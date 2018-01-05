Более 24 млн тенге заплатили североказахстанцы за VIP-номера

В прошлом году сотрудниками регистрационно-экзаменационного отдела ДВД СКО выдано 64 комплекта государственно-регистрационных номерных знаков повышенного спроса на сумму 24 миллиона 24 тысячи тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

Особым спросом у североказахстанцев пользуются «555». За эти «красивые» номера 12 североказахстанских автолюбителей заплатили три миллиона 730 тысяч тенге. На самые дорогие номерные знаки - это 001, стоимость которых превышает 500 тысяч тенге, решились 10 жителей региона. Больше 4 миллионов автовладельцы заплатили за номерные знаки «777».

Житель Есильского района отдал 310 тысяч тенге, установив номер «888» на свою автомашину «Нива». Всего такие номерные знаки в прошлом году приобрели 7 североказахстанцев. А три единицы украсили 8 петропавловских автомашин. Также не пожалели денег жители области и на такие VIP-номера, как 500, 600, 700 и так далее.

«Согласно внесенным поправкам в Закон «О дорожном движении» в перечень государственных номеров повышенного спроса теперь включены и такие регистрационные знаки, как 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080, 090, 077, 707, стоимость которых составляет 57 месячных расчетных показателей», - рассказал заместитель начальника регистрационно-экзаменационного отдела ДВД СКО подполковник полиции Бекен Тайгилов.

Такую же сумму, а это 137 тысяч тенге придется отдать и тем автовладельцам, пожелавшим номера с одинаковыми буквенными обозначениями.