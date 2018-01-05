СМИ узнали о новом расследовании в отношении Хиллари Клинтон

Ее подозревают в нарушении закона во время предвыборной кампании.

Департамент юстиции начал новое расследование в отношении Хиллари Клинтон. Экс-госсекретаря подозревают в нарушении закона во время предвыборной кампании, передает РБК.

Как сообщает The Hill, агенты ФБР из города Литтл Рок допросили по крайней мере одного свидетеля по делу о работе фонда, который собирал деньги для избирательной кампании Хиллари Клинтон.

Собеседники издания рассказали, что агентов интересует вопрос, обещала ли Клинтон, будучи государственным секретарем, политические преференции и должности людям, которые финансово вкладывались в ее кампанию.

Помимо этого ФБР интересуется, соответствовала ли деятельности Фонда Клинтон налоговому законодательству США, рассказали собеседники издания.

Официально в ФБР никак не комментируют информацию о новом расследовании. Официальный представитель Клинтон Ник Меррилл и представитель Фонда Клинтон Крэйг Минассян свои комментарии не предоставили.

Ранее представители Клинтон всячески отрицали обвинения в ее адрес, а расследование называли попыткой консерваторов отвлечь внимание от попыток установить связь между президентской кампанией Дональда Трампа и попытками России вмешаться в ход выборов.

Накануне Трамп распустил президентскую комиссию по расследованию фальсификаций на выборах президента США в 2016 году, которую сам же и сформировал в мае прошлого года. Комиссия была создана после того, как президент США заявил, что проиграл кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон по числу голосов избирателей (но не выборщиков) из-за миллионов незаконно поданных и учтенных бюллетеней. С момента своего создания эта комиссия собиралась всего два раза.

Фото: Old Fashioned Radio