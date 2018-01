"Самая волосатая" девушка в мире вышла замуж

Супатра Сасупфан, признанная в 2010 году Книгой рекордов Гиннеса "самым волосатым подростком" в мире, вышла замуж в возрасте 17 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Metro.

Супатра опубликовала пост, в котором сообщила, что вышла замуж за "любовь всей своей жизни".

Hairiest girl in the world is now married to the love of her life https://t.co/HPfqhgDYPD