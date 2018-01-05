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15 человек стали жертвами теракта в Кабуле

5 января 2018, 06:51

Террорист-смертник взорвал себя у полицейского патруля.

Как минимум пятнадцать человек погибли и 20 получили ранения в результате взрыва, устроенного террористом-смертником в Кабуле. Ответственность за теракт уже взяла на себя группировка "исламское государство*", пишет Euronews.

Большинство погибших – сотрудники полиции. Взрыв произошел в восточной части столицы Афганистана в 8:30 вечера по местному времени. Террорист подошёл к группе полицейских, следивших за порядком во время уличной демонстрации.

Этот первый теракт в новом году продолжает серию нападений джихадистов. В последних числах января они совершили два теракта в Кабуле, жертвами которых стали почти 50 человек. Еще один теракт был совершен 31 декабря в провинции Нангархар на границе с Пакистаном. Там погибли 11 человек.

* - террористическая организация, запрещенная в РК

Фото: © AP Photo / Uncredited


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