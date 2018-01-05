Обновлённый Porsche Macan дебютирует весной 2018 года

Судя по шпионским фото- и видеоматериалам, обновлённый кроссовер Porsche Macan 2019 модельного года получит новый передний и задний бампер, пересмотренную решётку радиатора и модифицированную светотехнику. Благодаря этим изменениям, у автомобиля будет ещё более спортивный и агрессивный внешний вид.

Пока нет точной ясности на счёт внутреннего убранства «посвежевшей» модели. Предполагается, что в салоне внедорожника Porsche Macan 2019 модельного года появится продвинутая информационно-развлекательная система и другие «фишки», которые мы видели в последних новых моделях немецкого бренда, включая новую функцию Porsche Connect, поддержку Apple CarPlay и Android Auto, точку доступа Wi-Fi и так далее.

Более важно то, что после обновления компактный спортивный внедорожник Porsche Macan 2019 модельного года должен получит полностью пересмотренную гамму силовых агрегатов. Так, на смену моторам объёмом 3,2 и 3,6 литра должны прийти двигатели объёмом 2,9 и 3,0 литра. Ожидается, что, несмотря на снижение объёма, моторы будут мощнее.

Помимо этого, по информации наших зарубежных коллег, обновлённый Porsche Macan 2019 модельного года будет доступен в гибридной модификации. Ориентировочно, суммарная отдача гибридной силовой установки «зеленого» кросса Porsche Macan составит порядка 450–460 лошадиных сил.

Добавим. По данным некоторых европейских СМИ, официальная премьера обновлённого спортивного внедорожника Porsche Macan может состояться в рамках Женевского автосалона 2018 года. Отметим, что анонса о презентации новинки от немецкого бренда пока не было.

Via livecars