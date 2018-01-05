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Экологи обнаружили 88 мёртвых дельфинов в бухте в Бразилии

5 января 2018, 09:19

Причиной гибели дельфинов могли стать бактерии или вирус.

Бразильские экологи пытаются выяснить причину гибели 88 дельфинов, чьи тела были обнаружены в бухте возле Рио-де-Жанейро, сообщает RT.

Как отмечает ABC, что тела 88 мёртвых животных были извлечены из бухты за последние 18 дней.

Как отметил телекомпании биолог Леонардо Флач, причиной гибели дельфинов могли стать бактерии или вирус.

«Мы никогда раньше с таким не сталкивались. Это трагедия. Каждый день мы находим четыре или пять мёртвых дельфинов», — заявил он.

В августе 2017 года в Бразилии спасли выбросившегося на берег 14-метрового горбатого кита.

Фото: awesomeocean.com


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