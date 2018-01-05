В Дубае повторяют лазерное шоу, установившее рекорд Гиннеса в Новый год

Те, кто не успел посмотреть шоу, смогут это сделать каждый вечер вплоть до субботы, 6 января.

Лазерное шоу, которое в новогоднюю ночь попало в Книгу рекордов Гиннеса как самое масштабное, повторяют в Дубае вплоть до конца этой недели, передаёт РИА Новости.

В этот Новый год шоу "Light Up 2018" впервые заменило традиционный фейерверк у самого высокого сооружения в мире — башни Бурдж-Халифа — посмотреть на него собрались десятки тысяч зрителей.

На башне за несколько секунд до наступления 2018 года был запущен отсчёт до Нового года, а затем зрители в течение примерно пяти минут наблюдали лазерные проекции, сопровождаемые музыкой, на самой башне, соседних небоскребах, знаменитых танцующих фонтанах. Шоу было наполнено национальными символами. В середине шоу на башню был спроецирован огромный парящий сокол.

Те, кто не успел посмотреть шоу, смогут это сделать каждый вечер вплоть до субботы, 6 января.

Мероприятие попало в книгу рекордов Гиннеса как "самое масштабное лазерное и звуковое шоу, спроецированное на одно здание". Предыдущий подобный рекорд был зафиксирован в Гонконге в 2013 году. Площадь лазерной проекции тогда составила более 46 тысяч квадратных метров. Дубайское шоу опередило по площади предыдущий рекорд более чем в два раза — величина проекции превысила 109 тысяч квадратных метров.

Фото: РИА Новости