Бутин: Казахстан должен активно участвовать в процессах легализации криптовалютного рынка

Казахстанская ассоциация блокчейна и криптовалют надеется, что Казахстан не останется в стороне от тренда с легализацией криптовалютного рынка, но отмечает и опасность, которая за этим кроется. Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал председатель совета ассоциации ОЮЛ «Казахстанская ассоциация блокчейна и криптовалют» Есет Бутин, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы надеемся, что и Казахстан будет в этом проекте не в стороне. Потому что мы должны активно участвовать в этих процессах», - сказал он, делая ссылку на то, что коллеги по таможенному союзу Беларусь и Россия развиваются в этом направлении.

Он напомнил, что в конце 2017 года в Белоруссии был принят «буквально революционный закон», фактически признающий рынок криптовалют.

«Это позволило гражданам Белоруссии на площадке парка высоких технологий в Минске проводить полностью сделки по покупке продаже дарению обмену наследованию токенов и криптовалют, позволило юридическим и физическим лицам проводить операции по майнингу криптовалют, и до 2023 года сняла все налоговые и другие отчисления от этих компаний. И они способствуют очень серьезному продвижению данного рынка на территорию Республики Беларусь», - сообщил спикер.

Он также обратил внимание, что Российская Федерация находится в стадии принятия закона по криптовалютным рынкам. По оценкам экспертов, подписать его должны в июне месяце.

«Наши коллеги из Российской ассоциации криптовалютной и блокчейна принимают активное участие в данной разработке закона. Я думаю, что очень важно 2 наших соседа очень активно продвигают на своих рынках», - сказал он.

Спикер не обошел стороной и вопросы безопасности такого рода финансового рынка и сделок.

«Хочется отметить и серьёзную негативную проблему, которая возникала в 2017 году, связанную с криптовалютными рынками. Это в первую очередь огромное количество хакерских атак и снижение уровня секьюрности многих проектов. По данным лаборатории Касперского, от мошеннических операций пострадали порядка 15 крупных проектов ICO на сумму свыше 300 млн долларов. Кроме того, большое количество проектов выходило на рынок РФ и Белоруссии, и европейских рынков, связанных с хайпами. И по ним тоже возникают очень серьезные опасения», - заключил он.

Татьяна Ковалева