Обновлённый минивэн SsangYong Korando Turismo представлен официально

Южнокорейская компания SsangYong Motor Company официально представила обновлённый внедорожный минивэн Korando Turismo. Во многих странах планеты этот автомобиль предлагается под названиями SsangYong Stavic или SsangYong Rodius.

Как и предполагалось, рестайлинговый минивэн SsangYong Korando Turismo отличается от предшественника пересмотренным оформлением передней части. В частности, «посвежевший» автомобиль получил новый передний бампер, модифицированную радиаторную решётку и модифицированную светотехнику.

Помимо этого, для обновлённой модели доступны новые наборы литых колёсных дисков на 18 дюймов, а также новые цветовые решения. При этом «корма» минивэна SsangYong Korando Turismo осталась прежней. Также изменений, практически, не произошло в салоне автомобиля.

Как отметили представители южнокорейского бренда, обновлённый минивэн SsangYong Korando Turismo получил улучшенную информационно-развлекательную систему, которая поддерживает Apple CarPlay/Android Auto и функцию голосового управления, а также оснащена точкой доступа Wi-Fi.

Что касается технического оснащения, то оно осталось прежним. То есть, на родине обновлённый SsangYong Korando Turismo предлагается с 2,2-литровой дизельной установкой, мощностью 178 лошадиных сил. Трансмиссия – 7-ступенчатый «автомат». Тип привода – задний или полный.

Via livecars