Где может состояться потенциальный бой Головкин — Сондерс

5 января 2018, 07:48

Поскольку на 5 мая у Головкина запланирован реванш с „Канело“, Сондерс будет рад встретиться с ним в альтернативную дату.

Сайт WorldBoxingNews.net прокомментировал возможный поединок Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и Билли Джо Сондерса (26-0, 12 КО), сообщает Sports.kz.

«Поскольку на 5 мая у Головкина запланирован реванш с „Канело“, Сондерс будет рад встретиться с ним в альтернативную дату. Они могут сразиться где угодно — в Нью-Йорке или на родине чемпиона WBO, в Великобритании», — пишет издание.

Фото: SPORTS.KZ


Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код