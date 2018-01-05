Пытаясь вернуть жену, житель Усть-Каменогорска зарезал ее сестру и ранил мать

Чудовищная история произошла в Усть-Каменогорске – мужчина, пытаясь вернуть разведенную с ним жену, взялся за нож. Пострадали ни в чем не повинные мама его бывшей супруги и сестра, передает Zakon.kz со ссылкой на региональный портал Altaynews.

В Казахстан 45-летний Арбоб приехал из Таджикистана. Здесь, в Усть-Каменогорске, он и остановился – нашел работу, завел семью – женился, растил девочек-близняшек. Казалось, все должно было быть хорошо. Но мужчина начал пить и распускать руки.

Как позже вспоминала его бывшая жена Ольга, первый раз он ее избил на десятый день после выписки из роддома. В полицию женщина не обращалась, боялась еще большего гнева мужа, просила помощи у родственников супруга, но те так и не ответили.

Ольга устала терпеть и подала на развод. Вместе с девочками перебралась к маме. Через месяц заявился Арбоб, он получил серьезную сумму денег от родственников из Таджикистана и пошел сообщить бывшей жене, что теперь сможет купить квартиру. Но супруги дома не было, а бывшая теща на порог его не пустила, сказала, что не простит дочь, если та к нему вернется после всех унижений.

А через несколько месяцев после этого и случилась трагедия. Женщины хотели забрать холодильник из квартиры Арбоба, Ольга вместе с мамой пришли к нему домой, но он был на работе. На следующий день, как и договорились, теща вместе со второй дочерью пришли к Арбобу, а Ольга должна была приехать туда на машине с рабочими, чтобы помогли загрузить холодильник.

Когда женщины поднялись в квартиру, Арбоб был хорошо выпивший. Он схватил нож и стал наносить удары, повторяя все время, что это теща виновата в их разводе. Женщина попросила пощадить хотя бы дочь, видя, что девушка упала и истекает кровью, даже пыталась защищаться. Она чудом успела схватить телефон и позвонить Ольге, чтобы та вызывала скорую и полицию.

А Арбоб, поняв, что натворил, еще раз ударил женщину и воткнул нож себе в живот.

Такую картину и застала Ольга, когда вбежала в квартиру: у двери сидела ее мама, зажимая живот тряпкой, женщина придерживала голову своей истекающей кровью дочери, а на диване в комнате с ножом в животе лежал ее бывший супруг.

Сестра Ольги умерла в больнице, маму удалось спасти. После продолжительного лечения женщина была выписана.

– Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного статьями 99 и 24 (убийство, приготовление к преступлению и покушение на преступление) УК РК и назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, – сообщила судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам ВКО Людмила Побияха.

Фото: altaynews.kz.