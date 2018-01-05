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Mercedes сгорел дотла на парковке торгового центра в Астане

5 января 2018, 08:54

В ликвидации пожара были задействованы 9 человек личного состава и 2 единицы техники столичной Службы пожаротушения.

Mercedes-Benz сгорел дотла на парковке торгово-развлекательного центра Asia Park в Астане, передает МИА "Казинформ".

«4 января в 23:22 на пульт дежурного ДЧС Астаны поступило сообщение о том, что в районе Есиль, по проспекту Кабанбай батыра, на парковке рядом с одним из столичных торгово-развлекательных центров произошло возгорание автомашины марки Mercedes-Benz E 320 . Пожар ликвидирован в 23:31. Жертв и пострадавших нет»,- сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.

В ликвидации пожара были задействованы 9 человек личного состава и 2 единицы техники столичной Службы пожаротушения.

Фото: inform.kz


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