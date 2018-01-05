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Обновлённый минивэн SsangYong Korando Turismo представлен официально

5 января 2018, 08:27

Южнокорейская компания SsangYong Motor Company официально представила обновлённый внедорожный минивэн Korando Turismo. Во многих странах планеты этот автомобиль предлагается под названиями SsangYong Stavic или SsangYong Rodius.

Как и предполагалось, рестайлинговый минивэн SsangYong Korando Turismo отличается от предшественника пересмотренным оформлением передней части. В частности, «посвежевший» автомобиль получил новый передний бампер, модифицированную радиаторную решётку и модифицированную светотехнику.

Помимо этого, для обновлённой модели доступны новые наборы литых колёсных дисков на 18 дюймов, а также новые цветовые решения. При этом «корма» минивэна SsangYong Korando Turismo осталась прежней. Также изменений, практически, не произошло в салоне автомобиля.

Как отметили представители южнокорейского бренда, обновлённый минивэн SsangYong Korando Turismo получил улучшенную информационно-развлекательную систему, которая поддерживает Apple CarPlay/Android Auto и функцию голосового управления, а также оснащена точкой доступа Wi-Fi.

Что касается технического оснащения, то оно осталось прежним. То есть, на родине обновлённый SsangYong Korando Turismo предлагается с 2,2-литровой дизельной установкой, мощностью 178 лошадиных сил. Трансмиссия – 7-ступенчатый «автомат». Тип привода – задний или полный.

Via livecars


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