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В 2017 году порядка 200 кондукторов оштрафованы на сумму более 2 млн тенге

5 января 2018, 07:22

Как известно, с нового года все автобусы Астаны оснащены электронной системой оплаты проезда.

Порядка 200 кондукторов оштрафованы на более чем два миллиона тенге по итогам прошлого года. Такие данные озвучили в ТОО «Астана LRT», передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

По словам директора департамента транспортного контроля Самата Шаймерденова, нарушения касаются необилечивания пассажиров в общественном транспорте.

Как известно, с нового года все автобусы Астаны оснащены электронной системой оплаты проезда. Так что ранее действовавшие отрывные рулонные билеты больше не выдаются. В столичном общественном транспорте сейчас как раз проходит рейд по выявлению безбилетных пассажиров. Охвачены все городские маршруты. Уже оштрафовано 5 «зайцев».

- Учитывая, что с первого января внедрена 100% оснащение электронной системы оплаты за проезд на городских маршрутных транспортных средствах, люди должны понимать и знать, что они, помимо того, что купили эти транспортные карты необходимо пополнять их, и валидироваться. То есть, проводить регистрацию в консоле маршрутного транспортного средства, - сказал директор Департамента транспортного контроля ТОО «ASTANA LRT» Самат Шаймерденов.

Фото: Today.kz


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