Узбеки считают чемпионат Казахстана слабым, а выход «Астаны» в группу ЛЕ незаслуженным

"Если выходят в основную сетку, то там полный провал: впечатление однозначное - попали туда незаслуженно"

В статье «Изменения и новшества: чего теперь ожидать» на Sports.uz наши узбекские коллеги рассуждают о плюсах и минусах последних нововведений, коснувшихся их национального футбольного чемпионата, сообщает Sports.kz.

К минусам отнесен, в частности, сам новый формат чемпионата Узбекистана в сильнейшем дивизионе, который узбекам очень напоминает тот, что применен в турнире КПЛ:

«На примере соседей — Казахстана — мы видим картину турнира в 12 команд и упадка уровня их футбола в целом. Они сами нас ставили в пример на собственном фоне! — это при наших-то проблемах в предыдущие годы.

Чемпионат страны слабый, только верхние 3-4 команды соответствуют уровню отборочных турниров ЛЧ и ЛЕ. Если выходят в основную сетку, то там полный провал: впечатление однозначное — попали туда незаслуженно.

К нижним командам интереса там не было и нет. Так будет и здесь, вот увидите. Это даже не прогноз, это знание нашего менталитета и ситуации с болельщиками. Во многих случаях зритель не шел даже на матчи своей команды с лидерами лиги, а что говорить об играх / мучениях против таких же бедолаг аутсайдеров за выживание в Суперлиге?!!»