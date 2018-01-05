В Минсельхозе ищут героев ролика, издевавшихся над сайгаками

В Министерстве сельского хозяйства РК ведется поиск героев ролика, издевавшихся над сайгаками, сообщает Zakon.kz.

"Если кто-нибудь из вас на этом видео узнал этих людей, прошу написать мне. Сайгаки никогда к людям близко не подходят. Они очень осторожные животные. На видео видно, что они гонялись за сайгаком на автомобиле и поймали обессиленного рогача. Любое жестокое обращение с сайгаками несет уголовную ответственность. Сейчас люди ради селфи, фото, видео как могут издеваются над животными. Не животные, а люди становятся ими. Данный материал передан в РОВД для выяснения личности этих людей", - написал пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Сакен Дильдахмет на своей странице в Facebook.

Ранее пользователи Facebook начали распространять видеоролики. На кадрах одного из них несколько мужчин и ребенок издеваются над сайгаком.

Фото с сайта inform.kz