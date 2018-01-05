На севере Казахстана едва не погибла женщина в огне

В Северо-Казахстанской области в новом году произошло 13 пожаров, передает Zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

«В 2017 году на территории области зарегистрировано 738 пожаров, ущерб составил более 89 млн тенге, в огне погибло 41 человек и ещё 25 пострадали в результате полученных травм. В итоге отмечается рост числа погибших на 24%, количество травмированных снизилось почти на 20%. Основная доля пожаров — жилой сектор – 78%», — проинформировал начальника отдела организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» подполковник гражданской защиты Дмитрий Рябенко.

По его словам основной причиной возгорания является несоблюдение элементарных правил безопасности.

В Тимирязевском районе в селе Степное произошел пожар в жилом доме. В результате возгорания 66-летняя женщина была госпитализирована в больницу, сейчас её жизни ничего не угрожает. Предварительная причина трагедии — неосторожное обращение с огнем, курение в постели.

Кроме того, в праздничные дни произошел поджог стога сена. Как рассказывают специалисты, установить виновника в этом случае крайне сложно. В основном поджигатель орудует в тёмное время суток. Зачастую сено складируют на личном подворье, и иные факты, которые могли бы спровоцировать возгорание, как правило, исключены.

За праздничные дни произошло 26 происшествий, среди которых — 13 пожаров, 3 аварийно-спасательные работы, 7 случаев горения и один случай связанный с бдительностью населения, авария на системе жизнеобеспечения по у. Гоголя 13.

На днях в Северо-Казахстанской области произошла трагедия на трассе Петропавловск — Жезказган, недалеко от села Байтерек. В результате столкновения двух легковых автомобилей погиб один человек, пострадало 4 пассажира. Понадобилась помощь спасателей и водителю грузового автомобиля, несправившегося с управлением и допустившего съезд в кювет теплого канала ТЭЦ-2. В этой аварии обошлось без жертв. Поступил также вызов по линии оказания помощи населению. Сотрудники департамента помогли вскрыть входную дверь в квартиру, где находился ребёнок.

Фото: tokkoro.com