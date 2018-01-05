Бутин: Ни в коем случае не приобретайте Halykcoin

Ни в коем случае не приобретать Halykcoin. Такой совет сегодня во время брифинга в Службе центральных коммуникаций дал председатель совета ассоциации ОЮЛ «Казахстанская ассоциация блокчейна и криптовалют» Есет Бутин, передает корреспондент Zakon.kz.

Он уверен, что проект под названием Halykcoin - ни что иное как мошенничество. К такому же выводу, по его словам, пришла группа экспертов, юристов и финансистов, которые специально изучили этот проект, недавно появившийся в сети интернет.

«Я могу сказать точно - данный проект носит признаки хайпа, то есть мошеннического проекта, потому что он не отражает ни суть коммерческую, ни бизнес-процессы. На сайте проекта не указан юридический адрес организации, создающей данный проект. Мы не понимаем, кто это вообще: юридическое или физическое лицо, это может быть даже не резидент Казахстана», - сообщил Бутин.

По его словам, единственное, что хорошо прописали разработчики Halykcoin - это механизм получения денег от наших граждан.

«Если открыть этот сайт, то суть проекта изложена в двух абзацах, а способы оплаты не умещаются в трех страницах. То есть оплатить можно всеми возможными и невозможными способами, чтобы купить эти коины. Ни в коем случае не приобретайте эти халыкоины, на наш взгляд, он носит очень серьезный мошеннический характер, мы не понимаем, для чего он был создан, скорее всего, этот проект будет краткосрочный, носящий признаки хайпа», - сказал он.

Стоит отметить, что разработчики использовали символику, похожую на символику «Халык банка», что, как утверждает спикер, также наводит на мысль о попытке авторов ассоциироваться с Народным Банком Казахстана.

«Мы планируем в рамках ассоциации создать экспертный совет, потому что это первые ласточки, которые возникают на рынке. Мы будем проводить экспертизу этих проектов, возникающих на рынке Казахстана, в том числе давать рекомендации после глубокого изучения этих проектов инвестировать в них или не инвестировать. В итоге это решение каждого человека по отдельности, но экспертное заключение необходимо», - заключил эксперт.

Татьяна Ковалева