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Билет в зоопарк Шымкента подорожал на 2 тенге

5 января 2018, 06:11

В прошлом году для входа в зоопарк посетители платили по 22 тенге 69 тиын.

Цена на билет в Шымкентский зоопарк выросла на 1 тенге 36 тиын, передаёт МИА «Казинформ».

В прошлом году для входа в зоопарк посетители платили по 22 тенге 69 тиын. В этом году стоимость выросла до 24 тенге 05 тиын, что составляет ровно 1% от установленного месячного расчетного показателя (1 МРП = 2405 тенге).

Для сравнения стоимость билета в зоопарк Алматы согласно его официальному сайту составляет 700 тенге для взрослых и 200 тенге для детей от 5 до 11 лет. Отметим, что и в Шымкенте стоимость билета в зоопарк равнялась 500 тенге для взрослых и 300 для детей, но весной 2016 года неожиданно упала до 21 тенге 21 тиын.

Фото: inform.kz


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