Самат Смаков стал гендиректором ФК "Актобе"

39-летний Самат Смаков завершает игровую карьеру и становится генеральным директором "Актобе", сообщает KazFootball.kz.

Сегодня состоялась встреча Акима Актюбинской области Бердибека Сапарбаева с рекордсменом сборной Казахстана, в прошлом известным футболистом и капитаном "Актобе" Саматом Смаковым. На встрече также присутствовал главный тренер команды Владимир Муханов.

По итогам встречи Самат Кабирович Смаков был назначен генеральным директором "Актобе". Спортивным директором клуба назначен Улугбек Асанбаев. В свою очередь Максат Тюмалиев с должности генерального директора освобожден. На этом посту он проработал всего один год.

Фото: kazfootball.kz.