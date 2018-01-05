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Назарбаев подарил маленькой алматинке щенка бульдога

5 января 2018, 09:23

Девочка верила в новогоднее чудо и оно случилось.

Накануне новогодних праздников подарок от имени президента страны получила маленькая жительница Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Алматы".

Медина Байсарова написала письмо Нурсултану Назарбаеву месяц назад, в котором она попросила подарить ей щенка. Желанный презент Медине вручил аким Медеуского района Ержан Жылкыбаев.

«Ну, письмо я написала месяц назад, я долго мечтала о собаке, мама мне не разрешала ее завести. Мама подумала, что это шутка, что президент может подарить собаку, вот я написала, поверила в чудо и оно случилось», - рассказала Медина Байсарова.


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