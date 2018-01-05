Автор разоблачающего чиновников ролика арестован

Он под угрозой распространения компрометирующих сведений требовал от своего односельчанина 10 тысяч долларов и трех лошадей.

В Павлодарской области арестовали автора скандально известного фильма «Спрут». Как оказалось, 62-летний бизнесмен из села Щербакты вымогал у односельчанина лошадей и крупную сумму в долларах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Несколько лет назад Михаил Барсуковский снял любительский фильм, в котором сравнил руководство района с итальянской мафией. Якобы в созданную акимом организованную преступную группировку входили чиновники, прокуроры, судьи и полицейские. Скандальный ролик послужил одной из причин отставки главы Щербактинского района. Барсуковский неоднократно обвинял местные власти в коррупции, критиковал работу полицейских и даже жаловался на них президенту. А в итоге сам оказался под следствием по обвинению в вымогательстве.

"Житель села Щербакты под угрозой распространения компрометирующих сведений требовал от своего односельчанина 10 тысяч долларов и трех лошадей, в противном случае он обещал распространить эти сведения в социальных сетях", - заявила пресс-секретарь ДВД Павлодарской области Баян Магзумова.

Фото: КТК