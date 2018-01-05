Hyundai анонсировал премьеру водородного кроссовера

Компания Hyundai Motor Company опубликовала видео и фотографии нового кроссовера с установкой на водородных топливных элементах. Официальная премьера модели состоится на выставке CES-2018

Выставка потребительской электроники CES-2018 станет местом мировой премьеры нового водородного кроссовера корейского бренда Hyundai, который также получил продвинутый комплекс систем помощи водителю, под названием Advanced Driver Assistance System.

Южнокорейская компания Hyundai Motor Company официально анонсировала мировую премьеру нового кроссовера, работающего на водородных топливных элементах. Мировой дебют экологически чистого автомобиля состоится в рамках выставки потребительской электроники CES-2018 в Лас-Вегасе.

По этому поводу производитель опубликовал официальные фотографии новинки, а также показал её на интригующем видео. Как и предполагалось, водородный внедорожник корейского бренда для выставки CES-2018 является той же моделью Hyundai Next Generation FCEV, которую компания продемонстрировала широкой общественности летом прошлого году в Сеуле.

Причём, анонсируемый автомобиль практически ничем не отличается от прошлогоднего прототипа. Как сообщалось ранее, новинка призвана заменить в модельном ряду бренда водородный кросс Hyundai ix35 FCEV/Tucson FCEV. Какое название получит новая машина, пока неизвестно.

Стоит напомнить, что прошлогодний концепт был оснащён тремя баллонами для водорода и буферным аккумулятором. Суммарная отдача прототипа – 163 лошадиные силы. Заявленный запас хода – около 580 километров.

В пресс-центре корейского бренда отметили, что новый серийный водородный автомобиль получит продвинутый комплекс систем помощи водителю, под названием Advanced Driver Assistance System. Все подробности о работе этого комплекса будут озвучены на выставке CES-2018. Скорее всего, что речь идёт о полуавтономных системах вождения.

По предварительным данным, новый водородный внедорожник корейского бренда будет предлагаться на рынке Европы, США и Южной Кореи.

Via livecars