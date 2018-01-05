Где может состояться потенциальный бой Головкин — Сондерс
5 января 2018, 07:48
Поскольку на 5 мая у Головкина запланирован реванш с „Канело“, Сондерс будет рад встретиться с ним в альтернативную дату.
Сайт WorldBoxingNews.net прокомментировал возможный поединок Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и Билли Джо Сондерса (26-0, 12 КО), сообщает Sports.kz.
«Поскольку на 5 мая у Головкина запланирован реванш с „Канело“, Сондерс будет рад встретиться с ним в альтернативную дату. Они могут сразиться где угодно — в Нью-Йорке или на родине чемпиона WBO, в Великобритании», — пишет издание.
Фото: SPORTS.KZ
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