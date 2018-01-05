Бутин: Закон о криптовалютных рынках нужен, чтобы избежать миграции денег

Казахстану необходимо как можно быстрей принять закон о криптовалютных рынках и блокчейне, чтобы избежать миграции денежных средств. Так считает председатель совета ассоциации ОЮЛ «Казахстанская ассоциация блокчейна и криптовалют» Есет Бутин, передает корреспондент Zakon.kz.

«На сегодня граждане Казахстана, может быть, не в таком обширном режиме, как мы думаем, но все-таки уходят на другие рынки - на рынки России, США, Сингапура, Южной Кореи. Люди все равно выкупают криптовалюту, соответственно, выводят из Казахстана денежные средства. Для Казахстана в конечном счете это плохо», - отметил Бутин во время брифинга в Службе Центральных коммуникаций.

По его мнению, казахстанцы должны иметь возможность участвовать в этих рынках самостоятельно внутри страны, а потому очень важно проработать правила регулирования надзора за созданием криптовалютных площадок, бирж, обменных пунктов.

«Дать возможность людям покупать, приобретать токины за тенге, а не за доллары. В конечном итоге это позволит людям зарабатывать деньги и это главный вопрос для людей - поднять свой уровень благосостояния», - сказал он.

Напомним, 17 ноября 2017 года было учреждено Объединение юридических лиц «Казахстанская ассоциация блокчейна и криптовалют». Ассоциация создана для внедрения технологий блокчейн в экономику Казахстана с применением лучших зарубежных практик. Ассоциация планирует работать с казахстанскими регуляторами в направлении легитимизации рынков криптовалют и ICO, а также разрабатывать законодательные инициативы в области технологий блокчейн. В состав Ассоциации вошли такие компании - Медэлемент, СанскрИТ, Асыл Тобе, Техсол Инжиниринг и другие, продвигающие блокчейн в таких отраслях как медицина, финансовый сектор, инжиниринг. В Ассоциацию поступает свыше 30 заявок от новых участников ежемесячно.

«Это вопрос не одного дня, вопрос не 2018 года. Для нас очень важно в 2018 году подойти в целом к обсуждению данного вопроса. Во-первых, необходимо выработать единую политику со стороны госорганов, в первую очередь, Национального банка, Минфина, Министерства экономики. У них должна быть единая политика о том, что данный закон в первую очередь нужен Казахстану. Когда эта политика будет выработана, нужно в первую очередь смотреть, что будет включать этот законопроект, говорить о том, когда он будет принят, я думаю, еще преждевременно», - сказал Бутин.

Тем не менее, он выразил надежду, что в 2018 году Ассоциация начнет обсуждение закона с госорганами. «Иначе мы можем опоздать», - отметил он.

Татьяна Ковалева