В США пилот посадил самолет без шасси
Причиной экстренной посадки стал отказ двигателя самолёта.
В американском штате Западная Вирджиния пилот двухмоторного самолёта совершил жёсткую посадку в аэропорту Йигер без шасси, сообщает RT.
По данным телеканала WOWK TV, в момент посадки на борту самолёта пассажиров не было. О наличии травм у пилота информации нет.
Причиной экстренной посадки стал отказ двигателя самолёта.
После происшествия самолёт был вывезен с взлётно-посадочной полосы, и аэропорт в настоящий момент вновь работает в штатном режиме.
Фото: Сегодня
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