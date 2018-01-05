Кроссовер Volkswagen T-Cross официально дебютирует в 2018 году

Немецкий автогигант VW официально подтвердил новинки, которые появятся на мировом рынке в 2018 году.

Подтверждение новых моделей немецкий производитель показал на специальном видео, посвященном важным событиям для бренда на ближайшие 12 месяцев. Стоит отметить, что самый маленький кроссовер Volkswagen до конца 2018 года поступит в продажу.

К сожалению, в настоящий момент нет официально подтверждённой информации о дате и месте премьеры нового маленького кросса Volkswagen T-Cross. Однако наши зарубежные коллеги предполагают, что автомобиль дебютирует на Женевском автосалоне 2018 года.

Известно, что новинка будет построена по мотивам концепта Volkswagen T-Cross Breeze Concept, который дебютировал два года назад. Однако в отличие от концептуальной модели, серийный внедорожник Volkswagen T-Cross не получит мягкую крышу. В основе автомобиля будет лежать «тележка» MQB.

Также известно, что в наступившем 2018 году немецкая компания предложить своим клиентам модели Volkswagen Jetta и Volkswagen Touareg новых поколений.

Via livecars