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"Самая волосатая" девушка в мире вышла замуж

5 января 2018, 10:27

Девушка, живущая в Таиланде, страдает от редкого наследственного заболевания – синдрома Абрамса или гипертрихоза.

Супатра Сасупфан, признанная в 2010 году Книгой рекордов Гиннеса "самым волосатым подростком" в мире, вышла замуж в возрасте 17 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Metro.

Девушка, живущая в Таиланде, страдает от редкого наследственного заболевания – синдрома Абрамса или гипертрихоза. Ее лицо, руки и ноги покрыты волосами, которые быстро растут. Со Средних веков известно всего 50 человек с подобным недугом.

Супатра опубликовала пост, в котором сообщила, что вышла замуж за "любовь всей своей жизни".

Отец в интервью местным СМИ рассказал, что семья пробовала разные виды лечения, в том числе лазерную депиляцию, однако они оказались безуспешными. Теперь девушка вынуждена регулярно бриться.

Ранее девочка признавалась, что в школе ее иногда дразнят "оборотнем", однако она старается не обижаться и сохранять позитивный настрой.

"Я не чувствую себя особенной. У меня много друзей в школе. Моя волосатость делает меня особенной", — приводит Metro слова Супатры.


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