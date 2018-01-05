Основными вопросами переговоров станут двусторонние отношения, включая сотрудничество при подготовке к Олимпийским играм в Пхенчхане.

Южная Корея и КНДР проведут переговоры на высшем уровне на следующей неделе, объявило министерство по делам национального объединения Республики Корея, сообщает РИА Новости.

Как сообщил на брифинге представитель ведомства Пэк Тхэ Хён, ранее в пятницу Пхеньян направил от имени председателя Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Квона телефонограмму о том, что пошлет 9 января свою делегацию на переговоры, которые пройдут в южной части демилитаризованной зоны в пункте переговоров Пханмунджом.

Основными вопросами переговоров станут двусторонние отношения, включая сотрудничество при подготовке к Олимпийским играм в Пхенчхане. В случае достижения договоренности обе стороны должны будут обсудить их с Международным олимпийским комитетом.

В последний раз переговоры на высоком уровне между КНДР и Южной Кореей проводились в декабре 2015 года.

3 января лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ открыть не действовавшую долгое время "горячую линию" между Пхеньяном и Сеулом. В тот же день представители КНДР и Республики Корея провели первый телефонный разговор по восстановленному каналу связи.

Фото: korrespondent.net