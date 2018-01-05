Пожар в столичном ЖК «Хайвил»: виновных не нашли
Дело прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения.
В пожаре в ЖК «Хайвил», унесшего жизнь иностранного преподавателя и его семьи летом прошлого года, никто не виноват, передает корреспондент МИА «Казинформ».
К такому выводу пришли в департаменте внутренних дел Астаны после проведения необходимых экспертиз.
«Обстоятельства пожара в полном объеме изучены и исследованы. Производство по уголовному делу, зарегистрированному 14 июня 2017 в Едином реестре досудебных расследований по статье 292 ч.3 УК РК, прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения. В ходе досудебного расследования были назначены необходимые экспертизы», - сообщили редакции «Казинформ» в ДВД.
Напомним, в июле 2017 года в результате отравления угарным газом в ЖК «Хайвил» погибли 4 человека, из них 2 детей. Как выяснилось позже, погибшие были членами одной семьи.
Фото с сайта inform.kz
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