрат, относящихся к определенному виду деятельности Субъекта, реализующих товары (работы, услуги) по удельному весу доходов (объемов, затрат на оплату труда производственного персонала) в общих затратах Субъекта.

При формировании предельной цены в себестоимости учитываются расходы, непосредственно относящиеся к производству (оказанию, реализации) товаров (работ, услуг), подтвержденные обосновывающими материалами (договорами, счет-фактурами, финансовыми документами и иными подтверждающими расходы документами), в том числе:

1) материальные расходы, определяемые исходя из их цен, предусмотренные в подтверждающих документах (договоры, счет-фактуры, платежные поручения), и физического объема материальных ресурсов, исходя из применяемых норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии материальных ресурсов на выпуск единицы товаров (работ, услуг) и (или) годовых норм материальных ресурсов;

2) на оплату труда персонала, включая выплаты доплат и надбавок за условия труда, предусмотренные системой оплаты труда в соответствии с трудовым законодательством, учитываются при формировании предельной цены, при этом при определении расходов на оплату труда, в расчет принимается фактическая численность персонала (административно-управленческого и производственного), не превышающая нормативную численность (при наличии), и среднемесячная заработная плата, принятая в действующей цене, с учетом прогнозируемого изменения уровня инфляции;

3) амортизационные отчисления основных средств и нематериальных активов рассчитываются по прямолинейному (равномерному) методу начисления и включаются в затратную часть предельной цены. Амортизационные отчисления направляются на реализацию инвестиционных программ (проектов) и (или) на проведение капитальных ремонтных работ, приводящих к увеличению стоимости основных средств;

4) средства, направляемые Субъектом на текущий и капитальный ремонты и другие ремонтно-восстановительные работы, не приводящие к росту стоимости основных средств, включаются в затратную часть предельной цены на основании подтверждающих документов о необходимости такой работы (документальное техническое подтверждение необходимости проведения таких работ, сводные сметные расчеты, объектные, локальных и ресурсные сметы (отдельно по каждому объекту), в том числе по объектам, находящимся в доверительном управлении Субъекта (при условии, если договор доверительного управления содержит требования о проведении такого ремонта, не приводящего к росту стоимости основных средств);

5) прочие производственные расходы, непосредственно относящиеся к производимому и (или) реализуемому товару (работе, услуге), включаются в затратную часть предельной цены на основании подтверждающих документов с учетом отраслевых особенностей;

6) расходы, в ценах которых учитывается выплата вознаграждения за заемные средства на реализацию инвестиционной программы, при наличии инвестиционной программы (проекта);

7) расходы на выплату вознаграждения за заемные средства, привлеченные для пополнения оборотных средств, необходимых для оказания услуги, в случае, если оплата за оказываемые услуги производится по факту их оказания;

8) на приобретаемые аудиторские, маркетинговые услуги;

9) на оплату за эмиссию в окружающую среду;

10) на обязательные виды страхования, налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, учитываемые в расходах периода.

Принят: 01.02.2017 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 20 февраля 2017 г.

Вступает в силу 20.02.2017 г.

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 февраля 2017 года № 37 «О внесении изменения в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 306 «Об утверждении Правил создания экспертных комиссий (экспертных групп) и привлечения специалистов (специализированных институтов и организаций) для участия в комплексной вневедомственной и градостроительной экспертизе»

Правила создания экспертных комиссий (экспертных групп) и привлечения специалистов (специализированных институтов и организаций) для участия в комплексной вневедомственной и градостроительной экспертизе, утвержденные указанным приказом, изложены в новой редакции.

Принят: 01.02.2017 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 27 февраля 2017 г.

Вступает в силу 10.03.2017 г.

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 6 февраля 2017 года № 74 «Об утверждении формы заявки на предоставление инвестиционных преференций в рамках реализации специального инвестиционного проекта и правил ее приема и регистрации»

Специальный инвестиционный проект - инвестиционный проект, реализованный и (или) реализуемый юридическим лицом Республики Казахстан, зарегистрированным в качестве участника специальной экономической зоны до 1 января 2012 года или владельца свободного склада в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан до 1 января 2012 года, либо проект, реализованный юридическим лицом Республики Казахстан, заключившим соглашение о промышленной сборке моторных транспортных средств.

Заявителем в уполномоченный орган по инвестициям (далее - уполномоченный орган) подается заявка на предоставление инвестиционных преференций в рамках реализации специального инвестиционного проекта (далее - заявка) по форме, согласно приложению 1 к приказу.

Заявка принимается и регистрируется в канцелярии уполномоченного органа в день подачи, с присвоением регистрационного номера и даты, после чего передается первому руководителю уполномоченного органа либо его заместителю.

В день регистрации заявки руководитель уполномоченного органа либо его заместитель передают заявку в структурное подразделение уполномоченного органа, непосредственно осуществляющего рассмотрение заявки.

Принят: 06.02.2017 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 22 февраля 2017 г.

Вступает в силу 22.02.2017 г.

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 7 февраля 2017 года № 75 «Об утверждении типового специального инвестиционного контракта»

Предметом специального инвестиционного контракта является предоставление Юридическому лицу инвестиционных преференций в виде освобождения от обложения таможенными пошлинами импортируемых для производства готовой продукции в соответствии с Приложением к настоящему специальному инвестиционному контракту технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и (или) материалов, а также сырья и (или) материалов в составе готовой продукции, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в сфере предпринимательства в рамках специального инвестиционного проекта.

Принят: 07.02.2017 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 22 февраля 2017 г.

Вступает в силу 22.02.2017 г.

Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 8 февраля 2017 года № 85 «Об утверждении Правил и условий заключения и расторжения специального инвестиционного контракта»

Специальный инвестиционный контракт - договор, предусматривающий предоставление инвестиционных преференций для специального инвестиционного проекта;

Для заключения специального инвестиционного контракта заявителем в уполномоченный орган по инвестициям (далее - уполномоченный орган) подается заявка на предоставление инвестиционных преференций в рамках реализации специального инвестиционного проекта (далее - Заявка) по форме, устанавливаемой уполномоченным органом в соответствии с пунктом 1-1 статьи 292 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V (далее - Кодекс).

Уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявки на предоставление инвестиционных преференций для специального инвестиционного проекта подготавливает для подписания специальный инвестиционный контракт в соответствии с пунктом 2 статьи 295-1 Кодекса.

Специальный инвестиционный контракт заключается при соответствии заявителя одному из следующих условий:

1) заявитель зарегистрирован в качестве участника специальной экономической зоны до 1 января 2012 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан о специальных экономических зонах;

2) заявитель зарегистрирован в качестве владельца свободного склада до 1 января 2012 года в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан;

3) заявителем заключено соглашение о промышленной сборке моторных транспортных средств.

Принят: 08.02.2017 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 23 февраля 2017 г.

Вступает в силу 23.02.2017 г.

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 18 января 2017 года № 21 «Об утверждении форм документов для участия в закупе услуг по хранению и транспортировке лекарственных средств и изделий медицинского назначения единым дистрибьютором в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования»

В соответствии с пунктами 30, 32, 39, 85, 89 и 90 Правил закупа услуг по хранению и транспортировке лекарственных средств и изделий медицинского назначения единым дистрибьютором в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 июля 2015 года № 515, утверждены:

1) форму заявки на участие в конкурсе согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) форму описи документов, прилагаемых к заявке потенциального поставщика, согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) форму справки об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика согласно приложению 3 к настоящему приказу;

4) форму сведений о наличии и количестве специалистов с указанием их квалификации, стажа работ по специальности согласно приложению 4 к настоящему приказу;

5) форму сведений о квалификации, подтверждающей опыт работы на фармацевтическом рынке согласно приложению 5 к настоящему приказу;

6) форму ценового предложения согласно приложению 6 к настоящему приказу;

7) форму банковской гарантии (вид обеспечения конкурсной заявки) согласно приложению 7 к настоящему приказу;

8) форму долгосрочного договора согласно приложению 8 к настоящему приказу;

9) форму дополнительного соглашения согласно приложению 9 к настоящему приказу;

10) форму банковской гарантии согласно приложению 10 к настоящему приказу.

Принят: 18.01.2017 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 6 февраля 2017 г.

Вступил в силу 24.01.2017 г.

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2017 года № 30 «Об официальной ставке рефинансирования»

Установлено, что с 1 апреля 2017 года значение официальной ставки рефинансирования приравнивается к значению базовой ставки, установленному на соответствующую дату.

Принят: 24.02.2017 г.

Вступил в силу 24.02.2017 г.

Приказы руководителей ведомств центральных государственных органов

Приказ Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 91 «Об утверждении технического регламента «Общие требования к телекоммуникационному оборудованию по обеспечению проведения оперативно-розыскных мероприятий, сбора и хранения служебной информации об абонентах»

В частности, требования настоящего технического регламента распространяются на телекоммуникационное оборудование, классифицируемое согласно единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза в товарной позиции 8517 группы 85, в субпозиции аппаратуры для передачи или приема голоса, изображения или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи, следующих видов:

1) коммутационное оборудование сетей фиксированной телефонной связи;

2) коммутационное оборудование сетей сотовой, спутниковой и другой подвижной телефонной связи;

3) коммутационное оборудование сетей передачи данных фиксированной связи, обеспечивающих доступ в Интернет;

4) коммутационное оборудование сетей передачи данных сотовой, спутниковой и другой подвижной связи, обеспечивающих доступ в Интернет.

Коммутационное оборудование, указанное в пункте 2 (далее - коммутационное оборудование), идентифицируется по функциональному назначению для коммутации и передачи сигналов согласно проектной, договорной, технической документации и (или) маркировке.

Коммутационное оборудование не предназначено для обработки, хранения, использования информации, содержащей государственные секреты.

Критерием идентификации коммутационного оборудования по функциональному назначению является коммутация электромагнитных или оптических сигналов при осуществлении соединений абонентов для передачи телефонных, голосовых, документальных, текстовых, графических, аудио и видео сообщений.

Также опасными факторами (рисками) коммутационного оборудования, отрицательно влияющими на проведение ОРМ и сбор и хранение СИА, являются:

1) ограничение или отсутствие технических возможностей проведения ОРМ, сбора и хранения СИА;

2) несанкционированный доступ к средствам проведения ОРМ и средствам сбора и хранения СИА;

3) использование средств проведения ОРМ и средств сбора и хранения СИА в преступных и противоправных целях.

Принят: 20.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 7 февраля 2017 г.

Вступает в силу 08.02.2018 г.

Приказ и.о. Председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 22 декабря 2016 года № 287 «О введении запрета на проведение санитарных рубок в хвойных насаждениях на участках государственного лесного фонда»

С 1 февраля 2017 года введен запрет на проведение санитарных рубок в хвойных насаждениях на участках государственного лесного фонда до получения результатов научных исследований болезней и вредителей леса в хвойных насаждениях и свежих материалов лесоустройства, установив при этом срок вывозки заготовленной древесины до 1 мая 2017 года.

Принят: 22.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 31 января 2017 г.

Вступил в силу 11.02.2017 г.

Приказ Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 324 «Об утверждении Методики построения индексов цен производителей на услуги»

Методика определяет основные аспекты и методы общегосударственных статистических наблюдений за уровнем цен производителей на услуги, отбор обследуемых выборочных совокупностей, формирование весов и расчет индексов цен различного уровня агрегирования.

Методика применяется Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (далее - Комитет) и его территориальными органами при проведении общегосударственных статистических наблюдений за ценами и построении индексов цен производителей на услуги.

Методика разработана с учетом принципов и рекомендаций «Руководства по индексу цен производителей: теория и практика», подготовленного Международной организацией труда, Международным Валютным Фондом, Организацией экономического сотрудничества и развития, Статистическим бюро Европейских сообществ, Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций и Всемирным банком, и «Методологического руководства Евростата и Организации Экономического Сотрудничества и Развития по разработке индексов цен производителей для услуг».

Индекс цен производителей на услуги (далее - ИЦПУ) характеризует изменение цен внутренних производителей в секторе услуг и является субиндексом индекса цен производителей.

Целью построения ИЦПУ является измерение среднего изменения цен на различные виды услуг в момент их оказания.

Принят: 26.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 6 февраля 2017 г.

Вступает в силу 17.02.2017 г.

Приказ Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 328 «Об утверждении Методики по формированию показателей неформальной занятости населения»

Методика определяет основные аспекты в области статистического измерения показателей неформальной занятости населения.

Неформальный сектор включает организации, занятых производством товаров и услуг с целью обеспечения работой и доходами участвовавших в них физических лиц, и обладающих характерными чертами домашних хозяйств.

Неформальный сектор определяется на основе характеристик организаций, осуществляющих деятельность.

Организации неформального сектора имеют следующие особенности:

отсутствие государственной регистрации организации;

низкий уровень организации и малый масштаб деятельности;

не являются самостоятельными юридическими структурами, созданными отдельно от домашнего хозяйства или его членов;

основные фонды и другие активы принадлежат не организациям, а их владельцам;

не вступают в сделки или другие договорные отношения с другими организациями и не принимают обязательства от собственного имени;

владельцы организуют производственную деятельность и отвечают без ограничений по всем обязательствам, связанным с производственным процессом;

трудовые отношения основаны не на договорах с формальным соблюдением гарантий, а на основе устной договоренности о занятости, или родственных и личных отношениях;

предпринимательская деятельность осуществляется с привлечением неоплачиваемых членов семьи или одного, нескольких наемных работников;

основные фонды, используются для производственных и личных целей;

отсутствует доступ или имеется ограниченный доступ к организованным рынкам, кредитным учреждениям, современным технологиям, профессиональному обучению и другому;

деятельность осуществляется, без постоянного помещения или на дому.

Принят: 29.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 7 февраля 2017 г.

Вступил в силу 18.02.2017 г.

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 8 декабря 2016 года № 78 «Об утверждении Правил государственного контроля за качеством оказания государственных услуг»

Внешний государственный контроль за качеством оказания государственных услуг (далее - Внешний государственный контроль) осуществляется Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (далее - Агентство) и его территориальными органами в форме проверки и мониторинга соблюдения законодательства Республики Казахстан в сфере оказания государственных услуг Проверяемыми субъектами.

Внутренний государственный контроль за качеством оказания государственных услуг (далее - Внутренний государственный контроль) осуществляется в форме контрольного мероприятия и мониторинга качества оказания государственных услуг соответствующими структурными подразделениями центральных государственных органов и их ведомств, местных исполнительных органов, координирующими вопросы оказания государственных услуг.

Территориальные подразделения центральных государственных органов и их ведомств проводят мониторинг качества оказания государственных услуг и представляют информацию по разделу «Информация о результатах мониторинга качества оказания государственных услуг» приложения 1 «Отчет о работе центрального государственного органа, его ведомств, территориальных органов, подведомственных организаций по внутреннему контролю за качеством оказания государственных услуг» настоящих Правил.

Структурное подразделение центрального государственного органа, его ведомства, координирующее вопросы оказания государственных услуг, проводит Внутренний государственный контроль за качеством государственных услуг, оказываемых центральным государственным органом, его ведомством, подведомственными организациями, а также физическими и юридическими лицами, координация деятельности которых осуществляется центральным государственным органом.

Структурное подразделение местного исполнительного органа, координирующее вопросы оказания государственных услуг, проводит Внутренний государственный контроль за качеством государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами соответствующей административно-территориальной единицы, подведомственными организациями, а также физическими и юридическими лицами, координация деятельности которых осуществляется местным исполнительным органом.

Принят: 08.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 1 февраля 2017 г.

Вступает в силу 12.02.2017 г.

Проекты документов

Досье на проект Закона Республики Казахстан «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров» (февраль 2017 года)

Целью Конвенции является обеспечение современного, единообразного и справедливого режима заключения договоров международной купли-продажи товаров, что в значительной степени способствует установлению определенности в торговых обменах и снижению операционных издержек.

Участниками Конвенции являются 85 государств, представляющих страны, на которые приходится более двух третей мировой торговли и ряд основных торговых партнеров Казахстана, таких как Китай, Франция, Германия, Италия и Россия. Кроме того, 12 из 15 постсоветских стран присоединились к Конвенции (кроме Казахстана, Таджикистана и Туркменистана), а также 24 государств из 28 государств-членов Европейского Союза.

Досье на проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти» (февраль 2017 года)

Целью принятия законопроекта является демократизации политической системы, повышение ответственности и эффективности органов судебной и исполнительной власти.

Предметом регулирования законопроекта являются общественные отношения в области государственного управления.

Законопроект состоит из двух статей.

В статье 1 предполагается внесение поправок в Конституционные Законы Республики Казахстан «О Правительстве Республики Казахстан», «О Президенте Республики Казахстан» и «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан».

Статьей 2 определяется порядок введения в действие законопроекта.

Досье на проект Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) (февраль 2017 года)

Основной целью принятия законопроекта является совершенствование налоговой политики, улучшение налогового администрирования, повышение эффективности государственных услуг в сфере налогообложения.

Разработка нового Налогового кодекса продиктовано условиями глобальной интеграции Казахстана с мировым сообществом (ВТО, ЕАЭС, вхождение Казахстана в 30 конкурентоспособных стран и стремление к стандартам ОЭСР), реализуется в рамках исполнения Послания Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. народу Казахстана от 30 ноября 2015 года «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие», Общенационального плана мероприятий по реализации послания Главы Государства к народу Казахстана от 30 ноября 2015 года «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие», а также 44 и 45 шагов Плана Нации «100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ.

Общественные отношения, возникающие в сфере налогообложения.

5. Структура законопроекта

Проект Кодекса состоит из следующих частей:

Общая часть

Особенная часть

Администрирование

Досье на проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти» (февраль 2017 года)

Законопроект разработан с целью демократизации политической системы, повышения ответственности и эффективности органов исполнительной власти.

Предметом регулирования законопроекта являются общественные отношения в области государственного управления.

Законопроект состоит из двух статей:

статья 1 предусматривает внесение изменений и дополнений в Земельный, Водный, Бюджетный, Предпринимательский кодексы, а также законы Республики Казахстан «Об особом статусе города Алматы», «Об административных процедурах», «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», «О праздниках в Республике Казахстан», «О дипломатической службе Республики Казахстан», «О правах ребенка в Республике Казахстан», «О валютном регулировании и валютном контроле», «О концессиях», «О статусе столицы Республики Казахстан», «О недрах и недропользовании», «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации», «О государственном имуществе», «О специальных экономических зонах в Республике Казахстан», «Об инновационном кластере «Парк инновационных технологий», «О государственно-частном партнерстве», «О благотворительности», «О противодействии коррупции», «О государственной службе Республики Казахстан», «О государственных закупках», «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан», «О правовых актах».

статья 2 регулирует порядок введения в действие законопроекта.

Досье на проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения» (февраль 2017 года)

Целью проекта Закона является приведение законодательных актов в соответствие с проектом Кодекса.

Предметом регулирования законопроекта выступают общественные отношения, возникающие в рамках законодательства Республики Казахстан в области налогообложения.

Проект Закона состоит из двух статей:

Статья 1 вносит изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1) Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года «Бюджетный кодекс Республики Казахстан»;

2) Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года «Предпринимательский кодекс Республики Казахстан»;

3) Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»;

4) Закон Республики Казахстан от 24 июня 2010 года «О недрах и недропользовании».

Статья 2 устанавливает порядок введения проекта Закона в действие.

Досье на проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости и миграции населения» (февраль 2017 года)

Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам занятости и миграции населения» разработан в целях совершенствования и развития законодательства Республики Казахстан с учетом принятой Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства.

Предметом регулирования Законопроекта являются общественные отношения, возникающие в сфере занятости и миграции населения.

Законопроект состоит из 2 статей.

Статья 1 определяет содержание вносимых изменений и дополнений в:

1 Кодекс:

1) Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года.

2 Закона:

1) Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года «О миграции населения»;

2) Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О занятости населения».

Статья 2 определяет порядок введения в действие Законопроекта.

Досье на проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам контроля над оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров» (февраль 2017 года)

Основной целью разработки и принятия законопроекта является модернизация существующей законодательной антинаркотической системы для обеспечения адекватности и своевременности принимаемых государством мер в противодействии новым вызовам и угрозам наркобизнеса и транснациональной организованной наркопреступности, а также повышения уровня защищенности неотъемлемых прав граждан на жизнь и здоровье.

Законопроект направлен на расширение сфер применения действующего законодательства как в отношении уже существующих аналогов наркотиков, так и потенциально опасных психоактивных веществ, появление которых возможно в будущем.

Законопроектом определяется общественные отношения, связанные с наличием правовых оснований для привлечения к ответственности лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, а также потенциально опасных психоактивных веществ, появление которых возможно в незаконном обороте.

Законопроект состоит из двух статей.

Статьей 1 предусматривается внесение изменений и дополнений в следующие Законы Республики Казахстан:

Уголовный кодекс Республики Казахстан;

Закон Республики Казахстан «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими».

Статьей 2 определяются сроки и порядок введения в действие Законопроекта.

Досье на проект Закона Республики Казахстан «О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза» (февраль 2017 года)

Проект Закона Республики Казахстан «О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза» (далее - проект Закона) разработан в целях ратификации Договора o Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, совершенного в Санкт-Петербурге 26 декабря 2016 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Договором о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (далее - Договор) вводятся новые приоритетные направления в сфере таможенного регулирования, как:

1. Использование механизма «единого окна» при совершении таможенных операций, связанных с прибытием (убытием) товаров на таможенную территорию, таможенным декларированием и выпуском товаров.

2. Возможность подачи таможенной декларации без представления таможенному органу документов, на основании которых она заполнена.

3. Приоритет электронного таможенного декларирования и применение письменного декларирования только в определенных случаях.

4. Осуществление выпуска товаров в течение четырех часов c момента регистрации таможенной декларации.

5. Возможность совершения таможенных операций, связанных с регистрацией таможенной декларации и выпуском товаров автоматически, информационными системами таможенных органов.

6. Увеличение категорий юридических лиц, которым может быть присвоен статус Уполномоченного экономического оператора (далее - УЭО), введена трехуровневая система присвоения такого статуса и модернизация критериев (условий) его присвоения, расширены списки специальных упрощений для УЭО, в том числе касающихся таможенного контроля на всей территории Евразийского экономического союза.

Договор вступает в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления o выполнении государствами-членами Евразийского экономического союза внутригосударственных процедур.

Досье на проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовно-исполнительного законодательства» (февраль 2017 года)

Документ призван привести законодательство в соответствие с положениями Уголовно-исполнительного кодекса, в который введены такие новеллы, как система индивидуализации наказания, поощрение трудоустройства осужденных и др. Поправки затронут порядок работы органов занятости, социального обеспечения, системы профессионального обучения, учреждений уголовно-исполнительной системы. Изменения также вносятся в акты, регламентирующие взаимодействие между органами уголовно-исполнительной системы и другими государственными органами, вовлеченными в процесс исполнения наказания.

Законопроектом вносятся поправки в 20 законодательных актов Республики Казахстан, включая 5 кодексов (Кодекс о браке (супружестве) и семье, Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный и Гражданский процессуальный кодексы), а также 15 законов («Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», «О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества», «Об органах внутренних дел Республики Казахстан», «Об образовании» и др.).

Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы

Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы

Содержание

I Внешние и внутренние условия развития экономики

1 Основные тенденции социально-экономического развития Республики Казахстан в 2015 - 2016 годах

2 Перспективы развития и сценарные прогнозы

II Цели и задачи экономической политики на 2017 - 2021 годы

III Основные направления и меры экономической политики

1. Обеспечение макроэкономической стабильности

1.1 Денежно-кредитная политика

1.2 Бюджетно-налоговая политика

2. Модернизация экономики на основе диверсификации

2.1 Развитие отраслей экономики

2.2 Тарифная и антимонопольная политика

2.3 Улучшение бизнес-климата

2.4 Улучшение инвестиционного климата

3. Социальная сфера и улучшение условий жизни населения

4. Сбалансированное региональное развитие

5. Формирование эффективной системы государственного управления

6. Международная интеграция и взаимодействие

IV Прогноз показателей социально-экономического развития на 2017 - 2021 годы

1. Факторы экономического роста

2. Прогноз развития отраслей экономики

3. Прогноз денежно-кредитной политики

4. Прогноз платежного баланса

5. Прогноз показателей социальной сферы

V Прогноз бюджетных параметров Республики Казахстан на 2017 - 2019 годы

1. Прогнозы государственного и республиканского бюджетов, Национального фонда Республики Казахстан, консолидированного бюджета Республики Казахстан

2. Приоритеты расходов бюджета на 2017 - 2019 годы

3. Новые инициативы расходов

Приложение: Основные показатели прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы (таблицы)

Одобрен: протокол от 31.08.2016 г., № 29.

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Март

Закон вносящий изменения и дополнения в Конституцию

Конституционный закон Республики Казахстан

Законы Республики Казахстан

Указы Президента Республики Казахстан

Постановления Правительства Республики Казахстан

Приказы министров Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан

Приказы руководителей ведомств центральных государственных органов

Нормативное постановление Конституционного Совета Республики Казахстан

Проекты документов

Закон вносящий изменения и дополнения в Конституцию

Закон Республики Казахстан от 10 марта 2017 года № 51-VI «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписан закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

Большой блок поправок затрагивает вопросы перераспределения властных полномочий Президента, Парламента и Правительства.

В частности, поправки в статью 91 Конституции закрепляют незыблемость независимости государства, а также обязательное наличие заключения Конституционного Совета Республики по изменениям и дополнениям в Основной закон.

На конституционном уровне закрепляются гарантии неизменности главной ценности - независимости государства. В статье 91 Конституции прямо устанавливается, что наряду с унитарностью, территориальной целостностью республики и формой правления ни в каких случаях, даже путем пересмотра Основного закона, не может быть изменена независимость страны.

Для обеспечения незыблемости данных конституционных положений устанавливается, что изменения и дополнения в Конституцию могут быть вынесены на республиканский референдум или на рассмотрение Парламента только при наличии заключения Конституционного Совета об их соответствии отмеченным требованиям. Субъектом обращения по данному вопросу определяется Глава государства

Важное уточнение в пункт 1 статьи 49 Конституции в части того, что Парламент является высшим представительным органом Республики, осуществляющим не просто законодательные функции, а осуществляющим в соответствии со статьей 3 Конституции, законодательную власть.

Поправка в подпункт 6) статьи 57 Конституции о праве заслушивать отчеты членов Правительства по вопросам их деятельности и обращения к Президенту об освобождении их от должности в случае неисполнения ими законов. В этом случае Президент освобождает члена Правительства от должности.

Согласно новой редакции пункта 2 статьи 61 Президент вправе определять приоритетность рассмотрения проектов законов, означающее, что соответствующие законопроекты должны быть приняты в первоочередном порядке в течение двух месяцев.

Существенное изменение в пункт 1 статьи 70, в соответствии с которым Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Мажилисом. Эта норма повышает ответственность депутатов, а также усиливает партийный принцип выборной системы страны.

Кроме того, поправки в статью 44 предусматривают передачу от Президента Правительству полномочия по утверждению государственных программ и единой системы финансирования и оплаты труда работников всех органов, содержащихся за счет средств государственного бюджета.

Эта задача будет решаться Правительством по согласованию с Главой государства.

Исключается право Главы государства отменять либо приостанавливать действие актов Правительства и Премьер-Министра. Тем самым всю полноту ответственности за свои акты будет нести само Правительство.

Вместе с тем Президент Республики в интересах защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения национальной безопасности, суверенитета и целостности государства может направлять обращения в Конституционный Совет для рассмотрения вступившего в силу закона или иного правового акта на соответствие Конституции.

Отдельные поправки касаются суда и прокуратуры.

В пункте 3 статьи 79 Конституции были установлены квалификационные требования к судьям. Эти же требования указаны и в Конституционном законе «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан». Законом предлагается конкретизировать квалификационные требования к судьям только конституционным законом.

Норма статьи 81 об осуществлении Верховным Судом надзора за деятельностью судов заменяется уточнением, что Верховный Суд в предусмотренных законом случаях рассматривает отнесенные к его подсудности судебные дела.

Изменения, внесенные в пункт 1 статьи 83, касаются обобщения отдельных функций прокуратуры, поскольку они осуществляются прокуратурой в рамках высшего надзора за соблюдением законности на территории Республики Казахстан.

В новой редакции основные функции прокуратуры изложены объемно и вместе с тем компактно со ссылкой на закон.

При этом предусматривается, что прокуратура осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории страны, представляет интересы государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование.

Также закон содержит нормы, касающиеся местных представительных и исполнительных органов.

В частности, в пункт 5 статьи 86 внесены изменения, согласно которым полномочия маслихата прекращаются досрочно Президентом Республики Казахстан после консультаций с Премьер-Министром и Председателями Палат Парламента.

Такое коллегиальное решение обеспечивает его обоснованность и необходимость, и повышает статус маслихатов.

В пункте 4 статьи 87 на уровень закона отнесен порядок назначения или избрания на должность акимов городского, районного и сельского уровня, а также освобождения их от должности.

Принят: 10.03.2017 г.

Опубликован: «Казахстанская правда» от 14 марта 2017 г.

Вступает в силу 14.03 2017 г.

Конституционный закон Республики Казахстан

Конституционный закон Республики Казахстан от 13 марта 2017 года № 52-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан»

Изменения и дополнения вносятся в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1) Конституционный закон Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года № 2464 «О выборах в Республике Казахстан»;

2) Конституционный закон Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года № 132-II «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан»;

3) Конституционный закон Республики Казахстан от 7 декабря 2015 года № 438-V «О Международном финансовом центре «Астана».

Принят: 13.03.2017 г.

Опубликован: «Казахстанская правда» от 15 марта 2017 г.

Вступает в силу 26.03 2017 г.

Законы Республики Казахстан

Закон Республики Казахстан от 27 февраля 2017 года № 49-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности»

Целью закона является совершенствование и развитие гражданского законодательства Республики Казахстан, дальнейшее укрепление роли Гражданского кодекса Республики Казахстан в механизме правового регулирования как основного системообразующего нормативного правового акта в сфере регулирования всех имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений между частными взаимно неподчиненными друг другу субъектами современного казахстанского общества.

Предметом регулирования являются имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения между частными взаимно неподчиненными друг другу субъектами.

Закон состоит из двух статей.

В статье 1 предусматривается внесение изменений и дополнений в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1) Гражданский Кодекс Республики Казахстан;

2) Гражданский процессуальный Кодекс Республики Казахстан;

3) Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

4) Закон Республики Казахстан «О хозяйственных товариществах»;

5) Закон Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;

6) Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе»;

7) Закон Республики Казахстан «О производственном кооперативе»;

8) Закон Республики Казахстан «О потребительском кооперативе»;

9) Закон Республики Казахстан «О некоммерческих организациях»;

10) Закон Республики Казахстан «О частном предпринимательстве»;

11) Закон Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»;

12) Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»;

13) Закон Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»;

14) другие законодательные акты Республики Казахстан.

В статье 2 определяется порядок введения в действие закона.

Принят: 27.02.2017 г.

Опубликован: «Казахстанская правда» от 1 марта 2017 г.

Вступает в силу 12.03.2017 г. (Подробнее см. ст. 2)

Закон Республики Казахстан от 1 марта 2017 года № 50-VI «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о создании в Республике Казахстан Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра (категории 2) под эгидой ЮНЕСКО»

Соглашение способствует развитию гляциологической науки и улучшению научного понимания последствий изменения климата для ледников, снега и водных ресурсов на региональном и глобальном уровнях. Кроме того, документ направлен на развитие региональных программ исследований по проблемам гляциологии, гидрологии и климатологии, решение проблем водной, продовольственной безопасности.

Принят: 01.03.2017 г.

Опубликован: «Казахстанская правда» от 3 марта 2017 г.

Закон Республики Казахстан от 13 марта 2017 года № 53-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан и Международного финансового центра «Астана»

Изменения и дополнения вносятся в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1) Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV;

2) Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 года № 2155 «О Национальном Банке Республики Казахстан»;

3) Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 436-V «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан»;

Принят: 13.03.2017 г.

Опубликован: «Казахстанская правда» от 15 марта 2017 г.

Вступает в силу 16.03 2017 г.

Закон Республики Казахстан от 16 марта 2017 года № 54-VI ЗРК «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики об оказании поддержки принимающей Стороны при проведении учений подразделениями специального назначения»

Целью Меморандума является определение обязательств и ответственности Сторон, а также основных принципов оказания поддержки принимающей Стороны во время проведения учения. Меморандум также разъясняет стандарты, типы, уровни и методы оказания поддержки, которые предоставляются принимающей Стороной для направляющей Стороны во время проведения учения.

Принят: 16.03.2017 г.

Опубликован: «Казахстанская правда» от 18 марта 2017 г.

Закон Республики Казахстан от 16 марта 2017 года № 55-VI «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Польша о реадмиссии лиц»

Соглашение регулирует правовые и организационные вопросы в отношении граждан договаривающихся сторон, граждан третьих государств или лиц без гражданства, которые незаконно въехали, пребывают или проживают на территории государства договаривающихся сторон.

Ходатайство о реадмиссии гражданина запрашиваемой стороны может быть направлено компетентному органу в любое время после установления факта о том, что такой гражданин не выполняет или перестал выполнять условия въезда, пребывания или проживания на территории запрашивающей стороны.

Ответ на ходатайство направляется не позднее 10 календарных дней с даты получения запроса. После получения положительного ответа запрашивающая сторона незамедлительно передает лицо, подлежащее реадмиссии. До передачи лица компетентные органы в срок не менее чем за 2 календарных дня в письменной форме согласовывают дату передачи, пункт пропуска через госграницу, условия возможного сопровождения и др.

Принят: 16.03.2017 г.

Опубликован: «Казахстанская правда» от 18 марта 2017 г.

Указы Президента Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 398 «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2015 года № 1030 «Об утверждении Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы и внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 «Об утверждении Перечня государственных программ»

В Государственную программу инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы вносятся следующие изменения и дополнения:

в разделе «1. Паспорт Программы»:

в «Задачах» подпункт 5) исключен;

в «Целевых индикаторах»:

подпункт 2) изложен в новой редакции;

в разделе «3. Анализ текущей ситуации» части, со сто восемьдесят второй включительно по двести третью включительно, исключены;

в разделе «4. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов реализации Программы»:

в части второй таблица изложена в новой редакции;

пункт «5. Повышение доступности жилья для граждан» исключен;

в разделе «5. Основные направления, пути достижения поставленных целей и соответствующие меры»:

подразделы «5.5. Укрепление жилищной инфраструктуры» и «5.12. Реализация начатых проектов кредитного жилья и защита долевых вкладов» исключены;

часть первая раздела «7. Необходимые ресурсы» изложена в новой редакции;

в «Расшифровке аббревиатур:»:

строки:

АО «ЖССБК» - акционерное общество «Жилстройсбербанк Казахстана»

АО «ИО «КИК» - акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания»

исключены;

строка:

АО «КФГИК» - акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов»

исключена, текст на государственном языке не меняется.

Принят: 29.12.2016 г.

Опубликован: САПП Республики Казахстан 2016 г., № 67.

Вступает в силу 29.12.2016 г.

Указ Президента Республики Казахстан от 13 марта 2017 года № 437 «О комплексе мер по реализации Закона Республики Казахстан от 10 марта 2017 года «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»

Центральным и местным государственным органам всех уровней, органам местного самоуправления поручено принять все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования государственного аппарата в условиях расширенного объема полномочий и ответственности Парламента, Правительства и иных государственных органов.

Парламенту РК рекомендовано принять меры, обеспечивающие деятельность Парламента и его Палат в соответствии с требованиями закона от 10 марта 2017 года «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

Правительству Казахстана поручено оперативно провести анализ и оценку функциональной готовности центральных и местных исполнительных органов к работе с дополнительным объемом полномочий и принять меры, обеспечивающие эффективное функционирование системы исполнительных органов в новых организационно-правовых условиях.

Также в указе говорится, что в порядке законодательной инициативы Президента РК на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан будут внесены:

- проект Конституционного закона, предусматривающий приведение в соответствие с законом конституционных законов «О Президенте Республики Казахстан», «О Первом Президенте Республики Казахстан - Лидере Нации», «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», «О Правительстве Республики Казахстан», «О Конституционном Совете Республики Казахстан», «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», «О выборах в Республике Казахстан», «О республиканском референдуме»;

- проект нового закона Республики Казахстан «О прокуратуре».

Кроме того, Администрации Президента РК совместно с заинтересованными государственными органами поручено обеспечить разработку и внесение на рассмотрение Президента Республики Казахстан проектов законодательных актов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Указа; принять меры по приведению действующих актов Президента Республики Казахстан в соответствие с законом.

Правительству РК в двухмесячный срок необходимо принять меры, обеспечивающие приведение иных законодательных актов в соответствие с законом, а также обеспечить проведение ревизии актов Правительства, центральных и местных исполнительных органов, а также маслихатов и приведение их в соответствие с указанным законом.

Конституционному Совету, Верховному Суду, Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, а также государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту поручено принять меры по пересмотру и приведению принятых ими нормативных правовых актов в соответствие с законом.

Министерству иностранных дел РК - обеспечить доведение до зарубежных и международных партнеров Казахстана информации о сути и содержании произведенных в соответствии с конституционной реформой изменений в государственном устройстве страны.

Администрации Президента РК и Правительству - принять иные меры по реализации настоящего Указа.

Принят: 13.03.2017 г.

Опубликован: «Казахстанская правда» от 14 марта 2017 г.

Вступает в силу 13.03 2017 г.

Указ Президента Республики Казахстан от 14 февраля 2017 года № 420 «Об утверждении Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы и внесении изменения и дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 «Об утверждении Перечня государственных программ»

В целях увеличения объемов сельхозпроизводства с акцентом на наиболее востребованные виды продуктов питания и развитие экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции, в предстоящий период необходимо обеспечить максимальный охват сельхозтоваропроизводителей государственной поддержкой путем создания благоприятных условий и инфраструктуры для производства первичной переработки, хранения и сбыта конкурентоспособной продукции.

Данная Программа будет направлена на обеспечение внутренних потребностей населения по востребованным видам сельскохозяйственной продукции, определение целенаправленной экспортной политики.

Задачи Программы:

1) вовлечение мелких и средних хозяйств в сельскохозяйственную кооперацию;

2) насыщение внутреннего рынка и развитие экспортного потенциала отечественной продукции;

3) эффективное использование финансовых мер государственной поддержки;

4) эффективное использование водных ресурсов;

5) создание условий для эффективного использования земельных ресурсов;

6) повышение обеспеченности сельхозтоваропроизводителей техникой и средствами химизации;

7) развитие торгово-логистической инфраструктуры;

8) научное-технологическое, кадровое и информационно-маркетинговое обеспечение АПК.

Принят: 14.02.2017 г.

Вступает в силу 14.02 2017 г.

Указ Президента Республики Казахстан от 14 февраля 2017 года № 421 «О выделении целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на 2017 год»

Целевой трансферт из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на 2017 год выделяется в размере 1 (один) триллион 92 (девяносто два) миллиарда 941 (девятьсот сорок один) миллион 288 (двести восемьдесят восемь) тысяч 400 (четыреста) тенге для оздоровления банковского сектора.

Принят: 14.02.2017 г.

Вступает в силу 14.02.2017 г.

Указ Президента Республики Казахстан от 14 марта 2017 года № 446 «О внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента Республики Казахстан»

Настоящим Указом утверждаются прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые акты Президента Республики Казахстан.

Принят: 14.03.2017 г.

Вступает в силу 14.03 2017 г.

Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 февраля 2017 года № 68 «Об утверждении Правил исполнения обязательства в натуральной форме»

Правила устанавливают порядок определения объема, исчисления его в денежном выражении, а также реализации полезных ископаемых, передаваемых недропользователем в счет исполнения налогового обязательства в натуральной форме по:

1) доле Республики Казахстан по разделу продукции;

2) роялти;

3) рентному налогу на экспорт;

4) налогу на добычу полезных ископаемых.

Все указанные в Правилах величины рассчитываются за налоговый период, определенный в соответствии с Налоговым кодексом для каждого вида налога, в отношении которого производится передача полезных ископаемых.

Правоотношения, регулируемые настоящими Правилами, основываются на принципах налогообложения, предусмотренных в Налоговом кодексе.

Принят: 14.02.2017 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 6 марта 2017 г.

Вступает в силу 06.03.2017 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 2017 года № 96 «О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения»

Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения» разработан в целях совершенствования и развития законодательства Республики Казахстан в сфере здравоохранения и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), а также определения правовых, социальных условий и гарантий в системе ОСМС.

Предметом регулирования законопроекта являются общественные отношения, возникающие в сфере здравоохранения, а также в связи с взаимодействием участников системы гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.

Законопроект состоит из 3 статей:

Статья 1 определяет содержание вносимых изменений и дополнений в 7 Кодексов, 16 Законов;

Статья 2 определяет переходные положения;

Статья 3 определяет порядок введения в действие законопроекта.

Принят: 27.02.2017 г.

Вступает в силу 27.02.2017 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2017 года № 99 «О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 994 «Вопросы Министерства энергетики Республики Казахстан»

В Положении о Министерстве энергетики Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением вносятся следующее:

пункт 16 «Функции центрального аппарата» дополнить подпунктом 35-1) следующего содержания:

«35-1) утверждает стоимость транспортировки российской нефти в целях реализации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику от 24 декабря 2013 года;».

Принят: 01.03.2017 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 3 марта 2017 г.

Вступает в силу 01.03.2017 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 марта 2017 года № 102 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2005 года № 754 «Об утверждении перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств и специальных средств передвижения, предоставляемых инвалидам»

Перечень технических вспомогательных (компенсаторных) средств и специальных средств передвижения, предоставляемых инвалидам изложен в новой редакции.

Принят: 03.03.2017 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 6 марта 2017 г.

Вступает в силу 06.03.2017 г. (Подробнее см. п. 2)

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 марта 2017 года № 104 «О внесении изменения и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года № 775 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2017 - 2019 годы»

В приложение 27 «Перечень государственных заданий на 2017 год» к указанному постановлению вносятся следующее изменение и дополнение:

строка с порядковым номером 33 изложена в новой редакции;

дополнено строками, порядковые номера: 9-1, 15-1, 38-1, 39-1, 39-2.

Принят: 03.03.2017 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 10 марта 2017 г.

Вступает в силу 01.01 2017 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 марта 2017 года № 106 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года (первый этап 2017 - 2019 годы)»

Постановление утверждает План мероприятий по реализации Концепции семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года (первый этап 2017 - 2019 годы).

Принят: 03.03.2017 г.

Вступает в силу 03.03.2017 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2017 года № 110 «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Республики Казахстан»

В постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2005 года № 607 «Вопросы Министерства внутренних дел Республики Казахстан» внесены изменения, которые затронули пункт 2, он был дополнен 5) подпунктом, следующего содержания:

5) Комитет миграционной службы.

Также изменения затронули пункт 16:

подпункты 5), 60), 61), 62) исключить;

функции ведомств:

дополнить подпунктами 67-1), 67-2), 67-3), 67-4), 67-5), 67-6), 67-7), 67-8) следующего содержания:

«67-1) обеспечивают реализацию государственной политики в области гражданства, миграции населения и беженцев;

67-2) осуществляют межведомственную координацию в сфере миграции населения;

67-3) осуществляют мониторинг, анализ и прогнозирование миграционных процессов;

67-4) разрабатывают систему мер в области регулирования миграционных процессов;

67-5) представляют результаты мониторинга миграционных процессов в уполномоченный орган по вопросам формирования государственной политики в области миграции населения;

67-6) оказывают содействие в пределах своей компетенции лицу, признанному беженцем, в получении информации о родственниках, проживающих в стране происхождения;

67-7) создают комиссию по осуществлению процедуры присвоения, продления, лишения и прекращения статуса беженца, а также разрабатывают и утверждают ее положение;

67-8) обеспечивают соблюдение прав лиц, ищущих убежище, и беженцев;»;

Изменения были внесены в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2008 года № 339 «Об утверждении лимитов штатной численности министерств и иных центральных исполнительных органов с учетом численности их территориальных органов и подведомственных им государственных учреждений».

Принят: 06.03.2017 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 9 марта 2017 г.

Вступает в силу 06.03.2017 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2017 года № 113 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 - 2021 годы и внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1136 «Об утверждении перечня правительственных программ и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»

Постановление утверждает План мероприятий по реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 - 2021 годы.

Признаются утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

В перечне правительственных программ, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1136 «Об утверждении перечня правительственных программ и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» строка, порядковый номер 4, исключена.

Принят: 13.03.2017 г.

Вступает в силу 13.03 2017 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 марта 2017 года № 128 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2007 года № 260 «Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром»

Вносятся следующие изменения:

заголовок изложен в новой редакции:

«Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы»;

пункт 1 изложен в новой редакции:

«1. Установить минимальные розничные цены на 20 (двадцать) сигарет с фильтром, без фильтра и папирос в размере трехсот тенге.».

Принят: 24.03.2017 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 28 марта 2017 г.

Вступает в силу 08.04.2017 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 марта 2017 года № 129 «Об утверждении Правил использования целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на 2017 год областными бюджетами, бюджетами городов Астаны и Алматы на здравоохранение»

Правила определяют порядок использования целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областными бюджетами, бюджетами городов Астаны и Алматы на здравоохранение по следующим республиканским бюджетным программам:

1) 052 «Обеспечение населения медицинской помощью в рамках Единой национальной системы здравоохранения», из них по бюджетным подпрограммам:

109 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на местном уровне»;

112 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на пропаганду здорового образа жизни»;

2) 053 «Обеспечение населения медицинской помощью, за исключением направлений, финансируемых в рамках Единой национальной системы здравоохранения, и развитие инфраструктуры», из них по бюджетным подпрограммам:

100 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»;

101 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов, а также специализированных продуктов детского и лечебного питания на амбулаторном уровне»;

116 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на материально-техническое оснащение организаций здравоохранения на местном уровне».

Принят: 24.03.2017 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 28 марта 2017 г.

Вступает в силу 01.01.2017 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 марта 2017 года № 134 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2016 года № 354 «Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием, а также с техническим и профессиональным, послесредним образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета (за исключением организаций образования, осуществляющих подготовку специалистов для Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также специальных государственных органов), на 2016-2017 учебный год»

В Государственном образовательном заказе на подготовку специалистов с послевузовским образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета, на 2016-2017 учебный год внесены следующие изменения и дополнение:

в разделе «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан, администратором бюджетных программ которой является Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции»:

подраздел «Прием в магистратуру» изложен в новой редакции;

дополнен разделом «Академия правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан, администратором бюджетных программ которой является Верховный Суд Республики Казахстан»;

подраздел «Прием в докторантуру PhD Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, администратором бюджетных программ которой является Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции» изложен в новой редакции;

Принят: 24.03.2017 г.

Вступает в силу 01.09.2016 г.

Приказы министров Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2016 года № 258 «О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам пенсионного обеспечения и регулирования рынка ценных бумаг»

Изменения вносятся в следующие нормативно правовые акты Республики Казахстан по вопросам пенсионного обеспечения и регулирования рынка ценных бумаг:

1) Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года № 33 «О перечне и сроках предоставления членами фондовой биржи финансовой отчетности и иной информации фондовой бирже»;

2) Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 184 «Об утверждении Правил осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан»;

3) Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 187 «Об утверждении Правил передачи пенсионных активов и обязательств накопительных пенсионных фондов по договорам о пенсионном обеспечении в единый накопительный пенсионный фонд»;

4) Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 201 «Об утверждении Правил ведения учета пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей)»;

5) Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 216 «Об утверждении Правил добровольного возврата лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов, проведения добровольной и принудительной ликвидации добровольных накопительных пенсионных фондов, а также передачи пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, и установления перечня документов, подтверждающих отсутствие у добровольного накопительного пенсионного фонда обязательств и действующих договоров по деятельности, осуществляемой на основании лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов и лицензии на осуществление других видов деятельности на рынке ценных бумаг»;

6) Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 217 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на проведение реорганизации добровольного накопительного пенсионного фонда и передачи пенсионных активов и обязательств присоединяемого добровольного накопительного пенсионного фонда по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов в реорганизуемый добровольный накопительный пенсионный фонд»;

7) Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 2014 года № 25 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и лишения лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»;

8) Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 2014 года № 32 «Об утверждении Правил перевода пенсионных накоплений в страховую организацию по договору пенсионного аннуитета»;

9) Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 июля 2015 года № 137 «Об утверждении Правил заключения и типовой формы договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов».

Принят: 28.10.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 28 февраля 2017 г.

Вступает в силу 22.03.2017 г. (Подробнее см. пункт 5)

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2016 года № 263 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям»

Заявление о выдаче разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям (далее - заявление), представляется в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) по форме согласно приложению 1 к Правилам.

Заявление представляется заявителем на бумажном носителе либо в электронном виде через веб-портал «электронного правительства».

К заявлению прилагаются документы, предусмотренные подпунктами 2) и 3) пункта 1 статьи 9 Закона о кредитных бюро.

В случае представления заявителем документов для получения разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро (далее - разрешение) и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям (далее - акт), и при условии соответствия кредитного бюро требованиям, установленным статьей 8 Закона о кредитных бюро, заявителю выдается разрешение по форме согласно приложению 2 к Правилам и акт по форме согласно приложению 3 к Правилам.

Решение либо мотивированный отказ в выдаче разрешения и акта, выдается в пределах срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 9 Закона о кредитных бюро.

Отказ в выдаче разрешения и акта, производится по основаниям, предусмотренным статьей 10 Закона о кредитных бюро.

Принят: 28.10.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 29 марта 2017 г.

Вступает в силу 20.04.2017 г.

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2016 года № 265 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка»

Изменения вносятся в следующие нормативно правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка:

1) Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года № 295 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на добровольную реорганизацию банков второго уровня (банковских холдингов), добровольную ликвидацию банков второго уровня, а также возврата депозитов физических лиц путем их прямой выплаты либо перевода в другой банк, являющийся участником системы обязательного гарантирования депозитов»;

2) Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 5 августа 2009 года № 179 «Об утверждении Правил создания, лицензирования, формирования минимального размера уставного и собственного капиталов стабилизационного банка»;

3) Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года № 32 «Об утверждении Правил осуществления доверительного управления акциями банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, принадлежащими крупному участнику банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга, либо лицу, обладающему признаками крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга, а также действий уполномоченного органа либо национального управляющего холдинга в период доверительного управления»;

4) Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года № 37 «Об установлении перечня лиц, связанных с банковским конгломератом особыми отношениями»;

5) Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 62 «Об утверждении Правил совершения банком или банковским холдингом сделок с собственными облигациями и облигациями, выпущенными дочерними организациями данного банка или банковского холдинга, обязательства по которым гарантированы банком или банковским холдингом»;

6) Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 78 «Об утверждении Правил признания организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем индивидуальных и институциональных инвесторов квалифицированными инвесторами»;

7) Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 100 «Об утверждении Правил отнесения подлежащих к получению дочерней организацией банка, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, доходов к доходам от осуществления видов деятельности, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности»;

8) Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2012 года № 128 «Об утверждении Инструкции о мерах по поддержанию банковским холдингом, а также крупным участником банка, коэффициентов достаточности собственного капитала банка и банковского конгломерата»;

9) Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 200 «Об утверждении Инструкции о мерах по поддержанию крупным участником управляющего инвестиционным портфелем коэффициента достаточности собственного капитала управляющего инвестиционным портфелем»;

10) Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 213 «Об утверждении Правил привлечения добровольными накопительными пенсионными фондами добровольных пенсионных взносов»;

11) Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 234 «Об утверждении формы типового кастодиального договора, заключаемого между банком-кастодианом и добровольным накопительным пенсионным фондом»;

12) Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года № 67 «Об утверждении форм типовых кастодиальных договоров»;

13) Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 189 «Об утверждении Требований к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи».

Принят: 28.10.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 28 февраля 2017 г.

Вступает в силу 22.03.2017 г.

Приказ и.о. Министра юстиции Республики Казахстан от 2 ноября 2010 года № 300 «Об утверждении прейскуранта цен на проведение платных видов судебных экспертиз за один час исследования»

Утверждение Прейскуранта или его изменение производится не более одного раза в год.

При формировании цен настоящего Прейскуранта в составе затрат учитывались следующие расходы, связанные с оказанием услуг:

1) материальные затраты (сырье и материалы, покупные изделия и полуфабрикаты, вспомогательные материалы, химические реактивы, расходные материалы, одноразовые маски, перчатки);

2) сопутствующие расходы: электроэнергия, износ лабораторных приборов и оборудования, офисной техники, компьютерного оборудования, амортизация нематериальных активов;

3) оплата труда, налоги и социальные выплаты, начисляемые экспертам.

Принят: 02.11.2010 г.

Вступает в силу 01.01 2011 г.

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 25 ноября 2016 года № 814 «Об утверждении Положения о Национальном морском перевозчике»

Национальный морской перевозчик - юридическое лицо, оказывающее услуги по морской перевозке пассажиров, багажа, почтовых отправлений, грузов и определяемое Правительством Республики Казахстан.

Реорганизация и ликвидация Национального морского перевозчика осуществляются в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

Основной задачей Национального морского перевозчика является развитие торгового флота.

Национальному морскому перевозчику обязательные услуги морского порта предоставляются с учетом льгот и преимуществ, установленных законодательством Республики Казахстан.

Принят: 25.11.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 10 марта 2017 г.

Вступает в силу 21.03 2017 г.

Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года № 1111 «Об утверждении Технического регламента «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»

Требования настоящего Технического регламента распространяются на системы автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, предназначенные для обнаружения, извещения, сообщения информации о возникновении пожара, тушения пожара в зданиях, помещениях и сооружениях (далее - объекты) и на процессы жизненного цикла.

Перечень продукции, на которую распространяются требования настоящего Технического регламента, приведен в приложении 1 к настоящему Техническому регламенту.

Действие настоящего Технического регламента не распространяется на:

1) установки пожаротушения и пожарной сигнализации, предназначенные для защиты транспортных средств (поезда, морские и воздушные суда);

2) системы автоматического пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, установленные в шахтах горной и угольной промышленности;

3) датчики стационарных газосигнализаторов предельно допустимых концентраций вредных веществ и довзрывоопасных концентраций горючих газов и паров в производственных помещениях и на наружных площадках взрывопожароопасных объектов;

4) системы контроля технологических процессов, автоматического и дистанционного управления (системы управления), системы противоаварийной автоматической защиты, а также системы связи и оповещения об аварийных ситуациях, в том числе, поставляемые комплектно с оборудованием.

Принят: 29.11.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 24 марта 2017 г.

Вступает в силу 04.04 2017 г.

Приказ и.о. Министра иностранных дел Республики Казахстан от 9 декабря 2016 года № 11-1-2/584 «О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра иностранных дел Республики Казахстан от 8 мая 2015 года № 11-1-2/177 «Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых органами дипломатической службы Республики Казахстан»

Изменения и дополнения вносятся в следующие стандарты:

1) стандарт государственной услуги «Прием документов и препровождение их на изготовление паспортов гражданам Республики Казахстан, находящимся за границей, и внесение в их паспорта необходимых записей»;

2) стандарт государственной услуги «Оформление загранучреждениями Республики Казахстан документов по выходу из гражданства Республики Казахстан»;

3) стандарт государственной услуги «Учет граждан Республики Казахстан за границей»;

4) стандарт государственной услуги «Регистрация актов гражданского состояния граждан Республики Казахстан за рубежом»;

5) стандарт государственной услуги «Выдача, продление виз на въезд в Республику Казахстан и транзитный проезд через территорию Республики Казахстан»;

6) стандарт государственной услуги «Постановка на учет детей, являющихся гражданами Республики Казахстан, переданных на усыновление (удочерение) иностранцам»;

7) стандарт государственной услуги «Выдача служебных паспортов Республики Казахстан»;

8) стандарт государственной услуги «Консульская легализация»;

9) стандарт государственной услуги «Выдача временного свидетельства на право плавания под Государственным флагом Республики Казахстан, в случае приобретения судна за границей»;

10) стандарт государственной услуги «Составление или заверение любой декларации или другого документа, предусмотренных законодательством Республики Казахстан или международными договорами, участником которых является Республика Казахстан, в отношении судов Республики Казахстан»;

11) стандарт государственной услуги «Составление акта о морском протесте, в случае кораблекрушения судов Республики Казахстан, находящихся за границей»;

12) стандарт государственной услуги «Оформление приглашений иностранцам на въезд в Республику Казахстан».

Принят: 09.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 10 марта 2017 г.

Вступает в силу 21.03 2017 г.

Приказ и.о. Министра иностранных дел Республики Казахстан от 9 декабря 2016 года № 11-1-2/585 «Об утверждении Правил приема от лиц, постоянно проживающих за пределами Республики Казахстан, заявлений по вопросам гражданства Республики Казахстан и вместе с необходимыми документами направления их на рассмотрение Президента Республики Казахстан»

В соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан от 20 декабря 1991 года «О гражданстве Республики Казахстан» утверждены Правила приема от лиц, постоянно проживающих за пределами Республики Казахстан, заявлений по вопросам гражданства Республики Казахстан и вместе с необходимыми документами направления их на рассмотрение Президента Республики Казахстан.

В частности, загранучреждения Республики Казахстан (далее - загранучреждения):

1) принимают от лиц, постоянно проживающих за пределами Республики Казахстан, заявления по вопросам гражданства Республики Казахстан, составляют заключения к документам по вопросам гражданства Республики Казахстан, вносят сведения о заявителях в Единую информационную систему «Беркут» (далее - ЕИС «Беркут»), направляют документы по вопросам гражданства Республики Казахстан в Министерство иностранных дел Республики Казахстан (далее - Министерство) и уведомляют заявителей о решении Президента Республики Казахстан по заявлениям по вопросам гражданства Республики Казахстан;

2) определяют принадлежность к гражданству Республики Казахстан лиц, постоянно проживающих за пределами Республики Казахстан;

3) регистрируют утрату гражданства Республики Казахстан лиц, постоянно проживающих за пределами Республики Казахстан.

Министерство составляет итоговые заключения к оформленным загранучреждениями документам по вопросам гражданства Республики Казахстан, направляет согласованные с Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан (далее - Комитет национальной безопасности) документы по вопросам гражданства Республики Казахстан в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Республики Казахстан и уведомляет загранучреждения о решении Президента Республики Казахстан по заявлениям по вопросам гражданства Республики Казахстан.

К заявлениям по вопросам гражданства Республики Казахстан (далее - заявления по вопросам гражданства) относятся:

1) заявления о приеме в гражданство Республики Казахстан;

2) заявления о восстановлении в гражданстве Республики Казахстан;

3) заявления о выходе из гражданства Республики Казахстан.

Заявления по вопросам гражданства подлежат регистрации и рассмотрению.

Заявления по вопросам гражданства подаются в загранучреждения непосредственно лицами, постоянно проживающими за пределами Республики Казахстан.

Заявления по вопросам гражданства в отношении лиц, не достигших 18 лет, а также признанных недееспособными, рассматриваются по просьбе их законных представителей, удостоверенной нотариально, а в других государствах - удостоверенной загранучреждением, вместе с копией свидетельства о рождении ребенка (усыновители, опекуны и попечители представляют копию решения местного исполнительного органа Республики Казахстан) либо с документом, удостоверяющим личность недееспособного лица.

При подаче заявления по вопросам изменения гражданства ребенка в возрасте от 14 до 18 лет обязательно его согласие, которое должно быть выражено в письменной форме и удостоверено нотариально, а в других государствах - удостоверено загранучреждением.

Все документы должны быть написаны на государственном или русском языке, либо на ином языке с приложением нотариально засвидетельствованного перевода на государственный или русский язык.

Принят: 09.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 9 марта 2017 г.

Вступает в силу 20.03.2017 г.

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 23 декабря 2016 года № 873 «О внесении изменения в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 18 декабря 2015 года № 1212 «Об утверждении Правил конкурсного отбора территориальных кластеров»

Территориальный кластер - географически сконцентрированная группа взаимосвязанных и взаимодополняющих компаний и организаций, которая включает в себя производителей конечных или промежуточных товаров и услуг, поставщиков комплектующих, специализированных услуг, производителей производственного и иного оборудования, поставщиков специализированной инфраструктуры, научных и исследовательских организаций, организаций высшего образования, организаций технического и профессионального образования и других организаций, имеющих определенную отраслевую специализацию.

Организатор конкурсного отбора территориальных кластеров - уполномоченный орган в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности.

Правила конкурсного отбора территориальных кластеров изложены в новой редакции.

Решение о проведении конкурсного отбора территориальных кластеров принимается организатором отбора.

Организатор отбора размещает объявление о проведении конкурсного отбора территориальных кластеров в периодических печатных изданиях, а также на своем интернет-ресурсе.

Объявление о проведении конкурсного отбора территориальных кластеров публикуется не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до окончания срока приема заявок на участие в конкурсном отборе территориальных кластеров.

Для участия в конкурсном отборе территориальных кластеров, участники отбора представляют организатору отбора заявку на участие в конкурсном отборе территориальных кластеров по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

К заявке на участие в конкурсном отборе территориальных кластеров прилагаются следующие документы:

1) согласие на участие в конкурсном отборе территориальных кластеров по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

2) сведения, представляемые для участия в конкурсном отборе территориальных кластеров согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

Для участия в конкурсном отборе территориальных кластеров необходимо соответствие критериям указанным в приложении 4 к настоящим Правилам.

Принят: 23.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 14 марта 2017 г.

Вступает в силу 25.03 2017 г.

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 305 «Об утверждении Правил выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат» и перечня документов, необходимых для получения согласия»

Правила определяют порядок выдачи согласия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) на назначение (избрание) руководящих работников банков, страховых (перестраховочных) организаций, страховых брокеров, единого накопительного пенсионного фонда, добровольных накопительных пенсионных фондов, юридических лиц, претендующих на получение лицензии или обладающих лицензиями для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, центрального депозитария и единого регистратора (далее - финансовая организация), банковских, страховых холдингов (далее - холдинг), акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат» (далее - Фонд), и перечень документов, необходимых для получения согласия.

Уполномоченный орган выдает согласие на назначение (избрание) кандидата на должность руководящего работника финансовой организации, холдинга, Фонда (далее - кандидат), который соответствует требованиям, установленным статьей 20 Закона о банках, статьей 34 Закона о страховой деятельности, подпунктом 20) статьи 1, пунктом 4 статьи 54, пунктом 2 статьи 59 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее - Закон об акционерных обществах), статьей 54 Закона о рынке ценных бумаг, статьей 9 Закона Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» (далее - Закон о бухгалтерском учете), статьей 55 Закона о пенсионном обеспечении, статьей 4-1 Закона о Фонде гарантирования и Правилами.

Перечень руководящих работников финансовых организаций, холдингов, Фонда, подлежащих согласованию с уполномоченным органом, предусмотрен в пунктах 1 и 14 статьи 20 Закона о банках, пунктах 1 и 14 статьи 34 Закона о страховой деятельности, пункте 1 статьи 54, пункте 3 статьи 64-1 и пункте1-1 статьи 79 Закона о рынке ценных бумаг, пункте 1 Закона о пенсионном обеспечении, пункте 1 статьи 4-1 Закона о Фонде гарантирования.

Финансовые организации, холдинги, Фонд уведомляют уполномоченный орган об изменениях, произошедших в составе руководящих работников, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня их назначения (избрания), перевода на другую должность или увольнения (прекращения полномочий). Сведения об изменении состава руководящих работников направляются по форме согласно приложению 1 к Правилам с приложением копии подтверждающих документов.

Не подлежит согласованию руководящий работник финансовой организации, холдинга, Фонда, назначенный (избранный) на новый срок решением уполномоченного органа финансовой организации, холдинга, Фонда, при условии, что данный кандидат был ранее согласован с уполномоченным органом на эту должность в данной финансовой организации, данном холдинге или Фонде либо переведен с согласованной должности на нижестоящую должность в рамках одного органа данной финансовой организации, холдинга, Фонда, и при условии соответствия данного кандидата требованиям, установленным статьей 20 Закона о банках, статьей 34 Закона о страховой деятельности, подпунктом 20) статьи 1, пунктом 4 статьи 54, пунктом 2 статьи 59 Закона об акционерных обществах, статьей 54 Закона о рынке ценных бумаг, статьей 9 Закона о бухгалтерском учете, статьей 55 Закона о пенсионном обеспечении, статьей 4-1 Закона о Фонде гарантирования и Правилами.

В этом случае финансовая организация, холдинг, Фонд в течение 10 (десяти) календарных дней со дня назначения (избрания) руководящего работника на новый срок либо его перевода на другую должность представляют копию выписки из решения уполномоченного органа данной финансовой организации, данного холдинга или Фонда о назначении (избрании) руководящего работника на соответствующую должность с сопроводительным письмом, в котором указывается о соответствии данного кандидата требованиям, установленным нормативными правовыми актами Республики Казахстан, указанными в части первой настоящего пункта. Представление иных документов не требуется.

Не подлежит согласованию с уполномоченным органом представитель уполномоченного органа, входящий в состав органа управления финансовой организации, Фонда.

Принят: 26.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 10 марта 2017 г.

Вступает в силу 21.03.2017 г.

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 307 «Об установлении пруденциального норматива для Национального оператора почты, а также формы, срока представления отчетности о его выполнении»

Установлены:

1) пруденциальный норматив для Национального оператора почты - достаточность собственных средств.

2) форма отчетности о выполнении пруденциального норматива.

Достаточность собственных средств рассчитывается как отношение собственного капитала Национального оператора почты к сумме его активов.

Минимальное значение достаточности собственных средств составляет не менее 0,12.

Собственный капитал Национального оператора почты рассчитывается как сумма:

оплаченного уставного капитала (в пределах сумм, оплаченных деньгами);

дополнительного капитала;

нераспределенного чистого дохода прошлых лет (в том числе фондов, резервов, сформированных за счет нераспределенного чистого дохода);

превышения доходов текущего года над расходами текущего года;

за минусом:

нематериальных активов;

убытков прошлых лет;

превышения расходов текущего года над доходами текущего года;

участия в уставном капитале других юридических лиц.

Национальный оператор почты соблюдает требование к ликвидности, рассчитываемое на конец отчетного месяца как отношение размера высоколиквидных активов к величине обязательств до востребования.

Требование к ликвидности Национального оператора почты составляет не менее 0,3.

При наличии у Национального оператора почты в течение отчетного периода просроченных обязательств перед кредиторами и депозиторами требование к ликвидности считается невыполненным.

Национальный оператор почты ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в Национальный Банк РК отчет, по установленной форме в электронном формате.

Принят: 26.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 28 февраля 2017 г.

Вступает в силу 11.03.2017 г.

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 308 «Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению ипотечными организациями и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса норм и лимитов, а также перечня, форм и правил представления отчетности об их выполнении»

Постановление устанавливает:

1) пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению ипотечными организациями и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса нормы и лимиты согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) перечень отчетности о выполнении пруденциальных нормативов ипотечными организациями и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) форму отчета о выполнении пруденциальных нормативов, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) форму отчета о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска, согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

5) форму отчета о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска, согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

6) Правила представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов ипотечными организациями и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса, согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

Признаются утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан, а также структурные элементы некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан по перечню, согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

Принят: 26.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 28 февраля 2017 г.

Вступает в силу 01.03.2017 г.

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 310 «Об утверждении формы согласия лица-должника на предоставление банком сведений о нем и выпущенных банком по заявлению лица-должника гарантиях или поручительствах в кредитное бюро и Правил представления кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве»

Постановлением утверждены:

1) форма согласия лица-должника на предоставление банком сведений о нем и выпущенных банком по заявлению лица-должника гарантиях или поручительствах в кредитное бюро согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) Правила представления кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

Кредитное бюро представляет кредитный отчет о банковской гарантии и поручительстве по запросу лица, в пользу которого банком выпущена банковская гарантия и поручительство (далее - получатель кредитного отчета), имеющего право на его получение по основаниям, предусмотренными пунктом 1 статьи 29 и пунктом 1 статьи 30-3 Закона Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» (далее - Закон).

При этом для получения кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве получатель кредитного отчета представляет письменный или приравненный к письменному запрос о получении кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве, выпущенных в пользу лица - кредитора должника (далее - запрос), составленный в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью.

Запрос содержит информацию по выпущенным банком гарантиям и поручительствам, указанную в подпунктах 4-1), 4-2), 4-3) и 4-4) пункта 3 статьи 30-1 Закона.

Кредитное бюро в течение 1 (одного) рабочего дня с даты поступления в кредитное бюро запроса представляет получателю кредитного отчета кредитный отчет о банковской гарантии и поручительстве, выпущенных в пользу лица - кредитора должника, который помимо информации, предусмотренной пунктом 3 статьи 30-1 Закона, содержит информацию, предоставляемую банком в кредитное бюро на основании заключенного между ними договора о предоставлении информации.

Кредитное бюро предоставляет кредитный отчет о банковской гарантии и поручительстве получателю кредитного отчета нарочно либо направляет в электронной форме посредством применения электронной цифровой подписи.

Принят: 26.12.2016 г.

Опубликован: «Эталонный контрольный банк НПА РК» от 1 марта 2017 г.

Вступает в силу 12.03.2017 г.

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 315 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности крупных участников банков, банковских холдингов, крупных участников страховых (перестраховочных) организаций, страховых холдингов, крупных участников управляющего инвестиционным портфелем, крупных участников, владеющих (имеющих возможность голосовать) двадцатью пятью или более процентами голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем, и Правил их представления»

Постановление утверждает:

1) перечень отчетности крупных участников банков второго уровня, банковских холдингов, крупных участников страховых (перестраховочных) организаций, страховых холдингов, крупных участников управляющих инвестиционным портфелем, крупных участников, владеющих (имеющих возможность голосовать) двадцатью пятью или более процентами голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) форму сведений о доходах и имуществе крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося физическим лицом согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) форму сведений о крупном участнике банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся физическим лицом, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) форму сведений о должностных лицах крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

5) форму сведений об организациях, в которых крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг и крупный участник, являющийся юридическим лицом, владеющий (имеющий возможность голосовать) двадцатью пятью или более процентами голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем, является участником (акционером) согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

6) форму сведений о крупных участниках (акционерах) крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга, крупного участника, являющегося юридическим лицом, владеющего (имеющего возможность голосовать) двадцатью пятью или более процентами голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем, а также сведений о лицах, осуществляющих контроль над крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом, банковским холдингом, страховым холдингом, крупным участником, являющимся юридическим лицом, владеющим (имеющим возможность голосовать) двадцатью пятью или более процентами голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

7) форму сведений о сделках со связанными, в том числе аффилиированными лицами, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату и реестр связанных, в том числе аффилиированных лиц согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

8) форму отчета о расшифровке рабочих таблиц по составлению консолидированной финансовой отчетности согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

9) форму консолидированной (неконсолидированной) финансовой отчетности и пояснительную записку к ней согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

10) форму сведений об изменении количества и (или) процентного соотношения акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим или физическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу, а также источники средств, используемых для приобретения акций, согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

11) форму сведений обо всех обязательствах участников страховой группы перед третьими лицами (группой лиц), составляющих десять и более процентов от собственного капитала страховой группы, действующих по состоянию на отчетную дату, согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

12) форму сведений о внутригрупповых сделках страховой группы, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

13) Правила представления отчетности крупными участниками банков второго уровня, банковскими холдингами, крупными участниками страховых (перестраховочных) организаций, страховыми холдингами, крупными участниками управляющих инвестиционным портфелем, крупными участниками, владеющими (имеющими возможность голосовать) двадцатью пятью или более процентами голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

Крупные участники банков второго уровня, банковские холдинги, крупные участники страховых (перестраховочных) организаций, страховые холдинги, крупные участники управляющих инвестиционным портфелем, крупные участники, владеющие (имеющие возможность голосовать) двадцатью пятью или более процентами голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем, представляют в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате следующую отчетность:

1) крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся физическим лицом отчетность, предусмотренную подпунктами 2) и 3) пункта 1 настоящего постановления, ежегодно, в течение ста двадцати календарных дней по окончании финансового года;

2) крупный участник банка второго уровня, являющийся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, банковский холдинг, являющийся резидентом Республики Казахстан, за исключением банков второго уровня, имеющих статус крупного участника банка второго уровня или банковского холдинга отчетность, предусмотренную подпунктами 4), 5), 6) и 7) пункта 1 настоящего постановления:

ежеквартально, в течение девяноста календарных дней, следующих за отчетным кварталом;

ежегодно, в течение ста двадцати календарных дней по окончании финансового года;

3) страховой холдинг, являющийся резидентом Республики Казахстан, за исключением банков второго уровня, имеющих статус страхового холдинга, а также страховой (перестраховочной) организации, имеющей статус страхового холдинга отчетность, предусмотренную подпунктами 4), 5), 6) и 7) пункта 1 настоящего постановления:

ежеквартально, в течение девяноста календарных дней, следующих за отчетным кварталом;

ежегодно, в течение ста двадцати календарных дней по окончании финансового года;

4) крупный участник страховой (перестраховочной) организации, являющийся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, за исключением банков второго уровня, имеющих статус крупного участника страховой (перестраховочной) организации, а также страховой (перестраховочной) организации, имеющей статус крупного участника страховой (перестраховочной) организации отчетность, предусмотренную подпунктами 4), 5), 6), 7) и 9) пункта 1 настоящего постановления ежегодно, в течение ста двадцати календарных дней по окончании финансового года;

5) крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющийся юридическим лицом - резидентом Республики Казахстан, в случае отсутствия у банка второго уровня банковского холдинга, страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга, за исключением банков второго уровня, имеющих статус крупного участника банка второго уровня/страховой (перестраховочной) организации, а также страховой (перестраховочной) организации, имеющей статус крупного участника страховой (перестраховочной) организации или страхового холдинга отчетность, предусмотренную подпунктами 4), 5), 6) и 7) пункта 1 настоящего постановления:

ежеквартально, не позднее сорока пяти календарных дней, следующих за отчетным кварталом;

ежегодно, в течение ста двадцати календарных дней по окончании финансового года;

6) крупный участник управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан, за исключением банков второго уровня, имеющих статус крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, отчетность, предусмотренную подпунктами 5), 6) и 7) пункта 1 настоящего постановления, ежегодно, в течение ста два