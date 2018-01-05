Где может состояться потенциальный бой Головкин — Сондерс

Поскольку на 5 мая у Головкина запланирован реванш с „Канело“, Сондерс будет рад встретиться с ним в альтернативную дату.

Сайт WorldBoxingNews.net прокомментировал возможный поединок Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и Билли Джо Сондерса (26-0, 12 КО), сообщает Sports.kz.

«Поскольку на 5 мая у Головкина запланирован реванш с „Канело“, Сондерс будет рад встретиться с ним в альтернативную дату. Они могут сразиться где угодно — в Нью-Йорке или на родине чемпиона WBO, в Великобритании», — пишет издание.

Фото: SPORTS.KZ