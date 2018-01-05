Кадыров заявил, что США готовят Ирану троянского коня

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, 28 декабря начались массовые акции протеста.

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа о намерении оказать поддержку участникам акций протеста в Иране в "подходящее время", сообщает РИА Новости.

"Дональд Трамп заявил о намерении США оказать участникам акций протеста в Иране чувствительную поддержку, когда наступит подходящее время… Ирану готовят Троянского коня!" — написал Кадыров в четверг на своей странице в Twitter.

Глава Чечни напомнил, что "ранее действенную помощь получили народы Ливии, Сирии, Ирака, Афганистана, Сербии, Вьетнама и других".

Ранее Кадыров, комментируя события в Иране, связал блокировку своих соцсетей с критикой действий США в исламском мире. По его мнению, Соединенным Штатам не нравится, что он "предельно честно и откровенно" высказывает свое мнение о действиях Вашингтона в странах исламского мира.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, 28 декабря начались массовые акции протеста. Президент страны Хасан Роухани заявил, что недовольство граждан вызвано внутренними проблемами и подстрекательством других государств. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек, около 450 человек задержаны.

Президент США Дональд Трамп выразил уважение народу Ирана и обещал оказать ему поддержку "в надлежащее время".