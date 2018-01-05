Прогнозы экспертов на 2018 год: перестановки, девальвация тенге и рост тарифов на коммуналку

Что ждет банковскую систему Казахстана, каков реальный процент инфляции, чем опасны геополитические риски, и какими будут отношения мира к Центральной Азии в 2018 году. Своими прогнозами с Zakon.kz поделились казахстанские эксперты.

Политика Казахстана





По мнению политолога Данияра Ашимбаева, 2018 год не предвещает отставки правительства, но не исключает кадровые перестановки, политические реформы и экономические кульбиты.





- Мы постоянно сталкиваемся с двумя крайностями. Во-первых, это наличие потенциальных рисков, которые существуют с 90-х годов, ухудшение экономического положения вследствие международных и внутренних кризисов, национальные и религиозные проблемы, терроризм, территориальные споры и проблемы экологии. На другом полюсе находятся несколько завышенные оптимистические ожидания. Ожидания того, что кадровое расширение или структурное решение кардинально изменит ситуацию. Грубо говоря, развитие Казахстана находится между этими полярными точками.

С одной стороны - риски как были, так и остаются потенциальными. С другой стороны, обеспечить некий системный прорыв побороть коррупцию, помочь МСБ, диверсифицировать экономику мы тоже уже не можем.

Пропагандистские административные реформы

- Многие административные реформы, кампании никакого эффекта, кроме пропагандистского, не дают. Можно прогнозировать отставку правительства, но кто придет на место премьера и изменит ли он принципиально курс развития? Или можно ли ожидать, что сменится глава Нацбанка и изменится финансовая политика? Гарантии, что будут принципиальные изменения, парадигмы нет.

Как правило, у госаппарата достаточно узкий коридор действий, из которого он не может выйти. Нужно решать текучие проблемы, а выйти на какой-то эффективный прорыв страна пока не в состоянии. В этом году будут большие кадровые перестановки, административные и политические реформы, идеологические новации и экономические кульбиты. Но принципиально 2018 год ни хуже, ни лучше не будет.

Банковская система Казахстана

Экономический обозреватель Денис Кривошеев сделал прогноз, как будет складываться ситуация в банковской системе страны в этом году. По его мнению, чтобы удерживать экономику на плаву, приходится тратить огромные деньги.

- Казахстанская банковская система уже много лет находится в фактических убытках и эта ситуация будет продолжаться. Рост неплатежей в кредитуемых организациях на фоне падения экономики будет усиливаться. Большинство проектов, которые ведутся, имеют непродуманный, немаркетинговый и не бизнес-характер. Они делаются для того, чтобы получить кредитование, отщипнуть деньги для собственных нужд. За последние годы ни один из крупных и даже средних проектов не смог полноценно выйти на проектную мощность, потому что нет потребности в тех продуктах, которые производят. Что касается малого бизнеса, то они уже давно не берут кредиты и пытаются рассчитывать на собственные силы. И у него это неплохо получается. Кредитные ресурсы очень дорогие, они не способствую развитию, превращая его в раба этой системы. Из-за высоких процентов сами банки стали заложниками кредитной политики, которую ведет государство.

Удержим экономику на плаву?

- Для того чтобы удерживать экономику на плаву и нацвалюту от девальвационных течений, приходится тратить огромные деньги, выпускать очень дорогие ноты, которые позволяют получать сверхнормативный доход. Благодаря им создаются условия для отсутствия девальвации. Соответственно при высоком росте не может быть низких банковских процентов.

Если Национальный банк готов покупать у вас деньги под 11% без рисковых процентов при официальной инфляции 7,1 %, то доход выходит около 4%. Для банков это огромные деньги. Если же банки дают деньги, то уже под гораздо более высокий процент. Риски и прочие расходы делают кредит таким дорогим, что он становится невыгоден никому. Думаю, та же удивительная картина, что была в прошлом году, повторится и в этом. При общем падении кредитования уровень доходности банковской системы с точки зрения реальных цифр растет, и в данном случае это показатель.

Слияние и поглощение банков продолжится

В этом году практика слияний и поглощений банков продолжится. Банки будут укрепляться, нашей системе столько банков изначально не было нужно. Нам нужно 2-3 крупных банка. В этом году он уже вряд ли появится, но нам нужен государственный банк - наподобие почтового банка Японии, который будет просто обслуживать бюджет и бюджетные транзакции.

Одним из самых значимых вопросов для казахстанцев является курс нацвалюты. Кривошеев выразил свое мнение и касательно того, что будет с тенге в 2018 году.



- Доллар будет держаться Национальным банком до последнего - до того момента, пока у нас не кончатся средства платить проценты по вкладам. Мы можем удерживать систему в равновесии достаточно долго. Единственный фактор, который может повлиять это – Россия, потому что мы все импортируем оттуда. Все будет зависеть от того, как пройдут выборы. Понятно, что они пройдут однозначно, и кто будет президентом. Вопрос, что будет после этого? Будет ли ослабление рубля, как быстро это наступит, будут ли наши банки продолжать удерживать идею с высокой учетной ставкой, которая давит на рынок и приносит сверхдоходы, благодаря которому у инвесторов достаточно высокий спрос на рубль. Думаю, Россия бесконечно платить из кармана не сможет, насколько я понимаю, резервный фонд у них закончился, и его объединили с фондом благосостояния. Деньги заканчиваются, так как у них рынок более открытый и подвижный.

Мы до сих пор удерживаем курс ниже нужных значений, тем самым даем отсрочку от негативных последствий. Здесь завязана и политика, так как резкое подорожание доллара отразилась на качестве жизни казахстанцев. Но это экономическая реальность, которая нас окружает. При текущей экономике будет та же самая ситуация.

400 тенге за 1$

- Надежды на то, что рынок будет развиваться, нет, государство все больше поглощает в себя. Вялые попытки приватизации приводят к национализации гораздо более крупных объектов. В общем, мы скатываемся в государственную экономику, которая крайне не эффективна и зависит от мировой волатильности и стоимости главного ресурса - нефти. Нас будет поддерживать высокая стоимость на нефть. Если такой курс будет продолжаться, то мы можем еще оставаться в этой трясине.

Мой прогноз: если бы государство не вмешивалось высокой процентной ставкой и не субсидировало собственную валюту таким тривиальным способом, покупая ее задорого, то курс был бы на уровне 390-400 тенге. В ближайшие год-полтора мы придем к этой сумме, заморозив развитие и потенциал собственной экономики.

Инфляция в Казахстане

По данным Комитета по статистике, официальный уровень инфляции в Казахстане в 2017 году составил 7,1%. По сравнению с позапрошлым годом темп роста цен замедлился на 1,4%, а за последние два года на 6,5%, практически вдвое. По прогнозу Нацбанка РК, в 2018 году инфляция составит 5-7%. Однако Кривошеев считает, что у нас неправильно считают показатель роста цен на товары и услуги, и реальная инфляция составила как минимум 15%.

- Инфляцию у нас по-прежнему неправильно считают. Официально она составляет 7,1 % на фоне очень большого роста цен на основные потребительские продукты, таких как бензин, тарифы ЖКХ, которые постоянно повышаются. Кажется, что эта цифра достигается сведением цен на непопулярные товары.

Реальная инфляция за год, предполагаю, составила около 15%, если не больше. Основные товары, как чай, рис, хлеб, бензин очень сильно подорожали. Как показывает опыт, человек сильнее, агрессивнее воспринимает разовый сильный подъем цен, чем постепенное повышение. Как утверждают социологи, экономисты, впервые за много лет реальная зарплата понизилась.

Люди стали чаще отказывать себе в чем-то

Экономика не в состоянии обеспечивать те запросы, которые есть у людей и все чаще люди стали отказывать себе в чем-то. Нам нужно разобраться с цифрами. Мы должны увидеть реальную картину того, что происходит у нас в стране. Это замазывание, попытка сократить негативные факторы, сглаживание инфляции связана с последующим отказом в индексации. Если инфляция 7%, то индексация максимум может быть 7%. Когда уровень индексации покажет 20%, то нужно будет признавать проблему и что-то делать с доходами и фиксировать номинальное и реальное падение доходов. Цифры в очередной раз используются для политики и экономики. Невозможно строить что-то, не имея реального положения дел. Соответственно, у нас не будет работать ни банковская, ни финансовая система.



Основные факторы риска экономики

Как считает политический и общественный деятель Петр Своик, на экономику страны сильнее всего влияют геополитические риски.

- Казахстанская экономика сильно зависит от внешних факторов. В первую очередь, это экономическая ситуация в России и темпы экономического роста в Китае, так как это важные торговые партнёры. Кроме этого, Казахстан сильно привязан к экономике России через Евразийский экономический союз. Любая неблагоприятная обстановка в соседнем государстве автоматически сказывается на экономической ситуации в Казахстане. Одна из причин девальвации была связана с падением курса рубля. Это является прямым доказательством влияния внешних факторов.

45$ за баррель

- Влияние на нас в 2018 году будет оказывать ценовая конъюктура на сырьевых рынках.

Цена в пределах 60$ за баррель вполне комфортная для казахстанской экономики. Цена ниже 50$ создаёт определенные проблемы, но это не катастрофично. В трехлетнем бюджете на 2018 год была определена среднегодовая цена 45$ за баррель. На данный момент обстановка в мире складывается благоприятная. Соглашения, заключённые нефтедобывающим странами ОПЕК и другими, позволят сдерживать ситуацию. Но здесь есть проблемы другого характера. Зависимость Казахстанской экономики от продажи сырья создало ловушку, в которой мы находимся много лет и не можем выбраться.

Санкции против Казахстана

На Россию накладываются санкции и Казахстана они тоже боком касаются. Это санкции против восстановления ЕАЭС. Что нас ждет? До перевыборов Путина – ничего. Тенге будет держаться на уровне, правительство будет оглашать свои планы, но на самом деле ничего происходить не будет. Экономика будет топтаться на месте. После марта могут быть самые разные развязки. Будет зависеть от того, что предпримет Путин.

Рост тарифов в Казахстане

- В Казахстане действует предельный уровень тарифа, который предусматривает максимальную величину ставки на услугу субъекта естественной монополии, утвержденный на долгосрочный период. По мнению Своика, в этом году тарифы на услуги коммунальных монополистов будут по-прежнему расти, а регулировать их будут из кабинетов, не проводя реальный аудит.

- В этом году будут по-прежнему повышаться тарифы ЖКХ. Правительство подготовило два законопроекта, как они говорят, принципиально новый закон о естественных монополиях. Принципиально нового там только то, что это продолжение попытки регулировать монополистов из кабинетов, не проверяя их фактическую деятельность. Эта политика проводится не первый год, и она будет продолжаться. Второй проект - это реорганизация КСК, то есть создание товарищества собственников жилья в каждом отдельном многоэтажном доме. Это правильно, но это полумера. Создание КСК-кондоминиумов связно с переводом отношений с поставщиками услуг с поквартирного на подомовой принцип расчета, но это не предусмотрено. Если мы переводим каждую многоэтажку в самостоятельное юридическое лицо, то нужны крупные компании, которые бы опекали эти КСК-кондоминиумы, это тоже не предусмотрено. Эти новшества ничего не улучшат. Они внесут дополнительную дезорганизацию в итак плохо работающую систему управления жилищным фондом.

Правительство проводит политику предельных тарифов. Аудит реальной деятельности монополистов не проводят.

Тарифы будут расти выше инфляции. Особенно будут расти цены на воду и канализацию, с таким ростом будет соревноваться тариф на электроэнергию и тепло.

Политическая ситуация в Центральной Азии

По мнению политолога, эксперта по ЦА и Кавказу Чингиса Батырханулы, в этом году вырастет геополитическое значение Центральной Азии.

- Сейчас Центральную Азию, как зону своих стратегических интересов, обозначил Трамп в Стратегии Национальной безопасности США, Си Цзиньпинь в своем проекте "Один пояс и один путь". Россия вообще традиционно считает регион частью своего мира. Как известно, в России пройдут президентские выборы. Интересно, какую страну из государств Центральной Азии первым посетит избранный президент северного соседа.

К примеру, в первый свой срок Путин в первую очередь поехал в Ташкент, затем в Ашхабад.

Медведев при своем президентстве посетил Астану. С учетом роста геополитического противоборства Кремля с западом, в том числе за Центральную Азию, это будет довольно интересный жест.

ДАИШ нацелился на центральную Азию?

- Надо обратить внимание на то что, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Центральная Азия может стать следующей целью для запрещенной террористической организации ДАИШ.

Поэтому, можно предположить, что страны Центральной Азии должны будут больше обращать внимание на вопросы своих внешнеполитических ориентиров и системы региональной безопасности.

Знаковым событием года должна стать встреча глав государств Центральной Азии в Астане на праздник Наурыз по инициативе Назарбаева. Такая встреча стала возможной, благодаря новой внешней политике официального Ташкента во главе с Мирзиеёвым. Напомню, он разморозил до этого довольно прохладные отношения Узбекистана с Бишкеком и Душанбе.

А в ежегодном послании Мирзиеёв обозначил Центральную Азию как главный приоритет Ташкента. Поэтому есть определенная надежда, что встреча состоится.

Но многое зависит от той повестки, которую предложат участники, и насколько они сами реально готовы к региональному взаимодействию. В особенности в сфере торгово-экономических отношений, налаживании региональной транспортной инфраструктуры, решении вопросов трансграничных рек и экологии.

Председательство Казахстана в Совете безопасности ООН

- Важно и то, что этот год Казахстан начинает с председательства в Совете безопасности ООН - хоть и на месяц. В целом интересно, как будет Астана использовать свой особый статус в СБ ООН для практических польз Центральной Азии. Известно, что основным вопросом председательства нашей страны будет принятие резолюции, заявления председателя Совета безопасности по Центральной Азии и Афганистану.

Ведь после этого начнется работа по практическому выполнению достигнутых договоренностей.

Диляра Азанбекова

Фото © РИА Новости / Игорь Зарембо, newtelegraphonline.com, МИД РК, Pikabu, qostanay.tv, economist.com595