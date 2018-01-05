В госучреждениях исчезнут тонированные окна
В ближайшее время в госорганы будет направлено письмо с рекомендацией об устранении аналогичных препятствий.
Глава Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев поведал о мерах, необходимых для повышения прозрачности госорганов. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Zakon.kz.
"Прозрачность и открытость – ключевые принципы повышения качества государственных услуг и эффективного противодействия коррупции. В данном направлении многое делается, однако, в деятельности госучреждений прозрачности все еще не достает. Иногда – в буквальном смысле слова.
Так, автором одного из обращений была поднята тема тонирования окон в помещениях для приема обращений граждан в 3 районных судах Алматы: Алатауском, Медеуском и № 2 Ауэзовского района",- написал Шпекбаев.
"Внимание к мелочам рождает совершенство", – говорил великий Микеланджело. В нашей работе важно уделять внимание и таким деталям",- добавил он.
Как заверил глава Агентства, в ближайшее время в госорганы будет направлено письмо с рекомендацией об устранении аналогичных препятствий для открытого общения с гражданами.
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