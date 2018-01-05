Об основных положениях Кодекса «О таможенном регулировании в Республике Казахстан»

Департамент государственных доходов по Актюбинской области напоминает, что c 1 января 2018 года вступил в силу новый Таможенный кодекс РК - «О таможенном регулировании в Республике Казахстан».

Данный документ подготовлен при непосредственном участии представителей бизнеса и направлен на упрощение таможенных процедур, снижение временных и финансовых затрат, а также устанавливает более либеральные условия ведения внешнеэкономической деятельности.

Основной новеллой кодекса является приоритет электронного таможенного декларирования. Теперь бумажное декларирование будет осуществляться только в исключительных случаях, таких как сбой информационных систем, связанных с аварийными ситуациями.

Кроме того, подача декларации на бумажном носителе допускается при декларировании товаров, помещаемых под процедуру транзита, товаров для личного пользования, а также транспортных средств международной перевозки.

Предусмотрена возможность регистрации и выпуска таможенных деклараций без участия должностных лиц таможенных органов - в автоматическом виде с использованием информационных систем при отсутствии рисков нарушений законодательства.

Значительно доработаны положения по представлению таможенным органам предварительной информации. По аналогии с передовыми странами введена норма о необходимости представления предварительной информации для целей обеспечения безопасности поставок.

При этом для целей ускорения совершения таможенных операций предусмотрено дополнительное представление предварительной информации, которое может использоваться одновременно при нескольких таможенных операциях.

В целях упрощения ведения бизнеса для участников внешнеэкономической деятельности предоставляется возможность уплаты таможенных пошлин с отсрочкой или рассрочкой.

Совершенствован институт уполномоченных экономических операторов с введением трех типов свидетельств.

Свидетельство первого типа дает возможность пользоваться упрощениями при транзите товаров на всей территории Евразийского экономического союза.

Второй тип свидетельства дает упрощения непосредственно при таможенной очистке товаров на территории Республики Казахстан.

Третий тип свидетельства дает возможность пользоваться комплексом упрощений, предоставляемых для первого и второго типа уполномоченного экономического оператора.

По аналогии с практикой, действующей в странах Европейского союза, допускается возможность реализации товаров в магазинах беспошлинной торговли лицам, прибывающим в Республику Казахстан, а также перемещающимся между Республикой Казахстан и другими странами-участниками Евразийского экономического союза.

Все новеллы и упрощения таможенного законодательства призваны облегчить ведение внешнеэкономической деятельности с созданием условий для развития отечественной экономики.