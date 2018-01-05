Назарбаев подарил маленькой алматинке щенка бульдога
Девочка верила в новогоднее чудо и оно случилось.
Накануне новогодних праздников подарок от имени президента страны получила маленькая жительница Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Алматы".
Медина Байсарова написала письмо Нурсултану Назарбаеву месяц назад, в котором она попросила подарить ей щенка. Желанный презент Медине вручил аким Медеуского района Ержан Жылкыбаев.
«Ну, письмо я написала месяц назад, я долго мечтала о собаке, мама мне не разрешала ее завести. Мама подумала, что это шутка, что президент может подарить собаку, вот я написала, поверила в чудо и оно случилось», - рассказала Медина Байсарова.
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