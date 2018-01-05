Американка получила огнестрельное ранение во время прямого эфира в Facebook
Она находится в больнице, врачи оценивают ее состояние как стабильное.
Жительница США получила пулю во время прямого эфира в Facebook, сообщает РИА Новости.
По информации телеканала WGN9, 27-летняя американка вела прямую видеотрансляцию в социальной сети, во время которой поссорилась с другой женщиной, сидевшей в припаркованной машине. После непродолжительной словесной перепалки автоледи выстрелила девушке в ногу. Пострадавшая не стала прерывать онлайн-эфир. Как выяснилось, она была знакома с нападавшей.
Момент выстрела не попал в кадр, однако правоохранительные органы подтвердили подлинность видеозаписи.
Местная полиция занимается поиском женщины, совершившей нападение.
Пострадавшая находится в больнице, врачи оценивают ее состояние как стабильное.
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