 
Новости за сегодня

Более 24 млн тенге заплатили североказахстанцы за VIP-номера

 

В прошлом году сотрудниками регистрационно-экзаменационного отдела ДВД СКО выдано 64 комплекта государственно-регистрационных номерных знаков повышенного спроса на сумму 24 миллиона 24 тысячи тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

Особым спросом у североказахстанцев пользуются «555». За эти «красивые» номера 12 североказахстанских автолюбителей заплатили три миллиона 730 тысяч тенге. На самые дорогие номерные знаки - это 001, стоимость которых превышает 500 тысяч тенге, решились 10 жителей региона. Больше 4 миллионов автовладельцы заплатили за номерные знаки «777».

Житель Есильского района отдал 310 тысяч тенге, установив номер «888» на свою автомашину «Нива». Всего такие номерные знаки в прошлом году приобрели 7 североказахстанцев. А три единицы украсили 8 петропавловских автомашин. Также не пожалели денег жители области и на такие VIP-номера, как 500, 600, 700 и так далее.

«Согласно внесенным поправкам в Закон «О дорожном движении» в перечень государственных номеров повышенного спроса теперь включены и такие регистрационные знаки, как 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080, 090, 077, 707, стоимость которых составляет 57 месячных расчетных показателей», - рассказал заместитель начальника регистрационно-экзаменационного отдела ДВД СКО подполковник полиции Бекен Тайгилов.

Такую же сумму, а это 137 тысяч тенге придется отдать и тем автовладельцам, пожелавшим номера с одинаковыми буквенными обозначениями.

 

 

5 января 2018, 09:51
Источник, интернет-ресурс: *Министерства внутренних дел РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код